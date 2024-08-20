В Казахстане в медицинских организациях введут масочный режим

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Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Принято - Принято постановление и.о. главного государственного санитарного врача РК от 16 августа 2024 года № 7 "О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и коронавирусной инфекции (COVID-19) на эпидемический сезон 2024-2025 годов".





Акиматам областей, городов Астана, Алматы, Шымкент обеспечить готовность медицинских, образовательных, социальных и иных организаций к работе в осенне-зимний период года, включая поддержание необходимого температурного режима", - говорится в документе.





Руководителям управлений здравоохранения областей и городов поручено обеспечить готовность медицинских организаций к проведению кампании иммунизации против гриппа с 1 сентября.





Вводится масочный режим медицинских работников в медицинских организациях. Кроме того, в медицинских организациях будет усилен дезинфекционный режим.





С 15 сентября текущего года начнется проведение вакцинации против гриппа.





В медицинских организаций идет подготовка к приему больных гриппом, ОРВИ и COVID-19 в период эпидсезона. Руководителям управлений здравоохранения поручено утвердить план развертывания дополнительных инфекционных коек на время эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, с учетом соблюдения принципа сортировки больных с признаками ОРВИ и гриппа.





В медучреждениях будут организованы и оборудованы "фильтры" для больных с признаками ОРВИ и гриппа на входе, обеспечен температурный режим.





Первоочередно будут обслуживаться на дому беременные и дети до 1 года с проявлениями гриппа, ОРВИ и COVID-19. При их осложнениях (пневмонии) будет обеспечен ежедневный патронаж и своевременная госпитализация.





Также будут усилены меры в организациях образования. Поручено организовать проведение ежедневного мониторинга посещаемости учащихся, сотрудников, с выяснением причины отсутствия и информирование медицинских организаций. В целях предупреждения регистрации заболеваемости в организациях образования и воспитания детей будет проводиться ежедневный "утренний фильтр" для лиц с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19.





При регистрации заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода рекомендуется отмена кабинетной системы обучения в общеобразовательных организациях, запрещение приема новых детей в классы в течение десяти календарных дней. В случае вовлечения в эпидемический процесс больных ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса, в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн обучение", - отмечается в документе.