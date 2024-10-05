04.10.2024, 20:04 1971
В ЗКО четырехлетняя девочка умерла в больнице спустя четыре дня после операции
Причина смерти будет известна через две недели
Рассказать друзьям
Уральск. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 25 сентября четырехлетняя девочка поступила в ЛОР-отделение областной многопрофильной больницы. Ее мама жаловалась, что у дочки было затрудненное дыхание через нос, частые простудные заболевания, храп по ночам, частые ангины, ночное апноэ, сообщает портал "Мой город".
На следующий день маленькую пациентку прооперировали. Спустя четыре дня у ребенка началось обильное кровотечение и рвота с кровяными сгустками.
30 сентября в 00.35 девочка поступила в операционный блок с признаками продолжающегося кровотечения из ротовой полости. Ей произвели санацию ротовой полости и верхних дыхательных путей. В 00.40 у нее остановилось сердце. Ей провели реанимационные мероприятия, но безуспешно", - пояснили в управлении здравоохранения региона.
В облздраве отметили, что причина смерти будет известна через две недели, когда появятся результаты вскрытия.
новости по теме
30.09.2024, 13:31 18256
Правила оказания медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями изменились в Казахстане
Фото: Pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения изменило правила оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями.
Изменения касаются периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований.
В новой редакции говорится, что динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями осуществляют специалисты ПМСП и профильные специалисты в рамках ГОБМП или в системе ОСМС для предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и проведения медицинской реабилитации в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, независимо от форм собственности по месту прикрепления к субъектам здравоохранения.
В число специалистов, осуществляющих динамическое наблюдение, входят врач ПМСП/профильный специалист, медсестра, социальный работник, психолог.
По представлению врача ПМСП или профильного специалиста МДГ не реже одного раза в квартал рассматривает пациентов с осложненным или атипичным течением хронического заболевания для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения", - говорится в документе.
При наличии показаний (ухудшение клинической картины, отрицательная динамика по лабораторным показателям, изменения в инструментальных обследованиях) обследование лиц с хроническими заболеваниями, подлежащих динамическому наблюдению, проводится свыше минимального объема и кратности диагностических исследований.
При этом лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, обеспечиваются лекарственными средствами в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО).
В документе также подробно расписано, как проходит осмотр у врача или планового специалиста, критерии отбора пациентов для динамического наблюдения в рамках программы управления заболеваниями (ПУЗ) и т.д.
Приказ вступит в силу с 8 октября 2024 года.
Ранее Минздрав изменил правила оказания скорой медицинской помощи в Казахстане, а также сократил количество бюджетных средств на лечение тяжелых больных, за что подвергся критике депутатов.
27.09.2024, 21:01 29266
В Казахстане привито против гриппа более 26 тысяч человек
Закуплено - 2 207 752 дозы вакцины "ГРИППОЛ +"
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 сентября началась вакцинация населения против гриппа. Для вакцинации против гриппа подлежащего населения закуплено - 2 207 752 дозы вакцины "ГРИППОЛ +" производства России, сообщает пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
Получить вакцину на бесплатной основе могут медицинские работники, лица, относящиеся к группам риска, состоящие на диспансерном учете, контингент домов престарелых и детских домов.
В республике привито против гриппа более 26 тысяч человек, вакцинация продолжается.
Ранее сообщалось, что в Алматы с начала года зарегистрировано 20 544 случая ОРВИ, это на 22% ниже, чем в прошлом году, когда были зафиксированы 25 326 случаев заболевания.
26.09.2024, 14:57 38821
Министр здравоохранения: скорая помощь для населения остается доступной в режиме 24/7
Рассказать друзьям
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова дала пояснения по проекту поправок в правила работы службы скорой помощи.
Нет нормы об ограничении услуг скорой помощи, оказываемых населению на круглосуточной основе. Подчеркиваю, скорая помощь для населения по-прежнему остается доступной в режиме 24/7 по номеру 103", - написала Альназарова на своей странице в соцсетях.
Она подчеркнула, что изменения касаются бригад, создаваемых при поликлиниках в целях повышения оперативности и качества обслуживания вызовов.
Принято решение увеличить количество мобильных бригад. Кроме того, в случае необходимости медицинской помощи детскому населению выезд будет осуществляться с участием педиатра, а взрослому населению - профильных специалистов", - уточнила министр.
По ее словам, ранее одна бригада ПМСП обслуживала 35 тыс. человек, по новым правилам - 25 тыс. Работа мобильных бригад будет синхронизирована с часами работы поликлинических организаций.
После 20.00 и в выходные дни - обслуживание вызовов будет проводиться бригадами скорой помощи. Данная норма будет способствовать снижению длительного ожидания службы скорой помощи, и у населения нет никаких препятствий для вызовов скорой помощи по номеру 103", - добавила глава Минздрава.
Ранее сообщалось, что правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику.
Позже в Минздраве пояснили, что в вечернее, ночное время и в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи.
26.09.2024, 08:23 41271
В Минздраве разъяснили проект изменений в правила оказания скорой помощи
Рассказать друзьям
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Казахстана разъяснили проект приказа о внесении изменений в правила оказания скорой медицинской помощи.
Как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова. В то же время для улучшения оперативности к обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи", - сообщила официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева.
По ее словам, в вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи.
Таким образом, для граждан ничего не поменяется, ни один вызов не останется без внимания, а оперативность и качество обслуживания пациентов только улучшится", - подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику.
25.09.2024, 17:40 45246
Не предполагают отмены обслуживания на дому - Минздрав об изменениях в работе скорой помощи
Рассказать друзьям
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан разъяснили проект изменений в правила оказания скорой помощи.
Министерство разработало проект изменений в стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи и правила оказания скорой медицинской помощи. Отмечаем, что изменения не предполагают отмены обслуживания на дому", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что медицинские работники ПМСП продолжат оказывать помощь на дому в рамках предыдущего стандарта.
Пункты, касающиеся регистрации вызовов врача на дом и организации стационаров на дому, перенесены в другой раздел проекта для улучшения структуры документа, однако они остаются в силе", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику.
25.09.2024, 12:12 47001
Несрочные вызовы скорой помощи передадут мобильным бригадам из поликлиник
Рассказать друзьям
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. Поправки подготовило Министерство здравоохранения РК.
В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику.
При поступлении вызовов 4-й категории срочности диспетчер станции скорой медпомощи (СМП) посредством автоматизированной системы управления передает вызова мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (организации ПМСП) в часы их работы (с 08.00 до 18.00 в будние дни)", - говорится в проекте документа.
Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП, осуществляется с 8.00 до 18.00 в будние дни, в субботу с 8.00 до 12.00.
Напомним, 4-я категория срочности предусматривает состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.
Решение принято в связи с высоким износом и дефицитом санитарного автотранспорта и низкой укомплектованностью бригадами СМП, в связи с чем отмечается рост вызовов и опозданий на 1-3-ю категории срочности.
К примеру, в Астане в рабочем состоянии всего 26,8% машин скорой помощи, в Актюбинской - 65,5%, в Улытауской - 78,1%.
Авторы документа уточняют, что мобильные бригады для обслуживания вызовов в часы их работы должны быть созданы в поликлиниках независимо от формы собственности и количества прикрепленного населения из расчета 1 бригада на 25-35 тысяч населения.
В документе также уточняется время прибытия фельдшерских и специализированных (врачебных) бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера ССМП:
- 1-я категория срочности - до 10 минут;
- 2-я категория срочности - до 15 минут;
- 3-я категория срочности - до 30 минут;
- 4-я категория срочности - до 60 минут;
- мобильная бригада при организации ПМСП - до 120 минут.
Мобильные бригады организации ПМСП оказывают медицинскую помощь лицам, находящимся в зоне обслуживания организации в часы их работы, с 08.00 до 20.00.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.
24.09.2024, 11:08 51826
Как во время пандемии: продажи антибиотиков выросли в 2 раза в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объем реализации антибиотиков на внутреннем рынке вырос вдвое и вернулся к показателям периода пандемии, сообщает Energyprom.
За первое полугодие 2024-го было продано 41,2 тонны таких препаратов - столько же, сколько за весь прошлый год. Возросший спрос был удовлетворен за счет поставок зарубежных компаний. Они увеличили экспорт антибактериальных средств в РК в 2,4 раза, поставив на 18,2 тонны больше, чем годом ранее. Отечественные производители внесли небольшой вклад в общий прирост реализации, однако благодаря этому увеличили объемы выпуска на 32,1%", - сообщают авторы материала.
В 2020 году объем реализации антибиотиков превысил 80 тонн. В 2023-м объемов потребления антибиотиков на внутреннем рынке уменьшился в 2 раза. На это повлияли значительный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией после второго года пандемии и сокращение численности заразившихся гриппом или острыми кишечными инфекциями.
В этом году ситуация вернулась к уровню периода пандемии коронавируса.
Можно предположить, что рост объемов реализации антибактериальных средств в первом полугодии текущего года тоже связан с заболеваемостью, однако проверить эту гипотезу не представляется возможным. Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Министерства здравоохранения РК перестал публиковать актуальную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Судя по сообщениям на странице Минздрава, никаких вспышек инфекционных заболеваний, которые бы обосновали резкий рост объемов реализации антибиотиков, не зафиксировано", - отмечают авторы.
Судя по статистике, коронавирус в стране под контролем: за семь месяцев выявлено 1,3 тыс. случаев заболевания, большинство пациентов перенесли болезнь в легкой форме.
Единственным заметным всплеском заболеваемости выделяется менингококковая инфекция. По данным Национального центра общественного здравоохранения, за первое полугодие 2024-го количество случаев выявления этой инфекции выросло в 2,3 раза", - говорится в информации.
В материале также приводится статистика, по которой можно судить, как изменились цены на антибиотики.
По графикам видно, что с конца 2023-го - начала 2024 года наблюдается резкий рост цен на азитромицин и "Флемоксин Солютаб". Из всего перечня антибиотиков съем цен БНС делает лишь по ним. Азитромицин в январе подорожал сразу на 17,9%. В феврале на 21,2% стал дороже и препарат пенициллинового ряда "Флемоксин Солютаб". Высокий темп роста ценника на это лекарство продолжал держаться на высоком уровне восемь месяцев подряд. Существенное удорожание азитромицина было не таким длительным, к концу лета динамика роста стоимости препарата была уже в пределах 13,6%", - пишет агентство.
По его данным, за последний год антибиотики дорожали заметнее, чем другие лекарства. Исключением среди других препаратов можно назвать только парацетамол: за год его стоимость выросла более чем на 30%.
20.09.2024, 11:51 61731
Минздрав мог бы сэкономить сотни миллиардов за счет других мер - Аймагамбетов
Рассказать друзьям
Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вместо того чтобы сокращать бюджетные средства на лечение больных раком, на гемодиализ, паллиативную помощь и ПМСП, Минздрав мог бы сэкономить сотни миллиардов за счет других мер, написал в телеграм депутат мажилиса Асхат Аймагмбетов.
По итогам аудита эффективности обеспечения лекарственными средствами установлено, что объем фармацевтического рынка Казахстана в 2023 году приблизился к 1 трлн тенге, увеличившись за последние 5 лет в 2 раза. При этом количество потребленной продукции за 2019-2023 годы выросло лишь на 10% (с 651 до 715 млн упаковок)", - написал мажилисмен.
Он перечислил следующие недостатки:
- отсутствие альтернативы в перечнях лекарственных средств (60% закупок осуществлено с участием одного поставщика);
- отсутствие подтверждающих документов по ценообразованию и необоснованные торговые наценки.
Депутат также привел примеры превышения цен на фармацевтические препараты в Казахстане по сравнению с Россией и Кыргызстаном.
Обычный парацетамол в Казахстане стоит 144,2 тенге, тогда как в России его цена почти в 2,5 раза меньше - 59,4 тенге, а в Кыргызстане препарат стоит 90 тенге.
Аспирин в Казахстане тоже стоит дороже - 75,9 тенге. В России его цена составляет 52 тенге, в Кыргызстане - 49 тенге.
Цена Терафлю № 10 в Казахстане превышает 3,3 тыс. тенге, в России лекарство стоит 2285 тенге, в Кыргызстане 2548 тенге.
Установлены факты регистрации цен на препараты иностранного производства, превышающих цены отечественных производителей (ОТП), без их фактической поставки, что создает риски искусственного повышения цен и препятствует их снижению до уровня оригинальных препаратов", - пишет депутат.
По расчетам Высшей аудиторской палаты, единый подход к формированию торговых наценок мог бы сэкономить значительные суммы.
Он напомнил, что Минздрав отменил требование об ограничении соотношения стоимости генерических и биоаналогичных препаратов к стоимости оригинальных препаратов на уровне не более 70% и 90% соответственно.
В результате: предельные цены на отдельные генерики превышают стоимость оригинальных препаратов на 10-52% (Диклофенак - на 52%, Цефтриаксон - на 43%, Сальбутамол - на 43%, Ибупрофен - на 13%, Моксифлоксацин - на 10%). Недостатки механизма ценообразования привели к существенной разнице цен в бюджетном и рыночном сегментах. По топ-10 препаратов и изделий, закупаемых единым дистрибьютором, разница составила от 43 до 365%, что эквивалентно 8 378,6 млн тенге", - подчеркнул Аймагамбетов.
Он также указал на то, что 11 регионов Казахстана продолжают использовать препарат "Амикацин", который ВОЗ исключила из протоколов диагностики и лечения туберкулеза у пациентов, чувствительных к препаратам. Более того, препарат планируют закупать на 2025-2027 годы.
Ранее сообщалось, что страдающие от рака казахстанцы могут остаться без лекарств из-за перебоев в поставках. Позже в Минздраве заверили, что ни один пациент не останется без необходимого лечения.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.10.2024, 09:14Марат Кожаев освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел РК 04.10.2024, 10:5240916Президент Казахстана принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 04.10.2024, 11:2138916В Астане выявили 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов 04.10.2024, 11:4536176Этический кодекс судьи появится в Казахстане 04.10.2024, 10:1934191Нацпарк "Бурабай" обратился к посетителям и водителям 28.09.2024, 12:47157861В Астане открыли памятник Мухтару Ауэзову 29.09.2024, 20:18139231В Шымкенте запустили инвестпроект стоимостью более 25 млрд тенге 28.09.2024, 16:33137916Взрыв прогремел в Астане 28.09.2024, 13:35136491Асылов и Головкин заключили меморандум о взаимодействии 28.09.2024, 16:27127281В СКО учителя распылили перцовый баллончик в школе 26.09.2024, 17:17254111Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге 26.09.2024, 15:43246651Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане 26.09.2024, 12:31232636До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан 26.09.2024, 12:00226551АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6% 19.09.2024, 12:36217566Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?