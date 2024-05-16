15.05.2024, 15:53 5421
В Минздраве обеспокоены низким качеством подготовки студентов-медиков
Фото: unsplash.com
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в МЗ РК, в настоящее время одной из наиболее острых проблем в области медицинского образования является превышенное количество студентов, обучающихся в медвузах. Это приводит к ряду негативных последствий, включая перегрузку образовательных ресурсов и снижение качества образования.
Избыточный набор студентов на платной основе сказывается как на образовательной среде, так и на преподавательском составе и, самое главное, на качестве подготовки будущих медицинских специалистов. Этот фактор серьезно подрывает доверие общества к медицинскому образованию и создает серьезные вызовы для системы здравоохранения. В связи с этим Министерство здравоохранения Казахстана рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что программа медицинского образования будет формироваться в перспективе на 10 лет с учетом демографических процессов и реальных потребностей развивающейся системы здравоохранения.
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13.05.2024, 17:56 17841
В Испании выявили десятки случаев крысиного гепатита у людей
Ученые проводят исследования
Фото: Depositphotos
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Мадрид. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Исследователи из Кордовы впервые в мире выявили десятки случаев заражения людей крысиным гепатитом.
Мы столкнулись с неизвестной новой болезнью", - цитирует rbc.ru исследователя Кордовского биомедицинского исследовательского института имени Маймонида, специалиста по гепатитам Антонио Риверо Хуареса со ссылкой на El Pais.
Он уточнил, что ученые проводят исследования сразу по нескольким направлениям, чтобы получить сведения об истинном масштабе распространения заболевания, а также данные о клинических случаях и формах проявления болезни.
Впереди нас ждет много работы", - добавил Риверо Хуарес.
По оценке ученых, около трети крыс, обитающих в испанских городах, являются носителями этого возбудителя. Пока у специалистов нет четкого представления, каким образом заболевание передается от грызуна к человеку. Масштаб заболеваемости также неясен, хотя исследования показывают, что в Испании каждый год регистрируют около сотни случаев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане растет заболеваемость гепатитом А.
08.05.2024, 16:04 45756
AstraZeneca отзывает вакцину от COVID из-за риска тромбоза
Заявление об отзыве препарата на территории ЕС компания подала 5 марта, 7 мая оно вступило в силу
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу своей вакцины от коронавируса.
Заявление об отзыве препарата на территории Европейского союза компания подала 5 марта, 7 мая оно вступило в силу. Аналогичные документы AstraZeneca подаст в другие страны и Великобританию в ближайшее время, сообщает РБК со ссылкой на газету The Telegraph.
Напомним, в отношении AstraZeneca был подан коллективный иск, поскольку вакцина, разработанная ею совместно с Оксфордским университетом, нанесла серьезный вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу. Потерпевшие и родственники умерших потребовали с AstraZeneca компенсации на сумму до £100 млн.
07.05.2024, 19:15 51236
В ЗКО зарегистрировали свыше 850 случаев кори
Фото: Depositphotos
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Уральск. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области в 2024 году зарегистрировали 853 случая кори, сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухангали Арыспаев.
В основном заболевшие - это дети прививочного возраста, которым по состоянию здоровья вакцинация не может быть сделана, маленькие дети до года, сроки вакцинации которых еще не подошли, а также дети, родители которых отказались от вакцинации. В очагах кори установлено медицинское наблюдение за контактными, по эпидемиологическим показаниям контактным проведена экстренная вакцинация", - цитирует портал "Мой город" Мухангали Арыспаева.
Отмечается, что в апреле по сравнению с мартом заболеваемость снизилась на 33%.
Как сообщалось ранее, ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
27.04.2024, 09:25 110371
Минздрав РК пересчитает тарифы на медицинские услуги
Фото: Pixabay
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством здравоохранения проведен перерасчет убыточных тарифов на медицинские услуги, сообщает пресс-служб ведомства.
Основная цель - снижение финансовой нагрузки на медицинские организации и обеспечение доступности высококачественной медицинской помощи для всех граждан.
С 1 июня 2024 года в соответствии с принятыми решениями тарифы будут повышены для организаций, предоставляющих экстренную медицинскую помощь беременным и роженицам, а также детям в стационарных условиях.
Повышение тарифов позволит снизить карманные расходы граждан на получение медицинской помощи, а также компенсировать медицинским организациям инфляционные издержки, собравшиеся за последние годы, и обеспечить стабильность в сфере здравоохранения. Общая сумма дополнительно выделяемых средств за счет страховых активов высвобождена в результате оптимизации неэффективных расходов системы здравоохранения и составит 20 миллиардов тенге", - сообщили в Минздраве.
