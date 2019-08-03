В Костанайской областной больнице проводят уникальные малоинвазивные операции на сосудах головного мозга

Костанай. 2 августа. Kazakhstan Today - В Костанайской областной больнице с приобретением новейшего ангиографического оборудования 28 июля впервые осуществили успешную рентгенэндоваскулярную парциальную эмболизацию артериовенозной мальформации, передаёт Kazakhstan Today.

"В полной мере преимущества этого ангиографического оборудования проявляются, когда готовы специалисты. У нас два таких специалиста есть, это Дуйсембин Анатолий Болатбекович и Закарин Рахимжан Какимжанович. Впереди у нас лечение более серьезной патологии, а на сегодня вот такая уникальная операция проведена", - сообщил главный врач Костанайской областной больницы Юрий Моисеев.

Он отметил, что проведению операции предшествовала стажировка врачей в Венгрии и Астане.

Артериовенозная мальформация - врождённый порок развития сосудов головного мозга, который заключается в патологической связи между венами и артериями головного мозга. Заболевание опасно высоким риском внутримозгового кровоизлияния. Ранее диагноз выставлялся постфактум, теперь - костанайские врачи научились его диагностировать.

Современный ангиограф японского производства стоимостью 338 миллионов тенге появился в Костанайской областной больнице в декабре 2018 года.

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