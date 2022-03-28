В Казахстане усилят оснащение Центра медицины катастроф
27.03.2022, 16:19 3161
НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА – В Казахстане прорабатываются меры по усилению Центра медицины катастроф, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время прорабатываются меры по усилению Центра медицины катастроф, в том числе созданию четырех трассовых медико-спасательных пункта, двух мобильных полевых госпиталей, выделению финансовых средств для обновления автомобильного парка", - проинформировал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.
Он также сообщил, что будут пересмотрены порядок, виды и объем медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения.
В соответствии с законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера и ее последствий государственный орган по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера вправе использовать материальные ценности государственного материального резерва", - добавил Алихан Смаилов.
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Минздрав намерен временно запретить вывозить лекарства из Казахстана
24.03.2022, 13:34 8301
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан подготовил проект приказа по вопросам вывоза лекарственных средств из страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ввести сроком на 6 месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также оборудования, материалов и комплектующих для их производства, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий", - говорится в документе.
Из запрета исключаются:
товары, перемещаемые транзитными перевозками, начинающимися и заканчивающимися за пределами Республики Казахстан;
медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов для личного пользования, к которым предъявляются специальные требования в соответствии с назначением, выданным медицинским работником;
товары, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам;
товары, ввезенные и приобретенные для личного пользования в рамках розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий;
лекарственные средства и медицинские изделия, полученные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;
выставочные образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения выставок без права их дальнейшей реализации;
образцы лекарственных средств и медицинских изделий, поступающих для проведения доклинических (неклинических) и клинических исследований и (или) испытаний;
радиофармацевтические лекарственные препараты, изготовленные непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;
образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения экспертизы при государственной регистрации;
лекарственные средства передовой терапии, произведенные для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора, подобранного непосредственного для него;
лекарственные средства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, поездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию Евразийского экономического союза;
лекарственные средства, необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;
лекарственные средства и медицинские изделия, произведенные товаропроизводителями Республики Казахстан, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы "СТ-1", в отношении которых введен запрет.
Ознакомиться с приказом и принять участие в публичном обсуждении можно здесь.
В Минздраве прокомментировали вопрос сотрудничества с Карагандинским фармкомплексом
18.03.2022, 16:58 16866
Фото: twitter/Карагандинский фармацевтический комплекс
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният ответила на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Карагандинским фармацевтическим заводом, совладельцем которого является Кайрат Боранбаев, задержанный по подозрению в крупных хищениях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Это частная компания. Какая у нее дальнейшая судьба, я, конечно, не знаю. Министерство здравоохранение к этому заводу никакого отношения не имеет. По поводу договорных обязательств, которые мы имеем с этой компанией, - они полностью выполнили. Дополнительных договорных обязательств с этой компанией у нас нет", - сообщила Ажар Гиният.
Также министр сообщила, сколько было выделено бюджетных средств на закуп вакцин.
В 2021 году в целом на приобретении вакцин было выделено 88 млрд тенге, из них 63 млрд - дозы вакцин Спутник V, 5,9 млрд - QazVac, 3,5 - CoronaVac, 15 млрд - это Sinopharm", - сказала Ажар Гиният.
Она добавила, что нужный объем вакцин на текущий год в Казахстане имеется. Потребности рассматривать необходимость закупки новой партии у завода нет.
Напомним, что 17 марта АФМ сообщило о задержании Кайрата Боранбаева по подозрению в крупных хищениях. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Врачи провели операцию с применением уникального гидрогеля, разработанного казахстанским ученым
10.03.2022, 16:08 30031
Фото: МОН РК
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В Казахстане проведена операция с применением уникального гидрогеля, разработанного отечественным ученым, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Н. Батпенова был дан старт клиническим исследованиям новой методики хирургического восстановления хряща коленного сустава путем применения фибринового гидрогеля", - сообщили в ведомстве.
Методика разработана в рамках программно-целевого финансирования науки на 2021-2022 годы Министерства образования и науки РК.
Основным разработчиком новой методики является заведующий лаборатории стволовых клеток Национального центра биотехнологии Вячеслав Огай.
Уникальность нашего гидрогеля заключается в том, что он состоит из модифицированного фибринового гидрогеля, собственных стволовых клеток пациента. За счет этого усиливается и ускоряется регенерация поврежденного хряща. Планируется, что новая методика окажет благоприятное влияние на качество жизни пациентов, уменьшит инвалидизацию. В результате снизится число людей, нуждающихся в эндопротезировании коленного сустава", - сказал Вячеслав Огай.
