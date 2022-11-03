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В "СК-Фармация" объяснили, почему не могут закупать дорогие лекарства для благотворительных организаций

02.11.2022, 15:08 2601
В "СК-Фармация" объяснили, почему не могут закупать дорогие лекарства для благотворительных организаций
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "СК-Фармация" ответили на претензии фонда "Қазақстан халқына" и объяснили, почему не могут покупать редкие и дорогостоящие лекарства для детей с орфанными заболеваниями.
 
В информации, опубликованной на официальном сайте компании, поясняется, что 11 октября 2022 года приказом № 273/НҚ Агентства по защите и развитию конкуренции РК "СК-Фармация" включена в реестр субъектов специального права. Согласно приказу, ей запрещается заниматься иными видами деятельности, не предусмотренными законодательством РК. В частности, "СК-Фармация" не имеет права хранить и транспортировать лекарства для благотворительных организаций.
 
Уведомление о расторжении меморандума было направлено в ОФ "Қазақстан халқына".
 
Тем не менее "СК-Фармация" является единым дистрибьютором по закупу, хранению и транспортировке лекарств и медизделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
 

Осознавая и проявляя социальную ответственность, СК-Фармация стала участником меморандума в рамках оказания услуги по лекарственным средствам, закупаемым за счет ОФ "Қазақстан халқына". При этом в рамках Меморандума СК-Фармация осуществляет хранение и транспортировку лекарственных средств во все регионы страны на безвозмездной основе, за счет собственных средств", - подчеркивается в информации.

 
На сегодняшний день в рамках меморандума заключены 4 договора, которые исполнены со стороны "СК-Фармация" в полном объеме.
 
Еще 3 проекта договоров находятся в процессе согласования с ОФ "Қазақстан халқына".
 

Учитывая, что договоры, заключаемые в рамках Меморандума, являются социально значимыми и что от них зависят жизни пациентов, СК-Фармация прорабатывает с Агентством по защите и развитию конкуренции РК вопрос по завершению всех совместных проектов с ОФ "Қазақстан халқына" до конца текущего года. Таким образом, оставшиеся 3 проекта по лекарственному обеспечению будут исполнены в полном объеме. СК-Фармация осуществит хранение и транспортировку закупленных в рамках Меморандума лекарственных средств до всех регионов страны", - отмечается на сайте.

 
Ранее член попечительского совета ОФ "Қазақстан халқына" Эльмира Алиева на своей странице в Facebook опубликовала документ о расторжении меморандума между фондом и ТОО "СК-Фармация".
 
По ее словам, из-за расторжения договора компания больше не сможет поставлять фонду некоторые лекарства для больных орфанными заболеваниями.
 

Чиновников не волнует, что дети на грани жизни и смерти. Уважаемые родители детей с редкими заболеваниями: муковисцидоз, ахондроплазия, СМА, требуйте с Агентства по защите и развитию конкуренции, ТОО "СК-Фармация", Министерства здравоохранения РК решить этот вопрос в самые кратчайшие сроки", - написала Алиева.

 

новости по теме

В ВОЗ считают оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

01.11.2022, 21:17 4701
Цюрих. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания пришел к выводу, что вспышка этого заболевания остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
 
Комитет пришел к консенсусному мнению, что это событие продолжает соответствовать критериям Международных медико-санитарных правил для чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющим международное значение, сообщает РИА Новости.
 
Вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне и требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.
 
Сообщается, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус согласился с рекомендациями комитета.
 
По последним данным ВОЗ, с начала года в 109 странах было зарегистрировано 77,2 тысячи случаев оспы обезьян, 36 человек умерли от инфекции. В июле организация объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
 

Ввести обязательный пренатальный тест ДНК планируют в Казахстане

27.10.2022, 18:13 12556
Ввести обязательный пренатальный тест ДНК планируют в Казахстане
Фото: Pixabay.com
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана намерено принять ряд стратегических решений по дальнейшему совершенствованию службы пренатальной (дородовой) медицины, направленной на повышение эффективности ранней диагностики и профилактики аномалий развития плода, снижения младенческой смертности, инвалидизации детей, сообщили в пресс-службе ведомства.
 
В частности, создана экспертная группа из ведущих специалистов страны по пренатальной ультразвуковой диагностике.
 
