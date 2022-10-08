В Минздраве РК появился советник по защите прав пациентов

Фото: Министерство здравоохранения РК
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният инициировала выдвижение Мурата Абенова в качестве внештатного советника по защите прав пациентов, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметила Гиният, министерство поддерживает конструктивный диалог с гражданским сектором и чутко прислушивается к его запросам на тему качества и доступности медицинской помощи для населения.
Наша Коалиция по защите прав потребителей намерена и далее активно продвигать повестку наболевших вопросов здравоохранения, в частности нас волнует равенство в доступе сельских жителей к медпомощи, лекарственное обеспечение, работа информационных систем, эффективность эпидемиологической службы, качество меудслуг, вопросы финансирования и ОСМС. Эти темы регулярно поднимаются на наших публичных площадках, имеют большой резонанс, но нам не хватает обратной связи от ваших подразделений", - сказал Мурат Абенов.
Он выразил готовность по каждому из этих направлений объединить усилия с Министерством здравоохранения, для того чтобы отстаивать права пациентов, обеспечить информирование аудитории и составить продуктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами.
В прошлом году мы получили порядка 8 тысяч жалоб на качество медпомощи, большинство из которых могли быть решены на уровне самой медицинской организации. Сегодня мы планируем концептуально менять подходы к этой работе над качеством медуслуг. В стране созданы свыше 700 служб поддержки пациента, и, к сожалению, многие из них существуют формально, поэтому мы инициировали включение в договоры с поставщиками медуслуг, которые заключает ФСМС, обязательное обучение специалистов по работе с пациентами", - сказал председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗРК.
Отвечая на вопрос о работе скорой помощи в сельских районах, министр рассказала о пересмотре правил оказания помощи экстренной службы по запросам населения, внедрении единых стандартов за счет централизации, совершенствовании тарифов.
Глава коалиции Абенов высказал предложение выдавать пациентам при выписке чек-лист с оказанными услугами и их стоимостью, чтобы избежать вопросов о том, куда уходят деньги ОСМС.
Ажар Гиният поблагодарила Мурата Абенова за активную гражданскую позицию в деле улучшения качества медпомощи и предложила стать внештатным советником по вопросам защиты прав пациентов на общественных началах.
Мурат Абенов заверил, что приложит все усилия для повышения удовлетворенности потребителей медпомощи.