В Казахстане усилят контроль за безопасностью вакцин

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", который усиливает контроль за производством и хранением вакцин, передает Kazakhstan Today.

Обеспокоенность депутатов вызывает невозможность уполномоченного органа в настоящее время проводить внеплановую проверку без уведомления объектов, занимающихся производством, хранением, закупом, транспортировкой, реализацией и использованием лекарств, сообщили в пресс-службе мажилиса.

В ходе обсуждения спикер палаты Нурлан Нигматулин отметил, что депутаты неоднократно при обсуждении проекта кодекса на заседаниях рабочей группы, на встречах с общественностью ставили вопрос о необходимости расширить полномочия контролирующего органа - комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ). На сегодняшний день его сотрудники не могут, не предупредив проверяемого, и "ногой к нему ступить".

Их, что называется, обложили со всех сторон. Вопрос вакцинации - это один из самых острых вопросов, который активно обсуждается в обществе. И основным аргументом противников обязательных прививок является недоверие к качеству вакцин. Для этого прежде всего необходимо усилить контроль за качеством вакцин, причём на всех этапах", - подчеркнул председатель мажилиса.

В связи с этим депутаты предложили внести в закон норму об усилении полномочий КККБТУ. Это позволит сотрудникам комитета беспрепятственно заходить как в медицинские учреждения, так и к поставщикам вакцин, вне зависимости от форм собственности.

По мнению Нурлана Нигматулина, они должны иметь право проверять, как проводится транспортировка, осуществляется хранение и как используются вакцины.

Полагаю, что такой подход ни у кого не вызовет возражений, и у бизнесменов в том числе. Ведь охрана здоровья граждан, и, конечно же прежде всего детей, должны иметь приоритет над интересами бизнеса", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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