Впервые в стране разработаны нормативные документы, регламентирующие работу службы пренатальной медицины в РК, - "Стандарт организации проведения пренатального ультразвукового скрининга в Республике Казахстан" и "Дорожная карта по дальнейшему совершенствованию пренатальной ультразвуковой диагностики в Республике Казахстан на 2022-2025 годы".
 
В рамках программ проведено обучение по повышению профессиональной подготовки врачей ультразвуковой диагностики и медицинских генетиков страны.
 
Сертифицированы 150 врачей пренатальной ультразвуковой диагностики согласно международным стандартам.
 
Минздрав также рассматривает вопрос внедрения в клиническую практику метода неинвазивного пренатального теста ДНК с 9 недель беременности.
 

Данное исследование является одним из уникальных современных методов, позволяющим с высокой чувствительностью определить хромосомные аномалии плода на ранних сроках беременности, и безопасно как для женщины, так и для плода", - пояснили в Минздраве.

 
На сегодняшний день в регионах организованы центры охраны плода в целях оказания медицинских услуг экспертного уровня для улучшения перинатальных исходов.
 

Своевременное проведение скрининговых исследований при беременности, внедрение современных и эффективных медицинских технологий, основанных на последних достижениях пренатальной медицины, дает возможность выделить группу риска по врожденной патологии и диагностировать большой спектр аномалий развития плода", - подчеркнули в министерстве.

 

Сразу две международные выставки по здравоохранению откроются в Астане

25.10.2022, 15:34 17691
Сразу две международные выставки по здравоохранению откроются в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с 26 октября по 28 октября на территории МВЦ "EXPO" состоятся сразу две отраслевые выставки: 18-я Казахстанская международная выставка по здравоохранению Astana Zdorovie 2022 и 1-я Казахстанская международная выставка "Оборудование, сырье и технологии для фармацевтической промышленности" - PharmaTECH Kazakhstan 2022.
 

Объединенная экспозиция выступит площадкой для демонстрации новейшей медицинской техники и оборудования, расходных материалов, товаров медицинского назначения и медицинских услуг, лабораторной техники, фармацевтики и лекарственных препаратов", - сообщили в Минздраве.

 
В 2022 году экспонентами выступают более 60 компаний из Беларуси, Венгрии, Казахстана, России и Турции. Коллективным стендом будет представлена Омская область России. Среди экспонентов 2022 года заявлены производители и поставщики медицинского, лабораторного, диагностического оборудования и техники, расходных материалов, хирургических инструментов, иммунобиологических, биофармацевтических и лекарственных препаратов, биологически активных добавок, гигиенических средств, комплексных систем подготовки воды и очистки стоков для фармацевтической промышленности, эксперты в вопросах фармаконадзора и регистрации цен и другие.
 
50% от общего числа участников составляют крупные казахстанские компании.
 

В этом году в рамках выставки для участников и посетителей выставки организована насыщенная деловая программа, включающая форумы, семинары и конференции по самым актуальным вопросам здравоохранения. 26 октября пройдет II Международный фармацевтический форум Global Pharm", - сообщается в пресс-релизе.

 
Во второй день работы выставки, 27 октября, состоится II Международный форум по медицинской технике MedTech, в программе которого заявлены выступления отечественных и зарубежных докладчиков. Форумы организованы Министерством здравоохранения РК и ТОО "СК-Фармация".
 
В дни работы выставок также пройдут семинары и мастер-классы участников. Компания 103.kz выступит с темой: "Digital-инструменты для продвижения лекарственных препаратов и БАД", а спикеры MedStandard привлекут внимание аудитории к изменениям в сфере регулирования медицинских изделий в РК в 2022 году. Специалисты компании LONGEST REHAB SCHOOL проведут семинар по современному подходу к диагностике и лечению пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также мастер-класс по ударно-волновой терапии и лазеротерапии в лечении и реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата.
 

О порядке оформления посмертного донорства органов рассказали в Минздраве

19.10.2022, 16:37 26696
О порядке оформления посмертного донорства органов рассказали в Минздраве
Фото: Depositphotos
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, как можно при жизни зарегистрировать свое волеизъявление о согласии или отказе на изъятие у гражданина РК после смерти органов в целях трансплантации.
 

