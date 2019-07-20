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В управлении здравоохранения Костанайской области рассказали о решении кадрового вопроса

19.07.2019, 15:42 10585
В управлении здравоохранения Костанайской области рассказали о решении кадрового вопроса
Костанай. 19 июля. Kazakhstan Today - В управлении здравоохранения Костанайской области рассказали о решении кадрового вопроса. В 2019 году ожидается приезд в регион 267 врачей, передает корреспондент Kazakhstan Today.
 

Мы подписали серьезный документ между Министерством здравоохранения и управлением здравоохранения о распределении 267 выпускников (медвузов) в нашу область... В село должно поехать 107 человек, в моногорода - 77 человек, в областной центр должно приехать 83 человека", - сообщил на брифинге руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав Дудник.


По его словам, процесс начался с того, что главные врачи области вместе с кадровой службой проехали по всем высшим медицинским учебным организациям и провели беседу с выпускниками о том, что нужно приезжать в Костанайскую область.
 

Разговаривали практически индивидуально с каждым, как в "старые времена", зазывая на работу к нам. У порядка 400 человек вызвало интерес наше предложение. Были также выставлены наши вакансии на портал "Енбек", со всеми предложениями, заработной платой, условиями, социальной поддержкой. Интерес это вызвало у порядка 300 человек. В конечном счете родился документ между нами и Минздравом", - уточнил Дудник.

 
Он отметил, что первые врачи уже начали прибывать, основная часть ожидается в августе. В село поедет работать 69%. В то же время он уточнил, что очевидно не прибудут из названного числа около четверти специалистов, решившие продолжить обучение в резидентуре.
 
Помимо выпускников, которые едут в Костанайскую область по обязательному распределению, изъявили добровольное желание 48 специалистов со стажем. 
 
"На сегодняшний день к нам приехали 28 врачей со стажем и планируют подъехать еще 23... За 2017-2019 год к нам в область (по программе переселения) приехали 34 медицинских работника, из них - 14 врачей. Кроме этого, аркалыкская больница ведет переговоры о приглашении врачей со стажем из Кыргызстана. Два врача-травматолога проявили интерес", - отметил Дудник.
 
Приезжающие врачи обеспечиваются социальным пакетом. Он разработан и утвержден сессией маслихата: 1,5 миллиона тенге "подъемные" тем, кто едет работать на село, 1 миллион тенге внебюджетных средств в качестве "подъемных" предусмотрено для врачей, приезжающих в моногорода и областной центр. Помимо "подъемных", по программе "С дипломом в село" молодые специалисты обеспечиваются премией 250 тысяч тенге и беспроцентным бюджетным кредитом на 20 лет в сумме до 3,7 млн тенге на покупку жилья.
 

В городах жилье вновь прибывшие специалисты смогут получить по нескольким направлениям. Это может быть арендное жилье как акимата, так и медорганизации. Причем организация может оплачивать... Также аким области подписал с руководством Казахстанской ипотечной компании договор о том, что будет профинансирована 350 квартир в городе Костанае для медицинских работников. Мы постараемся львиную долю этих квартир отдать вновь прибывшим врачам, чтобы закрепить их в нашем городе. Квартиры покупаются только новые, 180 тыс. тенге стоит один квадратный метр, под 3,5% годовых без первоначального взноса. Ориентировочно двухкомнатная квартира будет стоить 45 тыс. тенге в месяц. В этом году областной акимат готов предоставить 52 квартиры", - сообщил Дудник.

 
В то же время спикер отметил дефицит медицинских сестер в регионе. Он составляет порядка 480 человек и образовался из-за изменения структуры работы медорганизаций. Увеличилась потребность в фельдшерах, в три раза увеличилась потребность медсестер при врачах.
 

Акимат принял решение увеличить финансирование медицинского коледжа на 150 млн тенге в Аркалыке, чтобы получить лицензию на медицинских сестер и акушерок. Мы подготовили заявку. Планируем сделать модернизацию: закупить литературу обучающую, специальные медицинские обучающие тренажеры, компьютеры, интерактивные доски, мебель и подготовить ПСД капитального ремонта. Мы сможем получить лицензии и увеличим прием абитуриентов и выпуск медицинских сестер и акушерок", - сообщил Дудник.

 
Соответствующая работа ведется и по костанайскому медицинскому колледжу. Здесь выделено место под строительство общежития, для привлечения абитуриентов из сел. Также рассматривается открытие в городе Рудном филиала данного учебного заведения с потоком в 100-150 учащихся. 
 
Добавим, согласно статистике областного управления здравоохранения, за прошедшее полугодие коечный фонд медучреждений региона составил 4250 единиц, пролечено 58 тыс. пациентов в стационарах, сделано 17 900 операций, приняли 5300 родов. Через поликлиники прошло 1 млн 470 тыс. пациентов, скорая помощь осуществила 190 тыс. выездов.
 

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