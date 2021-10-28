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В Нур-Султане прошел первый международный форум по медицинской технике

27.10.2021, 17:50 7804
В Нур-Султане прошел первый международный форум по медицинской технике
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - В столице прошел первый международный форум по медицинской технике Medtech. Мероприятие состоялось в рамках 17-й казахстанской международной выставки "Astana Zdorovie-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В форуме принимают участие ведущие отечественные и зарубежные фармацевтические компании, разрабатывающие и производящие лекарственные препараты, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

Пандемия показала, что сегодня необходимо не только обеспечивать себя вакцинами, лекарственными средствами, но и медицинским оборудованием. В Казахстане мы определили для себя это приоритетом. У нас имеется большой потенциал и возможности", - сказал, обращаясь к участникам форума вице-премьер РК Ералы Тугжанов.

 
Он напомнил, что в республике принят специальный Комплексный план по развитию фармацевтической отрасли, реализация которого позволит к 2025 году увеличить долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства до 50%. Также, до 2025 года планируется построить не менее 20 современных больниц, 3 онкологических центра, 12 лабораторий, центр для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий. При их оснащении медицинским оборудованием приоритет будет отдаваться отечественным производителям. 
 
Также вице-премьер посетил павильоны участников выставки и пожелал представителям фармкомпаний и производителям медицинской техники плодотворной работы.
 

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На учете по раку молочной железы в Алматинской области состоит 161 пациентка

20.10.2021, 14:52 61102
На учете по раку молочной железы в Алматинской области состоит 161 пациентка
ТАЛДЫКОРГАН. 20 ОКТЯБРЯ - На информационной площадке Jetisy Media прошёл брифинг по вопросам онкологии, с основным акцентом на рак молочной железы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За 2020 год было выявлено 9244 пациента со злокачественными новообразованиями, среди них 1911 пациентов с раком молочной железы, что составляет 21% от общего количества. 
 

У рака молочной железы своеобразная симптоматика - ничего не болит, поэтому многие предпочитают не замечать течение болезни. К основным симптомам относятся: втянутый сосок, язвы, уплотнения в груди и боль, если опухли лимфатические узлы, выделения из соска, отечность, покраснение и зуд соска, потеря веса, слабость. Многие также забывают, что РМЖ может развиваться и у мужчин, поэтому чаще всего мужской пол на осмотр к маммологу приходит очень поздно", - отметил онколог-маммолог Алматинской региональной многопрофильной клиники Даулет Айдаров. 

 
По его словам, за прошлый год от рака молочной железы умерли 66 пациентов - 8,5% от общего количество умерших пациентов в отделении онкологии.

В этом году за 9 месяцев на учет по раку молочной железы встал 161 человек. Из них с первой стадией - 62 человека, со второй - 65, с третьей - 17, с четвертой - 17 человек.
 
По итогам 9 месяцев 2021 года, скрининг на рак молочной железы выполнен на 57,6%, осмотрены 67 тыс. 100 пациентов.
 
Врачи отметили, что рак легче предотвратить, чем лечить. Поэтому нужно посещать маммологов хотя бы раз в год и своевременно обращаться к врачам при появлении симптомов, которые не связаны с воспалительными процессами (маститы) молочной железы или кормлением грудью.
 

В Казахстане за август выявлено 290 новых носителей ВИЧ-инфекции

15.10.2021, 16:10 105787
В Казахстане за август выявлено 290 новых носителей ВИЧ-инфекции
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за август 2021 года выявлено 290 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 48,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам республики, в январе - августе 2021 года зарегистрировано 2383 носителя ВИЧ-инфекции, что на 11,3% больше показателя 2020 года. 
 
Кроме того, по данным статведомства, в августе 2021 года зарегистрировано 380 случаев заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 4,7% больше, чем в августе прошлого года. В январе - августе 2021 года был выявлено 3948 случаев заболевания (рост на 8%). 

 

Казахстанские ученые разработали инновационные средства для лечения глубоких ран и ожогов

15.10.2021, 10:13 109756
Казахстанские ученые разработали инновационные средства для лечения глубоких ран и ожогов
Фото: bilimdinews.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - Ученые Национального центра биотехнологии Министерства образования и науки Республики Казахстан разработали несколько инновационных средств для лечения и заживления различных глубоких ран и ожогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Одна из разработок - биологическое покрытие X-Graft. Оно прошло клинические испытания и вскоре будет зарегистрировано в Республике Казахстан. Результаты исследований показали, что применение этого биологического материала значительно ускоряет заживление ран и язв, сокращая период госпитализации пациентов.
 

Разработанное учеными центра биологическое покрытие X-Graft изготовлено из коллагеновых и эластиновых волокон с помощью современных тканеинженерных технологий. Перевязочный материал предназначен для лечения обширных, глубоких и длительно незаживающих ран, а также временного закрытия трофических язв. Биологическое покрытие по сравнению с марлевыми повязками более удобно в использовании, не прилипает к поверхности раны. По лечебным свойствам не уступает зарубежным аналогам и обладает высокой прочностью, эластичностью и абсорбцией", - сообщил генеральный директор Национального центра биотехнологии МОН РК Ерлан Раманкулов.

 
Также ученые разработали клеточный препарат "Фиброспрей" для лечения обширных, глубоких ран и ожогов. Аэрозоль представляет собой суспензию клеток кожи человека (фибробластов) и вдвое ускоряет процесс заживления раны. Кроме того, в клинической практике препарат используется для ускорения приживления кожных трансплантатов.
 

Еще одна инновация ученых центра используется для восстановления сложных переломов и поврежденных коленных суставов путем применения стволовых клеток. По результатам доклинических испытаний биокомпозитный клеточный гидрогель показал высокую эффективность. Стволовые клетки, которые входят в состав гидрогеля, ускоряют процесс регенерации костной или хрящевой ткани. Благодаря особой технологии препарат восстанавливает поврежденную костную и хрящевую ткань в течение трех-шести месяцев после операции", - рассказали в пресс-службе МОН.

 

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