Это можно сделать через регистр граждан, выразивших право на посмертное донорство органов, при непосредственном обращении в поликлинику по месту прикрепления или на веб-портале электронного правительства", - сообщили в ведомстве.

 
Чтобы оформить согласие или отказ от посмертного донорства на портале egov.kz, гражданину необходимо:
 
  • авторизоваться через электронную цифровую подпись (ЭЦП) или одноразовый пароль;
  • выбрать услугу "Регистрация согласия или отзыва согласия (то есть отказ) на прижизненное добровольное пожертвование органов после смерти в целях трансплантации" в разделе "Здравоохранение";
  • выбрать тип заявления: "Регистрация отзыва на согласие (отказ)" либо "Регистрация согласия".

 

Чтобы зарегистрировать свое волеизъявление на посмертное донорство в организации ПМСП, вам следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления, где ответственное лицо проверит ваши документы, удостоверяющие личность и статус прикрепления, после чего предоставит соответствующую форму (отказ или согласие). Заполненная форма заносится в регистр, а вам выдадут справку о регистрации волеизъявления, подписанную первым руководителем и скрепленную печатью организации ПМСП", - рассказали в Минздраве.

 
В ведомстве также подчеркнули, что трансплантация органов гражданам Республики Казахстан осуществляется бесплатно.
 
Ранее сообщалось, что Минздрав опубликовал поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения. В их числе - развитие донорства в республике.
 
В Минздраве подчеркнули, что на 10 сентября 2022 года в листе ожидания находилось 3562 пациента, нуждающихся в трансплантации органов, в том числе 77 детей. Из них 3208 пациентов нуждаются в пересадке почки, 179 - в пересадке печени, 153 - сердца, 16 - легких и 6 - легочно-сердечного комплекса.
 
Предлагаемая поправка, по мнению Минздрава, будет способствовать увеличению донорского пула и получению доступа граждан РК к трансплантации органов и (или) тканей, а также сведет к минимуму риск купли-продажи органов.
 

В Казахстане в августе выявлен 331 носитель ВИЧ-инфекции

17.10.2022, 18:11 30036
В Казахстане в августе выявлен 331 носитель ВИЧ-инфекции
Фото: Depositphotos
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в августе 2022 года выявлен 331 носитель ВИЧ-инфекции, что на 14,1% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики РК.
 
В январе-августе 2022 года в Казахстане зарегистрировано 2610 носителей ВИЧ-инфекции, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
Кроме того, число зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом органов дыхания в январе-августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 8,1% и составило 4270.
 
В августе выявлен 451 случай заболевания (рост на 18,7%).

Ранее сообщалось, что в Атырауской области выросла заболеваемость туберкулезом среди детей.
 

В Алматы выявили более 3,6 тысячи онкобольных

13.10.2022, 18:47 36321
В Алматы выявили более 3,6 тысячи онкобольных
Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество поставленных на учет онкобольных увеличилось на 303 пациента по сравнению с 2021 годом.
 
Директор Алматинского онкологического центра Нурсултан Избагамбетов, выступая на площадке региональной службы коммуникаций, отметил, что практически каждый пятый пациент ежегодно прибывает в Алматы из другого региона Казахстана для получения высококачественной медицинской помощи.
 
На первом месте среди онкологических заболеваний - рак молочной железы (14,7%, 533 случая), на втором - колоректальный рак (9,3%, 337 случаев), на третьем - рак легких (7,5%, 273 случая), на четвертом - рак желудка (5,1%, 186 случаев).
 
Несмотря на ежегодное увеличение онкобольных, смертность по итогам 9 месяцев в этом году снизилась. Это связано с полным охватом лечения онкологических больных Алматы и увеличением ранней диагностики в поликлиниках города. Ранняя диагностика злокачественных новообразований по итогам отчетного периода возросла до 36,3%.
 
За 9 месяцев исполнение плана скринингов на раннее выявление онкологических заболеваний составило 86,7%, было выявлено 137 злокачественных новообразований.
 

Своевременная диагностика позволяет выявить рак на ранних стадиях, благодаря чему у нас больше шансов излечить человека, в ряде случаев полностью. Качество жизни пациента будет в разы лучше, чем когда мы начнем лечить его на третьей или четвертой стадиях, когда применяются тяжелое лечение, химиотерапия, радикальные операции. Бороться с опухолью, когда она малых размеров, гораздо легче и выгоднее для пациента в плане дальнейшей жизни", - отметил важность прохождения скрининга Нурсултан Избагамбетов.

