Алматы. 13 октября. Kazakhstan Today - В одной из больниц Алматы детей с онкологией заразили гепатитом С, передает Kazakhstan Today.

Новый эпидемический скандал разгорается в Алматы. Детей со страшным диагнозом "рак" заразили гепатитом С. Обеспокоенные родители считают, что это сделали в одной из больниц. Сразу несколько случаев инфицирования выявили в Научном центре педиатрии и детской хирургии. Именно там маленькие пациенты лечатся от онкологии. Санитарные врачи начали расследование, сообщает телеканал " Астана ".

В редакцию телеканала на условиях анонимности обратились сразу несколько родителей. Они сообщили, что недавно у их и без того серьезно больных деток обнаружили гепатит С. Основное заболевание у них лейкемия, или рак крови, а лечение регулярное они получают вот в этом Научном центре педиатрии и детской хирургии. Обеспокоенные родители подозревали, что инфекцию занесли именно здесь при переливании крови.

Но в самом центре пояснили: гепатит у детей здесь лишь выявили перед госпитализацией. Поступая в медцентр, пациенты обязательно сдают анализы на вирусы.





Очень сложно здесь идентифицировать, на каком этапе произошло инфицирование, но само эпидрасследование будет проведено. Самое главное - принять меры. И самое главное для этих детей - продолжить лечение по основному заболеванию, потому что гепатит С неплохо лечится, есть лекарства", - сообщила заместитель председателя правления научного центра педиатрии и детской хирургии Ляззат Манжуова.

Всего в научном центре лечатся 11 детей с гепатитом С, у двоих вирус выявили в этом году, у остальных - еще раньше. Сейчас их состояние стабильное, их изолировали и продолжают лечить от онкологии. После выхода в ремиссию назначат лечение и от гепатита.

В данном случае у одного из наших последних пациентов там были гемотрансфузии массивные, были исследования инвазивные какие-то вмешательства, это все у нас отражено в эпидемиологическом расследовании. Состояние стабильное", - сказала руководитель педиатрического блока научного центра Гульнара Абдилова.

Основной путь заражения гепатитом С - через кровь. В научном центре свою причастность к инфицированию детей отрицают.

У нас используется полностью 100% одноразовые все изделия мед. назначения, наверное, ни одна клиника за это так не ратует не беспокоится за это. Причем это все вскрывается при родителях", - сказала Лязат Манжуова.

Тем не менее, санитарные врачи тщательно проверят работу научного центра, а также всех медицинских учреждений, где проходили лечение и получали процедуры зараженные дети.

Не только научный центр педиатрии и хирургии и, как я уже сказала ранее, с установлением источников и факторов передачи. Будет проверена полностью как поставка компонентов крови, их использования, так и подготовленность медперсонала и в каких условиях это проводилось", - сообщила заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Асель Калыкова.

По данным телеканала, для Научного центра педиатрии компоненты крови для переливания поступают из Республиканского центра крови. Проверять, скорее всего, будут и его. Однако специалисты подчеркивают: точно определить, где и как произошло заражение, будет очень тяжело. Инкубационный период при гепатите С длится от нескольких месяцев до года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства