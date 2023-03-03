В ВОЗ призвали подготовиться к возможной новой пандемии
Вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку устойчивым образом
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Женева. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди призвал подготовиться к возможности того, что вирус птичьего гриппа будет передаваться от человека к человеку, что может привести к новой пандемии.
Мы должны быть на передовой, чтобы снизить риск передачи вируса от птиц человеку (...) Есть опасения, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку устойчивым образом и может вызвать новую пандемию (...) Мы должны подготовиться к этому", - цитирует Ричарда Пибоди ТАСС со ссылкой на Pais.
Он отметил, что научное сообщество анализирует генетическую последовательность этих вирусов для их мониторинга, а также для разработки доступных вакцин на случай, если они понадобятся.
Между тем стало известно, что в начале пандемии коронавируса власти Британии рассматривали возможность уничтожения всех домашних кошек в стране. Об этом рассказал бывший замминистра здравоохранения Джеймс Бетелл, сообщает ren.tv со ссылкой на Channel 4.
В какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придется попросить общественность истребить всех кошек в Британии. Представляете, что бы произошло, если бы мы захотели это сделать?" - признался политик.
В конце концов после обнаружения в 2020 году первого зараженного животного британское правительство ограничилось рекомендацией не выпускать на улицу котов из домов, где проживают заболевшие, а также попросило жителей не целовать своих питомцев.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что существует риск распространения новых патогенов из биолабораторий, финансируемых США, информирует РИА Новости.
Там, безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции", - сказала она.
Глава Роспотребнадзора отметила, что наличие таких лабораторий - это риск как для населения страны, в которой находится лаборатория, так и для жителей других государств.
Страны, в которых такие лаборатории появляются, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, не понимая того, что происходит в этих лабораториях, подчеркнула она.
Ранее Минобороны России назвало новых ключевых участников военно-биологических проектов Соединенных Штатов Америки. При этом в ведомстве подчеркнули, что некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и выступают ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы.
В сентябре на брифинге Минобороны были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Так, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
В ноябре военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия. Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.