 

Более половины медоборудования в селах Казахстана изношено

10.10.2022, 11:47 41586
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Износ медицинской инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи в сельской местности превышает 50%. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе доложила министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният.
 
По информации главы Минздрава, в более чем двухстах населенных пунктах нет медицинских объектов, в около четырехстах селах медобъекты находятся в арендованных, аварийных зданиях.
 
Также среди проблем медобслуживания на селе Ажар Гинят отметила низкое качество динамического наблюдения, недостаточную доступность консультативно-диагностических услуг.
 

Обеспечение дорогостоящими лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями в два раза меньше среди сельского населения, чем среди городского населения. В некоторых селах отсутствуют аптечные пункты", - сказала министр.

 
Кроме того, анализ кадрового обеспечения на селе показал дефицит более 1700 медицинских работников, в том числе более 1000 врачей.
 
Вместе с тем Ажар Гиният сообщила, что с 20 октября в селах страны начнут проводить профилактические медосмотры.
 

С 15 сентября в центральных районных больницах Абайского района Карагандинской области, Аршалынского района Акмолинской области и Енбекшиказахского района Алматинской области проводится пилотный проект. С 20 октября профилактические осмотры в селах будут проводиться по всей стране", - уточнила министр.

 
При этом она сообщила о расширении перечня услуг по раннему выявлению заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы для лиц в возрасте от 18 до 70 лет и старше, заболеваний органов дыхания и рака предстательной железы для лиц в возрасте 50 лет и старше.
 
Также введены дополнительные общеклинические методы лабораторных исследований для детей в возрасте одного года, трех лет, шести лет и 14 лет.

Ранее министр сообщила, что в селах РК на треть выросла младенческая смертность.
 

В Минздраве РК появился советник по защите прав пациентов

07.10.2022, 10:21 46966
В Минздраве РК появился советник по защите прав пациентов
Фото: Министерство здравоохранения РК
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният инициировала выдвижение Мурата Абенова в качестве внештатного советника по защите прав пациентов, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметила Гиният, министерство поддерживает конструктивный диалог с гражданским сектором и чутко прислушивается к его запросам на тему качества и доступности медицинской помощи для населения.
 

Наша Коалиция по защите прав потребителей намерена и далее активно продвигать повестку наболевших вопросов здравоохранения, в частности нас волнует равенство в доступе сельских жителей к медпомощи, лекарственное обеспечение, работа информационных систем, эффективность эпидемиологической службы, качество меудслуг, вопросы финансирования и ОСМС. Эти темы регулярно поднимаются на наших публичных площадках, имеют большой резонанс, но нам не хватает обратной связи от ваших подразделений", - сказал Мурат Абенов.

 
Он выразил готовность по каждому из этих направлений объединить усилия с Министерством здравоохранения, для того чтобы отстаивать права пациентов, обеспечить информирование аудитории и составить продуктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами.
 

В прошлом году мы получили порядка 8 тысяч жалоб на качество медпомощи, большинство из которых могли быть решены на уровне самой медицинской организации. Сегодня мы планируем концептуально менять подходы к этой работе над качеством медуслуг. В стране созданы свыше 700 служб поддержки пациента, и, к сожалению, многие из них существуют формально, поэтому мы инициировали включение в договоры с поставщиками медуслуг, которые заключает ФСМС, обязательное обучение специалистов по работе с пациентами", - сказал председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗРК.

 
Отвечая на вопрос о работе скорой помощи в сельских районах, министр рассказала о пересмотре правил оказания помощи экстренной службы по запросам населения, внедрении единых стандартов за счет централизации, совершенствовании тарифов.
 
Глава коалиции Абенов высказал предложение выдавать пациентам при выписке чек-лист с оказанными услугами и их стоимостью, чтобы избежать вопросов о том, куда уходят деньги ОСМС.
 
Ажар Гиният поблагодарила Мурата Абенова за активную гражданскую позицию в деле улучшения качества медпомощи и предложила стать внештатным советником по вопросам защиты прав пациентов на общественных началах.
 
Мурат Абенов заверил, что приложит все усилия для повышения удовлетворенности потребителей медпомощи.
 

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