22.03.2024, 11:37 5231
В Восточно-Казахстанской области заболеваемость ОРВИ выросла в два раза
По прогнозам специалистов, эпидсезон по ОРВИ и гриппу завершится в конце апреля
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией выросла в два раза, сообщили департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости ОРВИ в 2,2 раза, гриппом - в 1,8 раза", - цитирует yk-news.kz сообщение ведомства.
Отмечается, что в текущем эпидемиологическом сезоне зарегистрировали 172 388 случаев ОРВИ в регионе. При этом на долю Усть-Каменогорска пришлось 104 199.
Это связано с изменчивостью свойств вирусов, а также с погодой, благоприятной для их размножения", - добавили в департаменте.
По прогнозам специалистов, эпидсезон по ОРВИ и гриппу завершится в конце апреля.
Ранее сообщалось, что в Алматы наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.
новости по теме
22.03.2024, 13:51 4396
О неблагоприятной эпидситуации по коклюшу в Казахстане заявили в Минздраве
В стране зарегистрировано 392 случая заболевания коклюшем среди детей до 14 лет
Рассказать друзьям
Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коклюшу, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
По заявлению Минздрава, в стране зарегистрировано 392 случая заболевания коклюшем среди детей до 14 лет. Из них 90% - дети до пяти лет.
Рост заболеваемости коклюшем медики связывают со снижением коллективного иммунитета. Источником инфекции врачи называют непривитых детей.
Коклюш распространяется воздушно-капельным путем при кашле, чихании, разговоре больного. Сначала у ребенка появляются признаки обычного простудного заболевания: насморк, повышение температуры, умеренный кашель. Постепенно кашель усиливается, переходит в приступообразный, повторяющийся многократно", - рассказали в Минздраве.
Врачи отмечают, что коклюш опасен такими осложнениями, как пневмония и поражение головного мозга.
Для лечения больных коклюшем не существует специфических лекарств. Единственным надежным и эффективным способом защиты от заболевания является вакцинация", - добавили в Минздраве.
Напомним, в Карагандинской области с начала года зарегистрировали десятки случаев заболевания коклюшем.
18.03.2024, 15:04 18361
Альназарова разъяснила схему посещения узких специалистов без направления терапевта
Рассказать друзьям
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Акмарал Альназарова разъяснила, как казахстанцы смогут попасть на прием к узким специалистам в поликлиниках без направления участкового терапевта.
Акмарал Альназарова в мажилисе пояснила, в каких случаях пациенты в поликлиниках могут напрямую обращаться к узким специалистам.
Если у пациента есть подозрение на злокачественные новообразования, которое он получил на УЗИ или КТ, то ему нет необходимости идти к врачу общей практики. Он сразу идет к онкологу", - сказала министр.
Также она сообщила об увеличении срока ожидания записи к специалистам с 10 до 15 дней.
Срок ожидания "свободного окна" составляет 10 дней. Мы удлинили его в ручном режиме до 15 дней. Чтобы в течение 15 дней запись к узкому специалисту была открыта", - пояснила Альназарова.
Министр также выразила обеспокоенность дефицитом медицинских кадров.
В целом вопрос дефицита кадров системный. Возможно, это где-то упущение прошлых лет по планированию кадров", - сказала глава Минздрава.
По ее словам, до 60% медработников перешли в частную медицину.
Одним предложением не назвать решение этой проблемы. Проблема очень большая. Медики стареют. Мы этот анализ тоже видим", - подчеркнула спикер.
Она добавила, что для освобождения врачей часть их функционала планируют передать медсестрам. Также планируется разработка механизма, при котором медицинские кадры будут закреплены в государственных медорганизациях.
Напомним, Министерство здравоохранения внесло поправки в приказы и стандарты для улучшения оказания медпомощи в поликлиниках. С апреля пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях: неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы; оказание экстренной и плановой стоматологической помощи; заболевания дерматовенерологического профиля; приемы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления; приемы онколога и онкогематолога; приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете; повторные приемы к профильному специалисту по его назначению; приемы специалистов в молодежных центрах здоровья; при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.
15.03.2024, 12:20 30856
В Карагандинской области с начала года зарегистрировали десятки случаев заболевания коклюшем
Сейчас в регионе шесть больных коклюшем детей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области с начала года зарегистрировали 48 случаев заболевания острой бактериальной инфекцией - коклюшем.
