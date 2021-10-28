В Нур-Султане прошел первый международный форум по медицинской технике

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НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - В столице прошел первый международный форум по медицинской технике Medtech. Мероприятие состоялось в рамках 17-й казахстанской международной выставки "Astana Zdorovie-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В форуме принимают участие ведущие отечественные и зарубежные фармацевтические компании, разрабатывающие и производящие лекарственные препараты, сообщает пресс-служба главы правительства.
Пандемия показала, что сегодня необходимо не только обеспечивать себя вакцинами, лекарственными средствами, но и медицинским оборудованием. В Казахстане мы определили для себя это приоритетом. У нас имеется большой потенциал и возможности", - сказал, обращаясь к участникам форума вице-премьер РК Ералы Тугжанов.
Он напомнил, что в республике принят специальный Комплексный план по развитию фармацевтической отрасли, реализация которого позволит к 2025 году увеличить долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства до 50%. Также, до 2025 года планируется построить не менее 20 современных больниц, 3 онкологических центра, 12 лабораторий, центр для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий. При их оснащении медицинским оборудованием приоритет будет отдаваться отечественным производителям.
Также вице-премьер посетил павильоны участников выставки и пожелал представителям фармкомпаний и производителям медицинской техники плодотворной работы.