В Минздраве рассказали об обеспеченности лекарствами

Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Министерства здравоохранения РК. Так, по данным ведомства, в стационарах сформирован месячный запас лекарственных средств для лечения от COVID-19. При этом параллельно проводятся процедуры закупа медицинских препаратов как у отечественных производителей, так и у импортеров, с целью создания резерва еще натри месяца.
В дальнейшем по прогнозному количеству пациентов единым дистрибьютором будут заполняться склады для того, чтобы до конца года все больницы были обеспечены лекарственными средствами.
Вводится дополнительное лекарственное обеспечение по лечению COVID-19 на амбулаторном уровне, включающее пять наименований лекарственных средств. Это позволит охватить около 1 млн человек, бесплатно предоставив им препараты на сумму более 8,6 млрд тенге.
За первое полугодие 2020 года 45 тыс. человек с диагнозами "ОРВИ" и "внебольничная пневмония" получили бесплатные лекарства на сумму более 21 млн тенге.
В Минздраве подчеркнули, что с августа поэтапно возобновится оказание плановой медицинской помощи населению страны. Во время пандемии большинство медорганизаций были задействованы в борьбе с COVID-19. Оказание плановой и высокотехнологичной медицинской помощи населению было временно приостановлено.
Теперь при занятости больными коек стационаров менее 50% планируется снова открыть профильные и плановые койки, тоже на 50%. Естественно, после соответствующей дезинфицирующей обработки.
Министерством разработан проект плана по поэтапному возобновлению оказания плановой медпомощи населению, в том числе высокотехнологичной. Это будет происходить в зависимости от узкопрофильности оказания услуг населению и от степени задействованности медицинских организаций в борьбе с COVID-19", - отметил министр здравоохранения Алексей Цой.
Кроме того, в ведомстве отметили, что в регионах Казахстана сформировано 3399 мобильных бригад первичной медико-санитарной помощи, в том числе 1 693 на селе.
Мы видим, что систематизировали работу, увеличивается доступность, расширяются мобильные бригады. Три недели назад этих мобильных бригад еще не было, а сейчас мы видим, какой большой рост. Благодаря этому сократилось число вызовов скорой помощи на 35%, в том числе по коронавирусу - на 37%", - прокомментировал Алексей Цой.
Увеличено количество колл-центров в поликлиниках на 16%, к работе которых привлечены квалифицированные врачи-консультанты, фельдшеры и студенты медицинских вузов.
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