Врачи провели операцию 28-летнему пациенту, у которого артроз правого коленного сустава.
Всего в клинических исследованиях примут участие 80 добровольцев в возрасте от 25 до 60 лет, в числе которых пожилые люди, имеющие возрастные изменения в суставах, а также молодые спортсмены, имеющие профессиональные травмы. Клинические исследования проводятся согласно международному стандарту проведения клинических исследований (GCP). В целях гарантирования защиты прав, безопасности и благополучия пациентов личные данные пациентов не подлежат разглашению.
По оценкам специалистов, в Казахстане число пациентов, страдающих заболеваниями суставов, неуклонно возрастает. По статистике, общая заболеваемость суставов за последние 5 лет выросла с 4223,7 до 5283,2 на 100 000 населения. Патологией суставов страдают не только лица пожилого и старческого возраста, они регистрируются у 0,1% в возрасте до 19 лет, у 0,2% - моложе 29 лет, у 3,5% - до 39 лет, а у пациентов старше 50 лет их доля резко увеличивается. Прогрессирование заболевания суставов в течение нескольких лет приводит к инвалидности.
Сегодня был дан старт 1-2-й фазам исследования, которые продлятся до конца 2022 года. Затем будут проведены клинические исследования в нескольких центрах, результатом которых должны стать регистрация биомедицинского препарата, его массовое производство и широкое использование для всех нуждающихся в этой процедуре казахстанцев", - проинформировали в министерстве.
Ранее сообщалось, что казахстанский ученый разработал уникальные клетки для лечения диабета.
Спутник Лайт начали производить в Казахстане
03.03.2022, 11:39 41521
Фото: instagram/almaty_zdrav
КАРАГАНДА. 3 МАРТА - Казахстанский фармацевтический комплекс сообщил о начале производства однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В КФК напомнили, что препарат разработанный для ревакцинации в российском НИИ имени Гамалеи, зарегистрирован в Казахстане еще в середине прошлого года. Ее доказанная эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после применения.
Валидационные партии данной вакцины уже произведены на КФК и отправлены на контроль качества в Россию, проинформировали в пресс-службе.
На КФК были выпущены первые партии препарата "Спутник V" для вакцинации казахстанцев от коронавирусной инфекции. С февраля 2021 года в гражданский оборот отправлено 7 млн доз столь необходимой вакцины для борьбы с распространением инфекции в период пандемии. Следующий шаг - налаживание производства однокомпонентного препарата "Спутник Лайт" для ревакцинации населения", - рассказали в компании.
Казахстанский ученый разработал уникальные клетки для лечения диабета
02.03.2022, 12:52 44146
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Казахстанский ученый института молекулярной биологии и биохимии МОН РК Бахытжан Алжанулы разработал уникальные клетки для лечения диабета I типа при помощи редактирования генома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пересадка данных клеток позволит поджелудочной железе не только вырабатывать инсулин, но и самостоятельно регулировать его уровень в организме. В дальнейшем конструкцию будут трансплантировать в железу больных пациентов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.
Наш подход уникален. Мы с помощью технологии CRISPR, которая используется для редактирования генома клеток, разработали новую линию клеток поджелудочной железы, которая отвечает за синтез инсулина", - рассказал Алжанулы.
По его словам, в данном случае полученные клетки имеют уникальный характер - под воздействием света они могут либо повышать уровень инсулина, либо его снижать.
Наша работа заключалась в том, чтобы найти современные подходы к лечению диабета первого типа, а именно для клеточной терапии, которая будет вырабатывать собственный естественный инсулин", - отметил ученый.
В МОН отметили, что на сегодняшний день в мире не существует технологии лечения диабета I типа, больных поддерживают с помощью инсулинотерапии. В настоящее время ученые во всем мире работают над созданием клеток для потенциальной трансплантации.
Казахстанский биотехнолог в своей работе использовал ранее не применявшийся в науке метод получения бета-клеток и получил уникальные результаты.
Уникальность результата и преимущество над другими методами в том, что я соединил два метода - дифференциацию и редактирование генома. Дифференциация - это использование человеческих стволовых клеток как материала-источника для получения новых клеток любого органа в организме. В нашем случае из стволовых клеток мы получили клетки поджелудочной железы с редактированным геномом. Редактирование ДНК - это генная инженерия, изменение отдельных структурных элементов ДНК. В данном случае мы говорим о том, что от полученных клеток поджелудочной железы были достигнуты уникальные результаты - клетки самостоятельно регулируют уровень инсулина. Такого в мире еще не было", - рассказал он.