Рост заболеваемости коклюшем связан со снижением коллективного иммунитета из-за пропуска плановой вакцинации и отказов от вакцинации. Рекомендуем родителям обратить внимание на наличие прививок у своих детей. В случае отсутствия вакцинации получить прививки в медицинской организации по месту прикрепления. Вакцину против коклюша детям делают в 2, 3, 4, 18 месяцев и ревакцинацию в 6 лет", - цитирует ekaraganda.kz руководителя управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенову.
Сообщается, что в настоящее время в регионе шесть больных коклюшем детей. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Бибигуль Тулегенова отметила, что заболеваемость инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, вызывает обеспокоенность, однако ситуация пока стабильная.
Напомним, в Казахстане за год в четыре раза выросла заболеваемость вирусными гепатитами. Также в прошлом году страна пережила крупнейшую за последнее десятилетие вспышку заболеваемости корью. В декабре ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
14.03.2024, 15:13 34996
Будут ли проверять лицензии косметологов в Казахстане, ответили в Минздраве
Проверять представителей микробизнеса могут только на основании жалоб
Рассказать друзьям
Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республике Казахстан рассказали, будут ли проверять косметологов на наличие сертификации, передает корреспондент агентства.
В соответствии с Предпринимательским кодексом должна быть жалоба. Мы не имеем права выезжать просто так и проверять микробизнес", - сказал первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.
Он пояснил, если кто-либо занимается медицинской деятельностью, необходимо обратиться в Минздрав, в Комитет медицинского и фармацевтического контроля, для того чтобы эксперты выехали на место и проверили, действительно ли меддеятельность осуществляется без лицензии.
Если у специалистов нет соответствующих сертификатов, будут применяться меры", - добавил Султангазиев.
Ранее депутаты мажилиса выразили обеспокоенность ростом числа псевдоврачей и заявили об участившихся случаях осложнений у пациентов после получения услуг у неквалифицированных косметологов. Депутаты считают необходимым обеспечить контроль за объявлениями в социальных сетях, рекламирующими оказание медицинских услуг, а также усилить работу по выявлению незаконной медицинской деятельности.
05.03.2024, 15:00 53886
Просроченные вакцины и фиктивная вакцинация: грубейшие нарушения выявлены в медучреждениях СКО
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Петропавловск. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили грубейшие нарушения в учреждениях здравоохранения области.
В частности, во время проверки выявлены нерациональное использование медицинских препаратов, фиктивная вакцинация и фальсификация официальных документов.
В нарушение требований санитарных правил на складе хранения органов здравоохранения находились просроченные вакцины против кори, паротита, краснухи и гепатита А в количестве 1,8 тысячи доз на сумму 7,8 млн тенге", - сообщили в прокуратуре СКО.
Также выявлено свыше 70 фактов фиктивной вакцинации против кори и сибирской язвы и фальсификация официального документа медицинскими работниками одной из поликлиник города.
Начато досудебное расследование по статье 385 УК РК "Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов", ведется следствие.
Выявленные нарушения допущены по причине формирования медицинскими учреждениями заявок на приобретение иммунобиологических препаратов без законных обоснований, предусмотренных Бюджетным кодексом", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили перечень обязательных прививок и сроки проведения вакцинации.
Напомним, в Казахстане за год в четыре раза выросла заболеваемость вирусными гепатитами. Также в прошлом году страна пережила крупнейшую за последнее десятилетие вспышку заболеваемости корью. В декабре ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире. По итогам 2023 года в Казахстане зарегистрирован рост по 8 инфекционным заболеваниям, в том числе кори, коклюшу, сибирской язве. Врачи объясняют высокий рост заболеваемости различными инфекциями тем, что люди отказываются от вакцинации.
26.02.2024, 21:03 83486
В ДСЭК рассказали, сколько случаев КВИ было зарегистрировано в Алматы
Статистика заражения в городе продолжает оставаться на стабильном уровне
Рассказать друзьям
Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга заместитель начальника департамента по контролю за санитарной и эпидемиологической безопасностью Алматы Асель Калыкова представила данные о текущей эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19.
По словам Калыковой, статистика заражения в Алматы продолжает оставаться на стабильном уровне.
С начала текущего года до 25 февраля наблюдается 247 подтвержденных лабораторно инцидентов заражения коронавирусом среди жителей мегаполиса. Из этого числа 30 инфицированных являются детьми до 14 лет, шесть - подростками, а остальные 211 - взрослыми", - сказала Асель Калыкова.
Структура зафиксированных случаев КВИ следующая:
- обратились за медицинской помощью самостоятельно - 216 (87,4%);
- обследованы в рамках профилактики - 18 (7,3%);
- выявлены на основании эпидемиологических свидетельств - 13 (5,3%).
