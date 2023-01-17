16.01.2023, 16:34 3486
В Минздраве РК опровергли информацию о смертях от препарата "Цефтриаксон"
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в Алматы скончались 18 человек после того, как получили инъекцию антибиотика "Цефтриаксон". В рассылке говорится, что препарат уже начали массово изымать из аптек. Об этом сообщает портал Stopfake.kz.
Информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК.
Карт-сообщений о нежелательных реакциях (желтые карты) "Цефтриаксона" с указанием летального исхода пациента не зарегистрировано. В Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК и его территориальный департамент по городу Алматы подобных жалоб не поступало", - сообщили в ведомстве.
Цефтриаксон" - это антибиотик, который выписывают при широком спектре заболеваний, таких как сепсис, менингит, различные виды инфекций, пневмония и другие. Этот препарат лицензирован в Казахстане и продается в аптеках.
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16.01.2023, 08:43 4871
В Казахстане за ноябрь прошлого года выявлено 314 новых носителей ВИЧ-инфекции
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в ноябре 2022 года выявлено 314 носителей ВИЧ-инфекции, что на 0,9% меньше показателя за аналогичный месяц 2021 года, сообщает Бюро национальной статистики РК.
В январе-ноябре 2022 года в Казахстане зарегистрирован 3561 носитель ВИЧ-инфекции, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Кроме того, число зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом органов дыхания в январе-ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 6% и составило 5718.
В ноябре выявлено 511 случаев заболевания (снижение на 5,9%).
По данным статведомства, в январе-ноябре 2022 года в Казахстане число умерших составило 122 996 человек, что на 27,4% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года. В ноябре скончались 10 857 человек (снижение на 31,6% по сравнению с ноябрем 2021 года).
Численность населения Казахстана на 1 декабря 2022 года составила 19 741 283 человека.
05.01.2023, 21:07 22421
В Узбекистане от сиропа "Док-1 Макс" пострадали еще 9 детей
Дети пострадали в Уртасарае в Ташкентской области
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Ташкент. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Препарат "Док-1 Макс" вызвал побочные действия у девяти детей в Ташкентской области. Состояние четырех из них оценивается как стабильное, пятеро выздоровели и были выписаны домой.
Дети пострадали в Уртасарае в Ташкентской области, сообщает Газета.uz со ссылкой на администрацию региона.
В областном управлении здравоохранения отметили, что пятеро детей уже выздоровели и находятся дома. Состояние еще четырех оценивается как стабильное, они проходят лечение.
До настоящего времени случаев смерти от отравления препаратом "Док-1 Макс" в медучреждениях Ташкентской области не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
В администрации также отметили, что представители правоохранительных органов и работников районных и городских медобъединений проверили все аптеки в области и изъяли препараты, произведенные компанией Quramax.
Врачи и патронажные медсестры ходят по домам, объясняя негативные последствия приема лекарств без назначения врача. Они также проверяют аптечки в квартирах", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 декабря Минздрав Узбекистана со ссылкой на Агентство по развитию фармацевтической отрасли сообщил о создании оперативной группы из специалистов для расследования ситуации и выяснения причин осложнений у пациентов. Продажа этого препарата на всей территории Узбекистана временно приостановлена.
В Минздраве РК отметили, что унесший жизни 15 детей в Узбекистане препарат не продается в Казахстане.
31.12.2022, 17:22 32461
Врач назвала отличия свиного гриппа от COVID-19
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Москва. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники Нижневартовска Роза Шайдуллина назвала отличия свиного гриппа от COVID-19.
Она сообщила, что для свиного гриппа характерны ломота, высокая температура и сухой кашель, а отсутствие обоняния, одышка, боль в горле и заложенность носа чаще говорят о заражении коронавирусной инфекцией, информирует ura.news.
Для свиного гриппа H1N1, как и гриппа в целом, характерен выраженный интоксикационный синдром - ломота в теле, высокая температура - в районе 39 градусов, кашель чаще сухой. При ковиде температура обычно субфебрильная (превышает норму на 1-1,5 градуса), чаще встречаются одышка, отсутствие обоняния, боль в горле и заложенность носа, а также кашель с отхождением мокроты", - отметила врач.
