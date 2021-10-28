В Нур-Султане прошел первый международный форум по медицинской технике

ТАЛДЫКОРГАН. 20 ОКТЯБРЯ - На информационной площадке Jetisy Media прошёл брифинг по вопросам онкологии, с основным акцентом на рак молочной железы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За 2020 год было выявлено 9244 пациента со злокачественными новообразованиями, среди них 1911 пациентов с раком молочной железы, что составляет 21% от общего количества.

У рака молочной железы своеобразная симптоматика - ничего не болит, поэтому многие предпочитают не замечать течение болезни. К основным симптомам относятся: втянутый сосок, язвы, уплотнения в груди и боль, если опухли лимфатические узлы, выделения из соска, отечность, покраснение и зуд соска, потеря веса, слабость. Многие также забывают, что РМЖ может развиваться и у мужчин, поэтому чаще всего мужской пол на осмотр к маммологу приходит очень поздно", - отметил онколог-маммолог Алматинской региональной многопрофильной клиники Даулет Айдаров.

По его словам, за прошлый год от рака молочной железы умерли 66 пациентов - 8,5% от общего количество умерших пациентов в отделении онкологии.





В этом году за 9 месяцев на учет по раку молочной железы встал 161 человек. Из них с первой стадией - 62 человека, со второй - 65, с третьей - 17, с четвертой - 17 человек.

По итогам 9 месяцев 2021 года, скрининг на рак молочной железы выполнен на 57,6%, осмотрены 67 тыс. 100 пациентов.

Врачи отметили, что рак легче предотвратить, чем лечить. Поэтому нужно посещать маммологов хотя бы раз в год и своевременно обращаться к врачам при появлении симптомов, которые не связаны с воспалительными процессами (маститы) молочной железы или кормлением грудью.