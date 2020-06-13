Туркестан. 12 июня. Kazakhstan Today - В Туркестанской области экстренно прооперировали новорожденного с пороком сердца и COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Новорожденный ребенок, которому исполнилось 11 дней, был доставлен в Туркестанскую областную детскую больницу в критическом состоянии из Сайрамского района. У ребенка, которого забрали врачи скорой помощи, зафиксировали повышенную температуру и одышку. Юного пациента сразу госпитализировали в реанимационное отделение", - сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

По результатам диагностических исследований у малыша выявили признаки врожденного порока сердца. По словам врачей, жизнь ребенка оказалась под угрозой из-за сужения сосудов сердца. Кроме того, у новорожденного была диагностирована пневмония и коронавирусная инфекция.

Команда квалифицированных врачей во главе с кардиохирургом областной детской больницы Алматом Байсаловым приняла решение немедленно прооперировать малыша. Двухчасовая операция прошла успешно. Сразу после операции кровоток в ножках ребенка и кровяное давление нормализовались.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции врачи провели операцию не в специальном операционном зале, а в палате реанимационного отделения. В настоящее время ребенок продолжает получать интенсивную терапию, за ним закреплен один врач и одна медицинская сестра", - отметили в пресс-службе.

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