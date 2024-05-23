22.05.2024, 11:47 11126
В России выявили вариант коронавируса FLiRT
Фото: unsplash.com
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Москва. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В России Роспотребнадзор выявил новый вариант коронавируса FLiRT, сообщает пресс-служба ведомства.
Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2, KP.1., KS.1. Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности", - цитирует РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
Отмечается, что симптоматика вариантов FLiRT схожа с симптомами при омикроне - лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.
Напомним, в феврале сообщалось о том, что в Казахстане растет заболеваемость КВИ. В январе в сравнении с декабрем 2023 года отмечается рост в 2,5 раза - со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе.
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23.05.2024, 09:13 3236
Правительство РК выделило свыше 9,7 млрд тенге на закуп вакцины против вируса папилломы человека
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство выделило из резерва средства на закупку вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ), что позволит внедрить в Казахстане соответствующую вакцинацию. Постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Средства в размере свыше 9,7 млрд тенге будут перечислены бюджетам областей, городов республиканского значения и столицы в виде целевых текущих трансфертов для приобретения более 351 тыс. доз вакцины", - сообщили в пресс-службе правительства.
По данным пресс-службы, рак шейки матки (РШМ), вызываемый вирусом папилломы человека, является одним из наиболее распространенных видов рака в мире - до 13,1% в структуре всех случаев. Каждый год от него умирает порядка 300 тыс. женщин. В Казахстане РШМ занимает второе место по распространенности среди других видов рака у женщин всех возрастов. Ежегодно по республике регистрируется около 1900 новых случаев, при этом более 600 женщин умирают от этой патологии.
Единственным методом борьбы с ВПЧ и развитием РШМ является вакцинация. В соответствии с национальным календарем вакцинации РК и с учетом рекомендации ВОЗ вакцинация против ВПЧ будет проводиться девочкам 11 лет двукратно с интервалом 6 месяцев. При этом в Казахстане будет применяться четырехвалентная вакцина, которая защищает от наиболее онкогенных типов ВПЧ (6, 11, 16, 18), отметили в правительстве.
17.05.2024, 14:23 39611
Дети и студенты смогут прикрепиться к поликлинике родителей
В целях равного доступа к медицинской помощи, в том числе частных медицинских организаций, участвующих в системе ОСМС, управления здравоохранения будут распределять территории обслуживания
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В целях обеспечения качественного патронажа детей и беременных теперь можно будет всей семьей обслуживаться в одной поликлинике по месту жительства, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.
Студенты сами могут выбрать поликлинику или сделать это через родителей, указав место учебы. Ожидается, что это новшество улучшит доступ и удобство в получении медицинской помощи для всех членов семьи", - рассказали в Минздраве.
Также в целях равного доступа медицинской помощи, в том числе частных медицинских организаций, участвующих в системе ОСМС, управления здравоохранения будут распределять территории обслуживания.
Ранее в Минздраве выразили беспокойство низким качеством подготовки студентов-медиков.
15.05.2024, 15:53 52836
В Минздраве обеспокоены низким качеством подготовки студентов-медиков
Фото: unsplash.com
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в МЗ РК, в настоящее время одной из наиболее острых проблем в области медицинского образования является превышенное количество студентов, обучающихся в медвузах. Это приводит к ряду негативных последствий, включая перегрузку образовательных ресурсов и снижение качества образования.
Избыточный набор студентов на платной основе сказывается как на образовательной среде, так и на преподавательском составе и, самое главное, на качестве подготовки будущих медицинских специалистов. Этот фактор серьезно подрывает доверие общества к медицинскому образованию и создает серьезные вызовы для системы здравоохранения. В связи с этим Министерство здравоохранения Казахстана рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что программа медицинского образования будет формироваться в перспективе на 10 лет с учетом демографических процессов и реальных потребностей развивающейся системы здравоохранения.
13.05.2024, 17:56 65536
В Испании выявили десятки случаев крысиного гепатита у людей
Ученые проводят исследования
Фото: Depositphotos
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Мадрид. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Исследователи из Кордовы впервые в мире выявили десятки случаев заражения людей крысиным гепатитом.
Мы столкнулись с неизвестной новой болезнью", - цитирует rbc.ru исследователя Кордовского биомедицинского исследовательского института имени Маймонида, специалиста по гепатитам Антонио Риверо Хуареса со ссылкой на El Pais.
