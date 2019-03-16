В поликлиниках Карагандинской области появятся терминалы для прямой связи с управлением здравоохранения

Караганда. 15 марта. Kazakhstan Today - "Киоски доверия" позволят жителям отдалённых районов Карагандинской области обратиться в управление здравоохранения с предложением или жалобой. С их помощью можно будет также получить консультацию узкого специалиста в режиме реального времени, передает Kazakhstan Today.

Терминалы прямой связи, или "киоски доверия", - это специальные устройства, оснащённые камерой, динамиками и сканером для считывания штрих-кода. Пациенты смогут использовать их, приложив своё удостоверение личности к сканеру. После этого включится камера и звонок автоматически поступит в колл-центр управления здравоохранения Карагандинской области и в службу поддержки пациентов.

Жалобы и предложения сразу же передадут в соответствующее медицинское учреждение, администрация которого будет обязана в кратчайшие сроки отчитаться, что было сделано.

Жители отдалённых районов смогут воспользоваться терминалами для получения консультации узкого специалиста. Обратиться, например, к кардиохирургу, который принимает в Караганде. Для этого пациенту нужно обратиться к лечащему врачу по месту прописки и заказать видеозвонок на определённые дату и время. К этому моменту специалисту в Караганду уже передадут результаты анализов пациента и его историю болезни", - сказал руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

Первый такой терминал уже стоит в здании управления. Остальные начнут устанавливать в конце марта. "Киоски доверия" появятся в поликлиниках, приёмных покоях и стационарах по всей области. Полностью завершить установку планируют в мае этого года.

В управлении здравоохранения также рассказали о больничных листах и справках нового формата. Теперь на них можно увидеть QR-код, который считывается с помощью приложения DamuMed. На экране мобильного устройства появляется информация - данные пациента и организации, выдавшей больничный лист. По словам Ержана Нурлыбаева, беспокоиться о разглашении персональных данных и диагнозов не стоит - эта информация в приложении закодирована.

Все QR-коды на справках будут уникальными - их возможно сформировать лишь после введения в систему всех данных о пациенте. По этой же причине вписать в бланк фамилию того, кто не обращался к врачу и не проходил лечения, невозможно.

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