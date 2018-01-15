В Казахстане в ноябре выявлен 281 новый носитель ВИЧ-инфекции

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В Казахстане в ноябре выявлен 281 новый носитель ВИЧ-инфекции15.01.2018
  • Фото: avtoinsider.com
Медицина  14:02

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в ноябре 2017 года зарегистрирован 281 новый носитель ВИЧ-инфекции, что на 22,7% больше, чем в ноябре прошлого года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили Комитете по статистике МНЭ РК, в январе - ноябре 2017 года зарегистрировано 2634 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 6% больше показателя за аналогичный период 2016 года.


Кроме того, в ноябре 2017 года зарегистрировано 676 случаев заболевания туберкулезом, в январе - ноябре 2017 года зарегистрировано 7605 случаев.
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