Алматы. 28 марта. Kazakhstan Today - В управлении общественного здоровья Алматы прокомментировали зарегистрированные случаи заболевания лихорадкой Денге, передает Kazakhstan Today.

"В городе действительно были зарегистрированы 4 случая с диагнозом "лихорадка Денге". Два пациента получили стационарное лечение в Городской клинической инфекционной больнице имени И. Жекеновой и два лечились амбулаторно. Во всех случаях исход благополучный, тяжелого течения заболевания не отмечалось. Отмечается, что пациенты до заболевания отдыхали за границей, и предположительно, по словам пациентов, инфекцию они могли получить от укусов комаров", - сообщили в Управлении общественного здоровья города Алматы.

Лихорадка Денге-характеризуется подъемом температуры, мышечными болями, ломотой в теле, суставными болями, высыпаниями на коже, в редких случаях - кровотечениями.

Лихорадка Денге распространена в регионах с тропическим и субтропическим климатом: Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Австралии и Океании, бассейне Средиземного моря и др. Ежегодно в эндемических очагах регистрируются сотни тысяч случаев лихорадки денге. За пределами ареала распространения инфекции встречаются завозные случаи лихорадки денге, обусловленные как миграцией инфицированных лиц, так и завозом инфицированных москитов. Лихорадка Денге имеет доброкачественное течение.

Резервуарами и источниками инфекции служат больные люди, обезьяны, летучие мыши, а переносчиками вируса - москиты. Здоровые люди заражаются лихорадкой денге через укусы инфицированных москитов. В большей степени к лихорадке денге восприимчивы дети до 2 лет, пожилые и ослабленные люди, а также приезжие лица, в частности туристы.

Для предупреждения инфицирования в регионах, эндемичных по развитию лихорадки денге, необходимо использовать репелленты и фумигаторы, отпугивающие комаров, противомоскитные сетки.

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