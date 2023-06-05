В ЗКО у маленького ребенка выявили опасную инфекцию

Сейчас в РК живут свыше 30 тысяч человек с данной инфекцией

Фото: pexels.com

Рассказать друзьям

Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 10 лет заболеваемость ВИЧ в Казахстане увеличилась в 2 раза, при этом показатель смертности от синдрома приобретенного иммунного дефицита снизился в 1,7 раза, - За последние 10 лет заболеваемость ВИЧ в Казахстане увеличилась в 2 раза, при этом показатель смертности от синдрома приобретенного иммунного дефицита снизился в 1,7 раза, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.





Медицинская помощь инфицированным оказывается на уровне первичной медико-санитарной помощи и 20 центрами по профилактике ВИЧ-инфекции.





Вместе с тем проводятся системные мероприятия по повышению доступности соответствующих услуг: предусмотрены инновационные методы тестирования и лечения, расширен список лекарственных препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи с 12 до 16 наименований, в соответствии с рекомендациями ВОЗ внедрено 12 профилактических программ, расширяется охват информационно-образовательной работой.





Министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что ВИЧ-инфекция в Казахстане удерживается в концентрированной стадии - 0,3%, при этом среднемировой показатель составляет 0,7%.





На сегодняшний день утверждена дорожная карта по противодействию ВИЧ на 2023-2026 годы, которая включает мероприятия по профилактике, диагностике и лечению заболевания, развитию профильных неправительственных организаций, повышению кадрового потенциала и т.д.





Глава правительства подчеркнул, что вирус иммунодефицита человека остается одной из самых значимых проблем глобального общественного здравоохранения. При этом он имеет стабильную тенденцию роста во всем мире.





Казахстан не является исключением. За последние 10 лет у нас заболеваемость выросла почти в 2 раза. За прошлый год выявлено порядка 4 тысяч новых случаев инфицирования. Сейчас в стране живут свыше 30 тысяч человек с данной инфекцией. Более половины из них - в молодом трудоспособном возрасте", - заявил Алихан Смаилов.





Он добавил, что ученые до сих не разработали метод, который бы полностью победил этот вирус. Поэтому он представляет серьезную угрозу.





Очень важно применять меры профилактики, вести большую разъяснительную работу. Заболевших надо обеспечить качественным лечением в соответствии с международными стандартами. Причем все носители вируса должны находиться под четким медицинским наблюдением", - указал премьер-министр.





Как отметил Алихан Смаилов, в прошлом году в республике только 7 неправительственных организаций были вовлечены в социальные проекты, связанные с больными вирусом иммунодефицита.





По словам главы правительства, вместе с тем следует улучшить и отношение общества к лицам, живущим с вирусом иммунодефицита. В этой связи министерствам здравоохранения и информации совместно с акиматами поручено усилить разъяснительную работу среди населения через информационные материалы, ролики, социальные сети.





Со стороны санитарно-эпидемиологических служб необходим жесткий контроль инфекционной безопасности при оказании населению как медицинских услуг, так и других процедур, где есть риски заражения", - добавил Алихан Смаилов.