Инкубационный при гриппе очень короткий - от двух до четырех дней. Ковид развивается в среднем от одной до двух недель.
Кроме того, бессимптомное течение болезни характерно для коронавирусной инфекции, а вот при гриппе почти не встречается", - добавила она.
Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщала о циркуляции свиного гриппа в стране.
26.12.2022, 13:28 42206
Взятки за квоты на реабилитацию детей с ограниченными возможностями брали в Национальном медцентре
Центр переведут из частного сектора в подведомственность Министерства здравоохранения РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба РК внесла в Министерство здравоохранения представление об устранении обстоятельств, способствовавших нарушению закона по вопросам распределения квот на реабилитационное лечение детей.
Антикор провел досудебное расследование на основании обращения уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин по фактам получения незаконного денежного вознаграждения работниками Национального центра детской реабилитации корпоративного фонда University Medical Center.
Установлено, что одна из сотрудниц НЦДР получала от родителей детей с ограниченными возможностями денежные средства от 60 до 100 тысяч тенге за предоставление квоты на реабилитационное лечение детей. По результатам расследования действовавшая на протяжении нескольких лет мошенническая схема пресечена, причиненный ущерб родителям полностью возмещен", - сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.
Наряду с этим в ходе следствия выявлен ряд проблем и недостатков по вопросам оказания реабилитационного лечения детей.
К примеру, отсутствовало единообразное распределение квот в регионах, имеется недоверие родителей и недостаточная разъяснительная работа с последними, отсутствие прозрачной и общедоступной очередности, а также нехватка подобных республиканских центров в стране", - отмечается в информации.
Представление ведомства рассмотрели на площадке Минздрава с участием Аружан Саин, вице-министра Вячеслава Дудника, руководителей территориальных управлений здравоохранения, корпоративного фонда University Medical Center, а также представителей НЦДР.
По результатам обсуждения Министерством здравоохранения РК в целях минимизации коррупционных рисков запланировано создание комиссий в регионах по распределению квот в республиканские центры. Помимо этого, в ближайшее время будет запущена общедоступная электронная очередь лиц, нуждающихся в реабилитационном лечении. Эти меры позволят проводить учет всех нуждающихся в восстановительном лечении и способствовать повышению уровня прозрачности и открытости услуг оказания реабилитационной помощи", - сообщает Антикор.
Кроме того, в настоящее время завершается работа по возвращению НЦДР из частного сектора в подведомственность Министерства здравоохранения РК.
Антикоррупционная служба призывает граждан не пользоваться услугами сомнительных лиц и получение льгот на лечение и реабилитацию детей осуществлять только на законных основаниях.
В случае наличия информации по аналогичным фактам просим обращаться в call-центр агентства по номеру 1424.
24.12.2022, 19:45 48891
Унесший жизни детей в Узбекистане препарат не продается в РК - Минздрав
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Унесший жизни 15 детей в Узбекистане препарат не продается в Казахстане, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Согласно информации Нцэлс, препарат "Док-1 Макс", производитель Marion Biotech, Индия. Срок регистрация истек в 2018 году. На сегодняшний день в РК не зарегистрирован. Содержит 500 миллиграммов парацетамола, гвайфенезин - 200 миллиграммов и фенилэфрина гидрохлорид - 10 миллиграммов", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, с таким составом зарегистрирован 1 препарат под торговым названием "Викс Актив Стоптомакс плюс", Великобритания.
Дозировка только для взрослых. В инструкции указано: детям до 18 лет нельзя применять. Это группа комбинированных противопростудных препаратов", - пояснили в Минздраве.
Сообщается, что из-за парацетамола - препарат имеет побочные действия в виде нарушения функций почек.
Поэтому в инструкции есть указания, что в сутки нужно принимать через каждые 4-6 часов, не чаще. Заболевания печени и почечная недостаточность являются противопоказаниями всех препаратов парацетамола. У нас не продается", - добавили в ведомстве.
