В Костанайской областной больнице проводят уникальные малоинвазивные операции на сосудах головного мозга

"В полной мере преимущества этого ангиографического оборудования проявляются, когда готовы специалисты. У нас два таких специалиста есть, это Дуйсембин Анатолий Болатбекович и Закарин Рахимжан Какимжанович. Впереди у нас лечение более серьезной патологии, а на сегодня вот такая уникальная операция проведена", - сообщил главный врач Костанайской областной больницы Юрий Моисеев.
Он отметил, что проведению операции предшествовала стажировка врачей в Венгрии и Астане.
Артериовенозная мальформация - врождённый порок развития сосудов головного мозга, который заключается в патологической связи между венами и артериями головного мозга. Заболевание опасно высоким риском внутримозгового кровоизлияния. Ранее диагноз выставлялся постфактум, теперь - костанайские врачи научились его диагностировать.
Современный ангиограф японского производства стоимостью 338 миллионов тенге появился в Костанайской областной больнице в декабре 2018 года.
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