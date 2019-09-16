Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения прокомментировали, за чей счет будут лечить непривитых детей, передает Kazakhstan Today.

В Министерстве здравоохранения РК напомнили, что в настоящее время обсуждается проект нового Кодекса, предусматривающего норму о том, что, если заболеет непривитый ребенок, лечение будет бесплатным в рамках ГОБМП. В законопроекте есть предложения о введении штрафных санкций в отношении родителей, которые нарушают права детей на вакцинацию, отметили в ведомстве, при этом подчеркнув, что пока проект находится на стадии рассмотрения и в него вносятся предложения.

"Если ребенок не был привит и заболел в результате отказа от вакцинации, то ему будет оказана бесплатная медицинская помощь", - подчеркнули в ведомстве.

В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг отметили, что предполагаемые штрафы будут наложены не на всех родителей. Кроме случаев, когда государство оплатит лечение заболевших детей в результате отказа от вакцинации. Вероятно, родителей будут штрафовать только в этих случаях. Если же ребенок не был привит и не заболел, то родителям штрафы не грозят.

В Комитете также напомнили, что с начала текущего года зарегистрировано около 6000 тысяч отказов от вакцинации. Со всеми родителями в индивидуальном порядке проводится комплексная работа. Все дети находятся под динамическим наблюдением.

В ведомстве проинформировали и о причинах отказа: около 50% по личным убеждениям (Алматы, Нур-Султан, ВКО), 35% по религиозным убеждениям (Мангистау, Атырау, Актобе), 15% недоверие к качеству вакцин, негативные публикации в СМИ, боязнь поствакцинальный осложнений.

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