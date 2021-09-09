В Казахстане запущен информационный ресурс о детской плановой вакцинации

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Сегодня в Казахстане впервые запущен единый официальный ресурс, на котором собрана вся необходимая информация о детских вакцинах согласно национальному календарю вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля, Национальным центром общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (НЦОЗ МЗ РК) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) разработал сайт EGU.kz, который соединил в себе официальную информацию и результаты медицинских исследований о плановой вакцинации детей.

Информационный ресурс дает доступ к детальному описанию каждой вакцины, включенной в Национальный календарь вакцинации. Любой посетитель может ознакомиться с инфекциями, от которых защищает вакцина, прочитать про противопоказания и возможные побочные действия", - рассказали в пресс-службе Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.

Сайт доступен как на казахском, так и на русском языках. Есть также версия для людей с нарушением зрения.

На официальном ресурсе есть такие рубрики, как "Календарь вакцинации", "Центры вакцинации", "Вакцины и болезни", "Мифы", "Вопросы и ответы". На EGU.kz родители найдут информацию о типах вакцин, узнают обо всех этапах проверки их безопасности и получат ответы на беспокоящие их вопросы. Сайт также дает краткий экскурс в историю вакцинации и описывает первые шаги человечества на пути к победе целого ряда вакциноуправляемых инфекционных болезней. В дальнейшем он будет дополняться актуальными статистическими данными о детской плановой вакцинации.

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