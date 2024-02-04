В Кокшетау 10-летний мальчик скончался после обрезания

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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Фонде социального медицинского страхования прокомментировали возмутивший казахстанцев законопроект о пятикратном повышении верхнего порога отчислений на обязательную систему соцмедстрахования.





Напомним, в законопроекте , размещенном для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 7 февраля 2024 года, предлагается в 5 раз увеличить максимальный размер дохода, с которого нужно будет платить взносы и отчисления в систему ОСМС.





В Фонде социального медицинского страхования дали подробные разъяснения по возможным изменениям.





Что это значит?





На начальном этапе внедрения ОСМС был предусмотрен верхний предел по доходу работника, с которого могут производиться взносы и отчисления в систему обязательного соцмедстрахования. Его размер на сегодняшний день не превышает 10 минимальных заработных плат (МЗП). То есть взносы могут взиматься только с дохода до 850 тысяч тенге. С дохода выше взносы не производятся.





Что изменится?





Для обеспечения принципа справедливости "от каждого по возможностям, каждому по потребностям" Министерством здравоохранения предложено с 2025 года повысить верхний предел с 10 до 50-кратного размера МЗП. По такому же принципу работает пенсионная система, где верхний предел составляет 50-кратный минимальный размер заработной платы.





Зачем повышать верхний предел по доходу?





Сегодня в казахстанской модели ОСМС применяется регрессивное распределения средств. То есть чем меньше доход, тем выше вклад в процентах от дохода. В справедливой системе люди с низкими доходами не должны платить больше, чем люди с большими доходами. Поэтому предлагаемая норма увеличения верхнего предела до 50 МЗП предусматривает более справедливое распределение ответственности за расходы на здоровье", - пояснили в фонде.





Если говорить цифрами, сейчас работники со средней зарплатой в 300 тысяч тенге оплачивают взнос на ОСМС 6 тысяч тенге.





При доходе в 1,5 млн тенге, что в 5 раз выше средней зарплаты, срабатывает верхний предел в 10 МЗП (850 тысяч тенге), поэтому взнос не превышает 17 тысяч тенге, или 1,1% от дохода.





С дохода в 3 млн тенге, что уже в 10 раз выше средней зарплаты, взнос на ОСМС остается таким же - 17 тысяч тенге, или 0,6% от дохода.





Что произойдет после изменений?





Верхний предел с учетом размера МЗП на 2024 год составит 4,2 млн тенге. Чем выше доходы, тем выше ответственность.





Скольких казахстанцев коснется эта мера?





В пять раз взносы на ОСМС увеличатся только для 2,3 тысячи работников, чей доход составляет выше 4 млн 250 тысяч тенге. Это 0,04% всех наемных работников по стране.





В целом данная норма затронет 9% наемных работников, имеющих доходы свыше 850 тысяч тенге. Для 91% работников ничего не изменится", - отметили в фонде.





Что получат обычные казахстанцы?





Увеличение отчислений позволит увеличить объемы финансирования расходов на здравоохранение. Сюда относится и профилактика, и диагностика, и лечение. Станут больше доступны медицинские услуги, внедрение технологий позволит на ранних стадиях предупреждать болезни или позволит спасти жизни", - заявили в ФСМС.





Там отметили, что на сегодняшний день система здравоохранения все еще продолжает сталкиваться с хроническим недофинансированием, что в целом отрицательно влияет на организацию медицинской помощи, на ее качество и доступность, а также в целом финансовую устойчивость системы здравоохранения и ОСМС.



