В ВОЗ призвали подготовиться к возможной новой пандемии

В Казахстане ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев онкологии

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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы жалуются на позднее установление диагноза, плохое обеспечение медицинских учреждений на местах, нехватку медработников и лекарств. Все это влечет высокую смертность от онкологических заболеваний, сказал на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.





Премьер-министр подчеркнул, что при наличии даже самых современных медицинских технологий лечение онкологических заболеваний по-прежнему остается серьезным вызовом для систем здравоохранения всего мира. Так, в Казахстане ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев онкологии. При этом, несмотря на снижение уровня смертности за 20 лет на 33 %, рак ежегодно уносит свыше 13 тысяч жизней.





Смаилов отметил, что более половины пациентов с онкологическими заболеваниями - это достаточно молодые люди трудоспособного возраста.





Главная причина таких показателей заключается в позднем выявлении заболевания. Можно иметь самое новейшее оборудование и лекарства, современные больницы, но нужны высококвалифицированные специалисты, которые могут выявлять болезнь на самых ранних стадиях. Необходимо также регулярно проводить профилактическую работу с населением", - отметил глава правительства.





Премьер акцентировал внимание на необходимости принятия системных мер по улучшению качества и доступности медицинской помощи в регионах. Это позволит снизить дисбаланс в уровне медобслуживания между городским и сельским населением, регионами и столицей.





По его словам, крайне низкая выявляемость и высокая смертность фиксируются в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях.





Это очень серьезные проблемы, которые требуется решать системно. Нужно восстанавливать доверие людей к отечественной медицине, необходимости прохождения регулярных осмотров и качественного лечения. Для этого мы строим новые онкологические клиники, закупаем оборудование и лекарства, внедряем современные методы лечения. На это нацелен и новый комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями", - сказал Смаилов.





Как отметил глава правительства, на сегодняшний день менее 20% граждан охвачены программами скрининга, что является очень низким показателем. В этой связи Министерству здравоохранения поручено расширить целевые группы и программы профилактического осмотра, особенно по онкологическим заболеваниям.





Надо убедить людей быть более внимательными к своему здоровью, регулярно проходить соответствующие обследования. Для этого министерствам здравоохранения и информации совместно с акиматами нужно проводить широкую информационную работу", - подчеркнул он.





Как рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, разработанный проект комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями на 2023-2025 годы предусматривает расширение онкологических скрининговых программ, внедрение вакцинации против вируса папилломы человека, ремонт онкоцентров во всех регионах, где это требуется, а также модернизацию их диагностического оборудования.





Кроме того, в Алматы, Атырауской, Алматинской, Улытауской, Жетысуской и Актюбинской областях ожидается строительство новых онкоцентров, а в Астане - открытие Национального научного центра с протонной терапией, уточнили в пресс-службе правительства.





Предусмотрены также меры по повышению доступности к новейшим противоопухолевым лекарственным средствам, расширению сети мобильных бригад для онкологических пациентов, развитию соответствующих направлений науки и кадрового потенциала в целом.