Он уточнил, что ученые проводят исследования сразу по нескольким направлениям, чтобы получить сведения об истинном масштабе распространения заболевания, а также данные о клинических случаях и формах проявления болезни.
Впереди нас ждет много работы", - добавил Риверо Хуарес.
По оценке ученых, около трети крыс, обитающих в испанских городах, являются носителями этого возбудителя. Пока у специалистов нет четкого представления, каким образом заболевание передается от грызуна к человеку. Масштаб заболеваемости также неясен, хотя исследования показывают, что в Испании каждый год регистрируют около сотни случаев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане растет заболеваемость гепатитом А.
08.05.2024, 16:04 93451
AstraZeneca отзывает вакцину от COVID из-за риска тромбоза
Заявление об отзыве препарата на территории ЕС компания подала 5 марта, 7 мая оно вступило в силу
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу своей вакцины от коронавируса.
Заявление об отзыве препарата на территории Европейского союза компания подала 5 марта, 7 мая оно вступило в силу. Аналогичные документы AstraZeneca подаст в другие страны и Великобританию в ближайшее время, сообщает РБК со ссылкой на газету The Telegraph.
Напомним, в отношении AstraZeneca был подан коллективный иск, поскольку вакцина, разработанная ею совместно с Оксфордским университетом, нанесла серьезный вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу. Потерпевшие и родственники умерших потребовали с AstraZeneca компенсации на сумму до £100 млн.
07.05.2024, 19:15 98931
В ЗКО зарегистрировали свыше 850 случаев кори
Фото: Depositphotos
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Уральск. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области в 2024 году зарегистрировали 853 случая кори, сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухангали Арыспаев.
В основном заболевшие - это дети прививочного возраста, которым по состоянию здоровья вакцинация не может быть сделана, маленькие дети до года, сроки вакцинации которых еще не подошли, а также дети, родители которых отказались от вакцинации. В очагах кори установлено медицинское наблюдение за контактными, по эпидемиологическим показаниям контактным проведена экстренная вакцинация", - цитирует портал "Мой город" Мухангали Арыспаева.
Отмечается, что в апреле по сравнению с мартом заболеваемость снизилась на 33%.
Как сообщалось ранее, ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
27.04.2024, 09:25 158066
Минздрав РК пересчитает тарифы на медицинские услуги
Фото: Pixabay
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством здравоохранения проведен перерасчет убыточных тарифов на медицинские услуги, сообщает пресс-служб ведомства.
Основная цель - снижение финансовой нагрузки на медицинские организации и обеспечение доступности высококачественной медицинской помощи для всех граждан.
С 1 июня 2024 года в соответствии с принятыми решениями тарифы будут повышены для организаций, предоставляющих экстренную медицинскую помощь беременным и роженицам, а также детям в стационарных условиях.
Повышение тарифов позволит снизить карманные расходы граждан на получение медицинской помощи, а также компенсировать медицинским организациям инфляционные издержки, собравшиеся за последние годы, и обеспечить стабильность в сфере здравоохранения. Общая сумма дополнительно выделяемых средств за счет страховых активов высвобождена в результате оптимизации неэффективных расходов системы здравоохранения и составит 20 миллиардов тенге", - сообщили в Минздраве.
Планируется поэтапное повышение тарифов и по ряду других направлений, таких как абдоминальная хирургия, инфекция, неврология, гастроэнтерология, кардиология, травматология и ортопедия, нефрология, эндокринология, онкогематология.
Это означает, что государство будет поэтапно компенсировать медицинским организациям расходы, связанные с предоставлением медицинских услуг", - добавили в ведомстве.
25.04.2024, 18:24 170921
Производство новых медпрепаратов запустят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Производство новых медицинских препаратов запустят в Казахстане а этом году, сообщил председатель Комитета фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Нурлан Искаков.
В этом году новые производства вводятся в эксплуатацию. Ряд отечественных производителей, например большие заводы по производству шприцев. Также в этом году запускается новый проект - совместное производство онкопрепаратов с компанией Roche. Будет запуск ряда гигантов", - проинформировал Нурлан Искаков.
По его словам, в республике ожидается открытие порядка семи новых производств с большим и разнообразным перечнем продукции.
Напомним, в 2022 году экс-глава Минздрава Ажар Гиният заявила, что долю отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий на казахстанском рынке планируется довести до 50% к 2026 году.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?