В Казахстане в ноябре выявлен 281 новый носитель ВИЧ-инфекции

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в ноябре 2017 года зарегистрирован 281 новый носитель ВИЧ-инфекции, что на 22,7% больше, чем в ноябре прошлого года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили Комитете по статистике МНЭ РК, в январе - ноябре 2017 года зарегистрировано 2634 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 6% больше показателя за аналогичный период 2016 года.

Кроме того, в ноябре 2017 года зарегистрировано 676 случаев заболевания туберкулезом, в январе - ноябре 2017 года зарегистрировано 7605 случаев.

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