Ранее в узбекском сегменте социальных сетей появилась копия письма директора Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра Азизова начальнику управления здравоохранения области Давронбеку Жуманиезову, в котором говорится об осложнениях и смерти пациентов, принимавших таблетки и сироп "Док-1 Макс", сообщает gazeta.uz.
После применения препарата "Док-1 Макс" в большом количестве случаев к нам поступают обращения о побочных действиях. У детей проявляются в основном признаки повреждения и недостаточности почек", - отмечается в письме.
За последние два месяца с жалобами на осложнения поступил 21 пациент. У них в основном наблюдалась анурия - отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь.
У 17 детей болезнь протекала крайне тяжело, пришлось даже провести несколько сеансов гемодиализа. Наблюдалось 15 случаев смерти", - говорится в письме.
22 декабря Минздрав Узбекистана со ссылкой на Агентство по развитию фармацевтической отрасли сообщил о создании оперативной группы из специалистов для расследования ситуации и выяснения причин осложнений у пациентов.
Продажа этого препарата на всей территории Узбекистана временно приостановлена.
23.12.2022, 17:10 51711
В Минздраве отмечают подъем заболеваемости ОРВИ
Циркулирует вирус группы В, он отмечен практически во всех регионах
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечается сезонный подъем заболеваемости гриппом - ОРВИ, заявил в ходе брифинга центральное службы коммуникаций заместитель министра здравоохранения РК Вячеслав Дудник.
С начала эпидемии, которая началась 1 октября, по данным санитарной службы, зарегистрировано более 2 млн 100 тысяч случаев ОРВИ. Из них среди детей до 14 лет - 1 млн 370 тысяч случаев. Мы провели исследование возбудителя. Циркулирует вирус группы В, он отмечен практически во всех регионах", - заявил он.
Также, по его словам, подъем заболеваемости простудными заболеваниями выше показателей прошлого года в среднем на 10%.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса цербер циркулирует в Казахстане.
08.12.2022, 12:37 73496
Казахстан готов наращивать сотрудничество с Евросоюзом в области здравоохранения и фармацевтики
Фото: pixabay.com
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы укрепления сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтики обсудили участники 11-го заседания диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз", сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.
Перед Казахстаном и Евросоюзом открыт широкий спектр возможностей для укрепления партнерства в сферах медицины и фармацевтики. Мы готовы к тесному сотрудничеству и совместному решению стоящих перед нами задач", - заявил Алихан Смаилов.
Премьер-министр подчеркнул, что здравоохранение является одной из перспективных сфер для наращивания взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.
Он напомнил, в текущем году в республике был принят национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", основной целью которого является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет к 2027 году. Кроме того, по его словам, РК планирует увеличить долю собственного выпуска фармпродукции до 50% путем реализации механизма контрактного производства оригинальных препаратов.
Участники заседания обсудили вопросы повышения квалификации работников сферы, управления медучреждениями, регулирования ценообразования на лекарства, защиты прав на интеллектуальную собственность, а также развития системы здравоохранения в целом.
В рамках мероприятия также состоялась сессия "вопрос-ответ", в ходе которой представители центральных госорганов дали комментарии по интересующим иностранных партнеров темам.
Премьер-министр отметил, что правительство оперативно рассмотрит поступившие предложения для разработки и реализации дальнейших шагов по укреплению взаимовыгодного сотрудничества.
В мероприятии приняли участие глава представительства Евросоюза в РК, послы Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Италии, Нидерландов, Португалии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии и Швеции, а также представители центральных госорганов РК.
05.12.2022, 17:49 78881
На 2023 год установят новую величину ставки вознаграждения, получаемого от активов ФСМС
Фото: пресс-служба Фонда социального медстрахования
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК подготовило проект постановления "Об установлении предельной величины процентной ставки комиссионного вознаграждения, получаемого от активов Фонда социального медицинского страхования, на 2023 год". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Установить на 2023 год предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения на осуществление деятельности некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" не более 1,56 процентов от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц", - говорится в документе.
Отмечается, что принятие проекта позволит НАО "Фонд социального медицинского страхования" осуществлять собственную финансово-хозяйственную деятельность.
Постановление вводится в действие с 1 января 2023 года.
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?