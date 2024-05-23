В России выявили вариант коронавируса FLiRT

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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство выделило из резерва средства на закупку вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ), что позволит внедрить в Казахстане соответствующую вакцинацию. Постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.





Средства в размере свыше 9,7 млрд тенге будут перечислены бюджетам областей, городов республиканского значения и столицы в виде целевых текущих трансфертов для приобретения более 351 тыс. доз вакцины", - сообщили в пресс-службе правительства.





По данным пресс-службы, рак шейки матки (РШМ), вызываемый вирусом папилломы человека, является одним из наиболее распространенных видов рака в мире - до 13,1% в структуре всех случаев. Каждый год от него умирает порядка 300 тыс. женщин. В Казахстане РШМ занимает второе место по распространенности среди других видов рака у женщин всех возрастов. Ежегодно по республике регистрируется около 1900 новых случаев, при этом более 600 женщин умирают от этой патологии.





Единственным методом борьбы с ВПЧ и развитием РШМ является вакцинация. В соответствии с национальным календарем вакцинации РК и с учетом рекомендации ВОЗ вакцинация против ВПЧ будет проводиться девочкам 11 лет двукратно с интервалом 6 месяцев. При этом в Казахстане будет применяться четырехвалентная вакцина, которая защищает от наиболее онкогенных типов ВПЧ (6, 11, 16, 18), отметили в правительстве.