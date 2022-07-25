В НИИ кардиологии и внутренних болезней Алматы прошел мастер-класс с участием ведущего аритмолога из Москвы

АЛМАТЫ. 24 ИЮЛЯ - В Научно-исследовательском институте кардиологии и внутренних болезней прошел мастер-класс с использованием инновационной технологии в области катетерного лечения сложных нарушений ритма сердца с участием ведущего аритмолога университетской клинической больницы № 1 Московского государственного медицинского университета имени И. Сеченова Алексея Цыганова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Аритмология, как область знаний и клинической практики, быстро обновляется, к тому же это один из самых сложных разделов кардиологии. Чтобы стать хорошим специалистом, нужно учиться постоянно. В рамках сотрудничества с ведущими научными медцентрами мы на постоянной основе проводим мастер-классы, семинары, чтобы наши специалисты имели возможность общаться с коллегами, повышать свою квалификацию, получать новые знания, работать на новом оборудовании", - рассказала председатель правления НИИ, доктор медицинских наук, профессор Роза Куанышбекова.
По данным пресс-службы института, в ходе мастер-класса с участием молодых специалистов были прооперированы пациенты разных возрастов со сложными нарушениями ритма сердца. Пациентов беспокоили перебои в работе сердца, одышка, слабость, головокружение, быстрая утомляемость.
Наличие уникальной трехмерной системы внутрисердечной навигации CARTO 3 V7 Prime, которая установлена в НИИ, позволяет проводить самые сложные операции, в том числе и сочетанные, связанные с нарушением ритма сердца и сопутствующими патологиями. 3D-технологии позволяют с точностью до 1 миллиметра найти источник аритмии и устранить его.
Суть данной технологии заключается в создании 3D-карт, которые передают все данные о сердечных структурах пациентов. Она позволяет повысить эффективность их лечения за счет увеличения точности диагностики нарушений ритма и локализации катетера, уменьшить необходимость проведения повторных операций, снизить количество внезапных смертей и осложнений, таких как инфаркт, сердечная недостаточность, инсульт и так далее", - сообщает пресс-служба НИИ кардиологии и внутренних болезней.
Операции прошли успешно. В клинике за последние годы проведено свыше 3000 таких операций.