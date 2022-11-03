В "СК-Фармация" объяснили, почему не могут закупать дорогие лекарства для благотворительных организаций

Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "СК-Фармация" - В ТОО "СК-Фармация" ответили на претензии фонда "Қазақстан халқына" и объяснили, почему не могут покупать редкие и дорогостоящие лекарства для детей с орфанными заболеваниями.

В информации, опубликованной на официальном сайте компании, поясняется, что 11 октября 2022 года приказом № 273/НҚ Агентства по защите и развитию конкуренции РК "СК-Фармация" включена в реестр субъектов специального права. Согласно приказу, ей запрещается заниматься иными видами деятельности, не предусмотренными законодательством РК. В частности, "СК-Фармация" не имеет права хранить и транспортировать лекарства для благотворительных организаций.

Уведомление о расторжении меморандума было направлено в ОФ "Қазақстан халқына".

Тем не менее "СК-Фармация" является единым дистрибьютором по закупу, хранению и транспортировке лекарств и медизделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Осознавая и проявляя социальную ответственность, СК-Фармация стала участником меморандума в рамках оказания услуги по лекарственным средствам, закупаемым за счет ОФ "Қазақстан халқына". При этом в рамках Меморандума СК-Фармация осуществляет хранение и транспортировку лекарственных средств во все регионы страны на безвозмездной основе, за счет собственных средств", - подчеркивается в информации.

На сегодняшний день в рамках меморандума заключены 4 договора, которые исполнены со стороны "СК-Фармация" в полном объеме.

Еще 3 проекта договоров находятся в процессе согласования с ОФ "Қазақстан халқына".

Учитывая, что договоры, заключаемые в рамках Меморандума, являются социально значимыми и что от них зависят жизни пациентов, СК-Фармация прорабатывает с Агентством по защите и развитию конкуренции РК вопрос по завершению всех совместных проектов с ОФ "Қазақстан халқына" до конца текущего года. Таким образом, оставшиеся 3 проекта по лекарственному обеспечению будут исполнены в полном объеме. СК-Фармация осуществит хранение и транспортировку закупленных в рамках Меморандума лекарственных средств до всех регионов страны", - отмечается на сайте.

Ранее член попечительского совета ОФ "Қазақстан халқына" Эльмира Алиева на своей странице в Facebook опубликовала документ о расторжении меморандума между фондом и ТОО "СК-Фармация".

По ее словам, из-за расторжения договора компания больше не сможет поставлять фонду некоторые лекарства для больных орфанными заболеваниями.

Чиновников не волнует, что дети на грани жизни и смерти. Уважаемые родители детей с редкими заболеваниями: муковисцидоз, ахондроплазия, СМА, требуйте с Агентства по защите и развитию конкуренции, ТОО "СК-Фармация", Министерства здравоохранения РК решить этот вопрос в самые кратчайшие сроки", - написала Алиева.