Демографическая характеристика инфицированных с начала года:
- младенцы до года - 21 случай (8,5%);
- дети до 14 лет - всего 30 случаев (12,1%);
- подростки и молодежь в возрасте 15-19 лет - 11 случаев (4,5%);
- лица с возрастом от 20 до 39 лет - 90 случаев (36,4%);
- граждане в возрастной категории 40-59 лет - 39 случаев (15,8%);
- возрастная группа 60 лет и старше - 77 случаев (31,2%).
Ранее вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената заявила, что вакцинироваться от коронавируса всему населению нет необходимости.
22.02.2024, 19:12 115306
Заболеваемость гепатитом в Казахстане растет из-за антиваксеров
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С чем связан рост заболеваемости видами гепатита в Казахстане, рассказал вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник. По его словам, многие родители пренебрегают прививками от гепатита, сообщает "Sputnik Казахстан".
Большое количество молодых мам и пап принимает решение, что детям не нужно делать прививку. Но нужно, чтобы детей прививали. Будете прививать - ваши дети будут живы и здоровы. В дальнейшем у тех, кого не будете прививать, с возрастом разовьется гепатит", - рассказал вице-министр.
Вячеслав Дудник рассказал о проведенном в 2023 году большом исследовании по количеству больных гепатитом в Астане.
Мы проверили 5000 человек на гепатит. Заболеваемость гепатитом у нас составляет 1,8%", - сообщил вице-министр.
По его словам, среди стран СНГ Казахстан занимает лидирующую позицию по лечению гепатита и выявлению.
Напомним, за 2023 год заболеваемость вирусными гепатитами в РК выросла более чем в четыре раза. За январь-декабрь 2023 года этот показатель превысил отметку в 10,2 случая на 100 тыс. населения. Годом ранее ситуация выглядела намного лучше - было зарегистрировано всего 2,5 случая на 100 тыс. человек.
22.02.2024, 15:01 117426
В Минздраве пересмотрят структуру лабораторных услуг
Доля выявления патологий при скрининговых исследованиях остается низкой
Рассказать друзьям
Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для решения проблем с доступностью медицинской помощи будет пересмотрен ряд маршрутов пациентов на уровне оказания амбулаторно-поликлинической помощи, сообщила на расширенном заседании коллегии министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
В настоящее время нерациональная регламентация маршрутов пациентов, неэффективные стандарты вызывают справедливое недовольство граждан, способствуя искусственному росту консультативно-диагностических услуг и нагрузке на врача общей практики, отметили в Минздраве.
Охват пациентов программой управления заболеваниями носит формальный характер. Касательно скрининговых исследований следует признать, что доля выявляемости патологии остается низкой. Вместе с тем мной поручено пересмотреть подходы и определить приоритетные направлений скрининговых исследований", - сказала Альназарова.
Кроме того, в план срочных мероприятий включен анализ структуры лабораторных услуг и актуализация перечня консультативно-диагностических услуг с учетом пересмотра тарифов.
В ведомстве напомнили, что президент поручил принять единый пакет медицинской помощи до 1 апреля текущего года.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут посещать узких специалистов без направления терапевта.
Читаемое
22.03.2024, 09:30Сель сошел в горах Алматинской области 22.03.2024, 11:0424841В одном из районов Алматы произошло аварийное отключение электричества 22.03.2024, 09:0823441С праздником Наурыз! 22.03.2024, 14:1122276Лавина сошла близ горнолыжного курорта в горах Алматы 22.03.2024, 14:3421291Забор частного дома в горах Алматы обрушился после обильных осадков 16.03.2024, 17:57119306В ВКО разработали онлайн-платформу опасных для детей мест 16.03.2024, 17:09117571Союз проектировщиков обратился к президенту по вопросам регулирования отрасли 16.03.2024, 14:14106196В Алматы проходит выставка мастеров-кукольников 16.03.2024, 12:2791256Бизнесмен Бахыт Ибрагим обнаружен мертвым в Алматы 16.03.2024, 19:2388011Два человека погибли в результате ДТП в Мангистауской области 24.02.2024, 17:04312636В Алматы в воскресенье перекроют улицы 24.02.2024, 14:38295391Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы 24.02.2024, 14:07290946В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге 23.02.2024, 16:28284031Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект 23.02.2024, 20:53272101Школьники Шахтинска смотрели порнографию на уроках
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержания спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?