Минздрав разрешит использовать пенсионные накопления на лечение детей
28.02.2022, 13:21 48691
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Министерство здравоохранения РК разработало изменения в приказ "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение", согласно которым теперь пенсионные накопление можно использовать на лечение детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка", - говорится в тексте приказа, опубликованном на портале "Открытые НПА".
Как и в случае снятия пенсионных накоплений на собственное лечение, документами, подтверждающими целевое использование единовременных пенсионных выплат на оплату лечения ребенка, являются:
Договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской организацией и получателем, и (или) договор между продавцом и получателем на приобретение лекарственных средств.
В договоре об оказании медицинских услуг, заключенном между медицинской организацией и получателем, указываются: вид медицинских услуг, фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения пациента (получателя) и установленный диагноз из заключения врачебной комиссии", - говорится в тексте документа.
При получении медицинских услуг за рубежом допускается предоставление документа, необходимого для осуществления оплаты, с указанием реквизитов (счет на оплату) и (или) договора об оказании медицинских услуг, заключенного между медицинской организацией и получателем (с приложением нотариально заверенного перевода в случаях, когда документы составлены на иностранном языке).
Если собственных средств на счете недостаточно, можно использовать единовременные пенсионные выплаты супруга (-и) и (или) близких родственников.
Для этого стороны заключают в личном кабинете получателя соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающих брак (супружество) или родственные отношения", - говорится в приказе.
Если все предоставленные документы соответствуют целевому назначению, уполномоченный оператор в течение 10 рабочих дней перечисляет деньги на лечение.
Если необходимые документы не предоставлены, средства подлежат возврату в ЕНПФ в течение 45 рабочих дней с даты поступления на специальный счет.
Минздрав установил предельные цены на лекарства
18.02.2022, 15:31 66271
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ – Минздравом установлены предельные цены на лекарства, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодняшний день для недопущения роста цен лекарственных средств Министерством здравоохранения определены предельные цены. Данный вопрос регламентируется приказом министерства здравоохранения", - сообщил Буркитбаев.
По его словам, предельные цены определены по 770 наименованиям лекарственных средств.
Если исходить из анализа, на 90% лекарственных средств цены не повысились. По 10% цены повысились, но мы исходили из того, что, по данным позициям, исходя из анализа мирового рынка, было повышение цен и для того, чтобы их в дальнейшем не потерять на рынке РК, мы были вынуждены согласиться с повышение цен на эти 10%", - пояснил вице-министр.
На брифинге Буркитбаев также сообщил, что половина медоборудования в Казахстане находится в изношенном состоянии.
Почти половина медтехники в Казахстане изношена - Буркитбаев
18.02.2022, 14:43 66181
Фото: telegram/СЦК РК
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на сегодняшнем брифинге в СЦК рассказал о том, какие меры будут приняты Министерством здравоохранения в области оснащения медучреждений новой медицинской техникой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 2021 году главой государства было поручено провести инвентаризацию имеющегося медицинского оборудования в стране. Министерством здравоохранения впервые была проведена масштабная инвентаризация, по ее итогам уровень оснащенности организаций здравоохранения составляет 83%, износ медицинской техники составляет 49%", - заявил вице-министр.
По его словам, создана интерактивная карта по оснащению медорганизаций медицинским оборудованием, на которой видно оборудование всех медучреждений, включая районные.
Основными проблемами системы обеспечения медицинской техникой являются:
Недостаточная оснащенность и высокий уровень износа имеющегося парка оборудования;
Разброс цен при закупе медтехники на местах;
Отсутствие доступных механизмов лизинга;
Недостаточность развития отечественного медицинского приборостроения.
Для решения указанных проблем планируется осуществить централизованный закуп медтехники на базе "СК-Фармация" в два этапа. Планируется внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие организацию проведения закупа медтехники. Унификация технической спецификации медтехники. Для обеспечения прозрачности будут доработаны информационные системы на площадке центра Министерства финансов", - сообщил Буркитбаев.
На втором этапе, по информации вице-министра, планируется совместно с отечественными и зарубежными производителями медтехники проработать вопросы локализации производства, разработать механизмы долгосрочных договоров, внедрить практику закупа механизмов контрактов жизненного цикла и закупа медтехники для комплексного оснащения по приоритетным направлениям под "ключ".
Буркитбаев сообщил, что электронный закуп медтехники планируют провести уже в первом полугодии 2022 года.