Планируется поэтапное повышение тарифов и по ряду других направлений, таких как абдоминальная хирургия, инфекция, неврология, гастроэнтерология, кардиология, травматология и ортопедия, нефрология, эндокринология, онкогематология.
Это означает, что государство будет поэтапно компенсировать медицинским организациям расходы, связанные с предоставлением медицинских услуг", - добавили в ведомстве.
25.04.2024, 18:24 124316
Производство новых медпрепаратов запустят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Производство новых медицинских препаратов запустят в Казахстане а этом году, сообщил председатель Комитета фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Нурлан Искаков.
В этом году новые производства вводятся в эксплуатацию. Ряд отечественных производителей, например большие заводы по производству шприцев. Также в этом году запускается новый проект - совместное производство онкопрепаратов с компанией Roche. Будет запуск ряда гигантов", - проинформировал Нурлан Искаков.
По его словам, в республике ожидается открытие порядка семи новых производств с большим и разнообразным перечнем продукции.
Напомним, в 2022 году экс-глава Минздрава Ажар Гиният заявила, что долю отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий на казахстанском рынке планируется довести до 50% к 2026 году.
07.04.2024, 10:36 198476
Минздрав РК исследовал воду в паводкоопасных регионах, более 130 проб не соответствуют нормам
Фото: Минздрав РК
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана ведет мониторинг качества питьевой воды в регионах с неблагополучной паводковой ситуацией. С начала паводков исследовано более 4 тысяч проб воды, сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках противоэпидемических и профилактических мероприятий территориальными подразделениями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля проводится усиленный контроль за объектами централизованных и децентрализованных источников водоснабжения. Проведены отбор и исследование более 4 тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Из них несоответствующими гигиеническим нормативам оказались 133 пробы", - проинформировали в Минздраве.
В пресс-службе отметили, что работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается.
В десяти регионах, где объявлен режим ЧС местного масштаба, порядка 3 тысяч медицинских работников продолжают исполнять свою важную миссию - оказывать медицинскую помощь и поддерживать здоровье наших граждан. В подтопленных районах работает около 300 бригад скорой медицинской помощи", - отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Для проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий привлечено около 900 специалистов санитарно-гигиенической службы.
05.04.2024, 17:13 207161
Эксперт: Паводки могут вызвать вспышку заболеваемости кишечными инфекциями среди населения
Аскаров считает возможным и случаи заражения сибирской язвой
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Паводки могут вызвать вспышку заболеваемости кишечными инфекциями среди населения, заявил руководитель отдела профилактики особо опасных инфекций и развития лабораторий Национального центра общественного здравоохранения Альберт Аскаров.
В первую очередь паводки могут вызвать рост и вспышки заболеваемости кишечными инфекциями. Это дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит "А". Не исключено, что могут быть даже случаи заболевания холерой, если возбудитель попадет с паводковыми водами в питьевую воду, которую будут употреблять без кипячения или обеззараживания", - цитирует sputnik.kz эксперта.
Кроме того, Альберт Аскаров считает возможным и случаи заражения сибирской язвой в случае размывания захоронения животных с сибирской язвой из скотомогильников.
По его словам, это может произойти из-за попадания паводковых вод в колодцы и родники. Он не исключает риск попадания таких вод в централизованную систему водоснабжения.
Эксперт также дал советы для снижения риска заболеваемости.
Необходимо употреблять воду только гарантированного качества - это бутилированная или кипяченная вода", - отметил представитель центра.
Фрукты и овощи следует мыть только водой гарантированного качества. Также рекомендуется соблюдать элементарные правила гигиены - мыть руки с мылом, добавил Аскаров.
Напомним, в девяти областях Казахстана из-за паводков объявлен режим ЧС местного масштаба: в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытау и Западно-Казахстанской.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. Всего с начала паводков из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В шести областях страны ограничено движение на автодорогах. Из-за невозможности эвакуировать людей автомобильным транспортом жителей Атырауской области вывозят поездом.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
29.03.2024, 15:40 231361
Казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения - эксперты
Фото: pexels.com
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская система обязательного социального медицинского страхования дискредитирована в глазах населения. Среди ее недостатков - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Финансирование системы здравоохранения РК достигло рекордной за последние годы суммы в 2,8 трлн тенге. Это на 64,9% больше, чем в самый сложный первый год пандемии COVID-19. Больше половины этих средств (57%, или 1,6 трлн) выделяются в рамках государственной обязательной бесплатной медпомощи, остальное - из Фонда социального медстрахования (ФСМС). Однако при росте показателей и перепотреблении услуг отрасль остается недофинансированной", - пишет Finprom.
По данным председателя правления НАО "ФСМС" Абылкаира Скакова, которые он озвучил на расширенной коллегии здравоохранения, в 2024 году дефицит в здравоохранении составляет 151 млрд тенге. Из них 116 млрд - критический дефицит.
