В Казахстане утвердили список опасных для окружающих болезней для бесплатной медпомощи иностранцам

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Перечень опасных для окружающих заболеваний для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи иностранцам утвердили в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В приказе Минздрава сообщается, что на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи имеют право иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республику Казахстан, лица, ищущие убежище, у которых были выявлены болезни из утвержденного перечня.

В список вошли 23 заболевания: дифтерия; корь; краснуха; коклюш; скарлатина; ветряная оспа; эпидемический паротит; паратифы А, В, С; полиомиелит; менингококковая инфекция; холера; брюшной тиф; туберкулез (легочный туберкулез с бактериовыделением до достижения двукратной конверсии мазка мокроты на наличие микобактерии туберкулеза; остро прогрессирующие формы туберкулеза (менингит, милиарный туберкулез) до достижения состояния, не представляющего угрозы для жизни больного и достижения двукратной конверсии мазка мокроты на наличие микобактерии туберкулеза); психические, поведенческие расстройства (заболевание); легочная форма сибирской язвы; чума; вирусные геморрагические лихорадки; желтая лихорадка; вирусные гепатиты А, Е; малярия; человеческий грипп, вызванный новым подтипом вируса; тяжелый острый респираторный синдром (торс); коронавирусная инфекция.

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