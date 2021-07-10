В трёх областях Казахстана врачи продавали поддельные паспорта вакцинации

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - В Казахстане задержаны врачи, продававшие фальшивые паспорта вакцинации, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Дело дошло до продажи паспортов вакцинации. Буквально вчера, в трех регионах нашей страны задержаны медицинские работники, занимавшиеся их продажей. Они оформляли документы практически непривитым людям, а вакцины уничтожали. Как видите, предметом обогащения стало здоровье населения. А деньги, выделяемые из бюджета, уходят на ветер. Получившие фальшивые паспорта вакцинации люди находятся вместе с нами в помещении, передвигаются на транспорте. Это уже не просто коррупционное правонарушение, это угроза здоровью и безопасности населения", - сообщил на заседании коллегии агентства по противодействию коррупции председатель ведомства Марат Ахметжанов.

В целом, по его словам, за первое полугодие в сфере расходования средств на борьбу с пандемией зафиксированы 104 коррупционных правонарушения. Чаще всего это закуп медицинской техники по завышенным ценам через аффилированные компании.

Так, в Шымкенте осужден заместитель руководителя управления здравоохранения Мырзакулов по факту приобретения медицинской техники по завышенным ценам через аффилированные компании. Ущерб составил 1,5 миллиарда тенге. За аналогичные факты в Мангистауской области осуждена руководитель управления здравоохранения Жаманбаева", - рассказал глава агентства.

На особом контроле находится вопрос распределения надбавок медицинским работникам.

Выявляются факты их начисления лицам, не относящимся к группам риска, приписка неотработанных часов и поборы медицинских руководителей с простых врачей", - подчеркнул Ахметжанов.

В частности, в Алматинской области главврач Енбекшиказахской районной больницы и два его заместителя организовали схему по получению систематических взяток от подчиненных за установление надбавок.

По словам главы ведомства, работа в данном направлении будет продолжена.

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