В Казахстане выделят 4,3 млрд тенге на бесплатный скрининг онкологических заболеваний

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Свыше 14 тысяч человек скончались от рака в Казахстане в 2018 году, передает Kazakhstan Today.

В 2018 году в Казахстане онкологическими заболеваниями страдала 181 тысяча человек, у 34,5 тыс. пациентов диагноз был выявлен впервые. В число регионов с самым высоким по стране уровнем заболеваемости вошли Алматы - 3996 случаев, Восточно-Казахстанская область - 3648, Карагандинская область - 3614 и Алматинская область - 2695, сообщает пресс-служба Фонда социального медицинского страхования.

По официальным данным, в 2018 году от раковых заболеваний скончались 14 406 человек: в Восточно-Казахстанской области 1757 человек, в Карагандинской области 1284 и в городе Алматы - 1611 человек.

4 февраля - Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В текущем году он проходит под девизом "Я есть! Я буду!" (I Am. And I Will), призывая узнать о том, что может сделать каждый в борьбе против страшного недуга. К сожалению, рак является одной из основных причин летальных исходов в мире. Недуг можно предотвратить, если вовремя диагностировать заболевание и вылечить его на самых ранних стадиях развития. К счастью, современная медицина с каждым годом предлагает новые способы борьбы с онкологическими заболеваниями", - отмечает пресс-служба.

В Казахстане наиболее распространены следующие виды онкологических заболеваний: рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак, рак предстательной железы. Одно из комплексных решений этой проблемы - увеличение охвата населения скрининговыми обследованиями, позволяющими выявить болезнь на ранней стадии. Выявленное на поздней стадии заболевание, особенно онкология, плохо поддается терапевтическому лечению. Чаще всего в таких случаях и случаются летальные исходы.

Скрининг входит в перечень государственного объема бесплатной медицинской помощи, и все его этапы являются бесплатными для населения. В этом году на скрининговое обследование из республиканского бюджета выделены средства в сумме 4,3 млрд тенге.

Профилактический осмотр на выявление рака шейки матки каждые четыре года могут проходить женщины в возрасте от 30 до 70 лет, не состоящие на диспансерном учете. Рак молочной железы также выявляется посредством скринингового обследования. Их раз в два года могут пройти бесплатно женщины в возрасте от 40 до 70 лет. На скрининг по выявлению рака толстой и прямой кишки приглашают мужчин и женщин в возрасте от 50 до 70 лет с периодичностью один раз в два года. Скрининг рака предстательной железы могут пройти мужчины в возрасте от 50 до 70 лет, интервал между обследованиями - четыре года", - проинформировали в фонде.

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