По таким направлениям, как первичная медико-санитарная медпомощь (ПМСП), скорая помощь, онкогематология и амбулаторно-лекарственное обеспечение, денег достаточно только на 10-11 месяцев. При этом, по словам главы ФСМС, дополнительного финансирования в текущем году не предвидится и этой социальной сфере необходимы оптимизация, поиск резервов и переход на режим жесткой экономии", - пишет агентство.
Эксперты отмечают: экстенсивный рост расходов последние годы не позволил отечественному здравоохранению достичь высокого уровня медицинской помощи. По данным Минздрава, уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи в прошлом году составил лишь 44,5%. Больше половины пациентов были недовольны отечественной медициной. В 2023 году количество жалоб казахстанцев на услуги в системе здравоохранения выросло на 13,7% за год и достигло 27,4 тыс.
В глазах многих граждан система ОСМС дискредитирована, сейчас ее нужно реанимировать, возвращать доверие казахстанцев. Мы любим говорить, что у нас перепотребление, медорганизации где-то нарушают, но нужно признать - система пока еще недофинансирована. Чтобы достичь целевых показателей, необходимо увеличивать расходы, государство должно выполнять свои обязательства. В этом году бюджет недоплатил 275 млрд тенге. Это медицинские исследования, обследования, медпомощь", - отметил мажилисмен Асхат Аймагамбетов.
В Министерстве здравоохранения признают: система страховой медицины ограничивает доступ застрахованных казахстанцев к услугам бесплатной помощи. Госгарантии часто заменяют платными услугами.
Обращаясь в государственные поликлиники, люди сталкиваются с очередями, необходимостью "выхаживать" направления и талоны к узким специалистам. Многие, не получая необходимых услуг, просто уходят в платную медицину", - пишут авторы статьи.
Аналитики ФСМС сообщают: в прошлом году из 14 млн человек, состоящих на учете у врача, 11,7 млн человек (или 84%) лишь единожды посетили врача в рамках ПМСП. По словам Абылкаира Скакова, это косвенно подтверждает, что "далее пациенты вынуждены были пользоваться платными услугами". Итог: динамическим наблюдением охвачены только 478 тыс. человек, или 3,4% от общего количества нуждающихся в этом.
По предварительным оценкам экспертов, "карманные" расходы казахстанцев на медицину составляют 30% от общих текущих расходов на здравоохранение, тогда как по рекомендациям ВОЗ этот показатель должен держаться в пределах 15-20%.
Не каждая казахстанская семья может позволить себе постоянно пользоваться всеми необходимыми платными медицинскими услугами, то есть ходить в клиники не в "пожарном" режиме, когда что-то заболело, а планово, для скрининга и профилактики заболеваний. Отсюда возникает серьезная проблема: из-за низкого уровня первичной профилактики (в государственных больницах или платных клиниках) 85% пациентов обращаются за ПМСП уже в остром состоянии болезни", - сообщают эксперты.
Согласно рекомендациям ВОЗ, этот третий уровень профилактики должен быть в пределах 3-5%. В идеальном варианте должно быть наоборот: большая часть - 60-70% - обращений в рамках ПМСП должны быть на уровне первичной профилактики - скринингов, устранения и сокращения факторов риска болезней. В Казахстане этот показатель составляет всего 3%.
Среди ключевых проблем системы здравоохранения новая глава профильного министерства Акмарал Альназарова называет непрозрачность системы ОСМС, ее низкую эффективность, финансовую неустойчивость медицинских организаций. Каждый пятый поставщик медицинских услуг в Казахстане имеет кредиторскую задолженность, что говорит о системной проблеме финансирования больниц.
Согласно информации Министерства здравоохранения, общая сумма кредиторской задолженности 423 медицинских организаций на конец января текущего года составила 82,3 млрд тенге. В целом за последний год долги больниц перед контрагентами выросли на 3,8%. Однако во всех регионах ситуация разная. Например, в Астане размер "долговой ямы" медучреждений уже достиг 18,3 млрд тенге (плюс 38,9%), в Алматы - 5,7 млрд (плюс 7,3%), в ВКО - 4,9 млрд (плюс 25,9%).
Причиной сложившейся ситуации стала несовершенная система формирования тарифов, непрозрачность определения объемов медицинской помощи и ее территориального распределения", - сообщила на коллегии глава Минздрава.
Кроме выравнивания и адресного поднятия тарифов на оплату услуг из бюджета для убыточных больниц, глава профильного ведомства предлагает вернуть министерству государственные функции планирования объемов медицинской помощи, расходов и тарифной политики. При существующем состоянии системы здравоохранения больницы, работающие по ГОБМП, не укладываются в свои сметы расходов и продолжают копить долги.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?