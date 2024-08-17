В Минздраве сделали заявление о ситуации с COVID-19 в Казахстане

В Казахстане, как и во всем мире, в 100% случаев циркулируют различные варианты омикрона

Фото: unsplash.com

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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан сделали заявление о ситуации с COVID-19 в стране.





В настоящее время в стране наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе КВИ. С начала текущего года зарегистрировано 1290 случаев КВИ. Летальных исходов не зафиксировано. При этом следует отметить отсутствие роста госпитализации с ОРВИ, вирусными пневмониями и КВИ, что подтверждает течение КВИ в большинстве случаев в легкой форме", - проинформировали в ведомстве.





Отмечается, что в Казахстане, как и во всем мире, в 100% случаев циркулируют различные варианты омикрона.





Также сообщается, что исполняющим обязанности главного государственного санврача РК подписано постановление, которое предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона по ОРВИ, гриппу и COVID-19, в том числе:





проведение вакцинации против гриппа с 1 сентября 2024 года;

в медицинских организациях: обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков;

первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до одного года с проявлениями ОРВИ, гриппа.





Для предупреждения заболеваний гриппом, ОРВИ, КВИ рекомендуются следующие меры профилактики: регулярно проветривать помещения, использовать антисептические средства для обработки рук, ограничить контакты с больными людьми, при контакте с людьми с признаками заболевания использовать маски, своевременно обращаться за медицинской помощью", - добавили в Минздраве.



