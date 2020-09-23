В поликлиниках Алматы можно пройти бесплатную реабилитацию после COVID-19

Алматы. 22 сентября. Kazakhstan Today - В поликлиниках города Алматы созданы и работают отделения по реабилитации для переболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Наш центр предоставляет реабилитационные услуги, позволяющие лицам всех возрастов не прекращать или же возобновлять повседневную деятельность. У нас сильная профессиональная команда, цель которой - максимальное восстановление повреждённых функций. В данное время проводим реабилитацию тех, кто перенёс коронавирус", - рассказала главный врач городской поликлиники №4 Зухра Умарова.

В связи с пандемией COVID-19, в данное время активно проводится реабилитация для переболевших: оксигенотерапия, специальный дренажный массаж, определенные техники дыхательной гимнастики, лечебная физкультура. В том числе оказывается психологическая и социальная адаптация.

Специалисты работают не только с дыханием, а со всем организмом, как с целостной системой, ведь страдает не только бронхолегочная система, также сердечно-сосудистая, соответственно и нервная, так как происходит хроническое нарушение мозгового кровообращения.

Кроме того, в действующем отделении пациенты подлежащих третьему этапу реабилитации также могут пройти курс лечения. Это пациенты с патологией костно-мышечной системы (после травм, хирургических вмешательств, переломов, пороках развития позвоночного столба), нейрохирургического и неврологического профилей, а также с патологиями сердечно-сосудистой системы (острый инфаркт миокарда).

В отделении медицинской реабилитации проводится амбулаторная реабилитация 3-го этапа по следующим профилям: кардиология, неврология и нейрохирургия, травматология, ортопедия. В том числе обслуживаются дети с последствиями перинатальных поражений центральной нервной системы.

Пациентов принимают в рамках ОСМС и амбулаторно- поликлинической помощи по направлению участкового врача общей практики, проинформировали в пресс-службе акима Алматы.

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