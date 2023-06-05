04.06.2023, 20:16 1996
В ЗКО у маленького ребенка выявили опасную инфекцию
В ходе эпидемиологического расследования выявлено 30 контактных лиц
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Уральск. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году в Таскалинском районе зарегистрирован один случай менингококковой инфекции. Опасное заболевание выявлено у четырехлетнего ребенка, который посещает детский сад, сообщает портал "Мой город".
По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в ходе эпидемиологического расследования выявлено 30 контактных лиц, пятеро из которых члены семьи, по детскому дошкольному учреждению - 25. Все противоэпидемические мероприятия проведены своевременно, у лабораторно обследованных контактных лиц результаты отрицательные. В 2022 году в области было зарегистрировано четыре случая менингококковой инфекции среди детей до 14 лет, один из которых школьник, остальные посещают детский сад. Летальных случаев не зарегистрировано.
Менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Neisseria meningitidis. Тяжесть менингококковой инфекции варьируется от назофарингита до сепсиса, который может привести к летальному исходу в течение нескольких часов. Заболевание передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре).
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30.05.2023, 12:54 12101
В Казахстане за последние десять лет заболеваемость ВИЧ увеличилась в два раза
Фото: pexels.com
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 10 лет заболеваемость ВИЧ в Казахстане увеличилась в 2 раза, при этом показатель смертности от синдрома приобретенного иммунного дефицита снизился в 1,7 раза, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.
Медицинская помощь инфицированным оказывается на уровне первичной медико-санитарной помощи и 20 центрами по профилактике ВИЧ-инфекции.
Вместе с тем проводятся системные мероприятия по повышению доступности соответствующих услуг: предусмотрены инновационные методы тестирования и лечения, расширен список лекарственных препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи с 12 до 16 наименований, в соответствии с рекомендациями ВОЗ внедрено 12 профилактических программ, расширяется охват информационно-образовательной работой.
Министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что ВИЧ-инфекция в Казахстане удерживается в концентрированной стадии - 0,3%, при этом среднемировой показатель составляет 0,7%.
На сегодняшний день утверждена дорожная карта по противодействию ВИЧ на 2023-2026 годы, которая включает мероприятия по профилактике, диагностике и лечению заболевания, развитию профильных неправительственных организаций, повышению кадрового потенциала и т.д.
Глава правительства подчеркнул, что вирус иммунодефицита человека остается одной из самых значимых проблем глобального общественного здравоохранения. При этом он имеет стабильную тенденцию роста во всем мире.
Казахстан не является исключением. За последние 10 лет у нас заболеваемость выросла почти в 2 раза. За прошлый год выявлено порядка 4 тысяч новых случаев инфицирования. Сейчас в стране живут свыше 30 тысяч человек с данной инфекцией. Более половины из них - в молодом трудоспособном возрасте", - заявил Алихан Смаилов.
Он добавил, что ученые до сих не разработали метод, который бы полностью победил этот вирус. Поэтому он представляет серьезную угрозу.
Очень важно применять меры профилактики, вести большую разъяснительную работу. Заболевших надо обеспечить качественным лечением в соответствии с международными стандартами. Причем все носители вируса должны находиться под четким медицинским наблюдением", - указал премьер-министр.
Как отметил Алихан Смаилов, в прошлом году в республике только 7 неправительственных организаций были вовлечены в социальные проекты, связанные с больными вирусом иммунодефицита.
По словам главы правительства, вместе с тем следует улучшить и отношение общества к лицам, живущим с вирусом иммунодефицита. В этой связи министерствам здравоохранения и информации совместно с акиматами поручено усилить разъяснительную работу среди населения через информационные материалы, ролики, социальные сети.
Со стороны санитарно-эпидемиологических служб необходим жесткий контроль инфекционной безопасности при оказании населению как медицинских услуг, так и других процедур, где есть риски заражения", - добавил Алихан Смаилов.
Напомним, в Казахстане за ноябрь прошлого года выявлено 314 новых носителей ВИЧ-инфекции.
26.05.2023, 14:02 22336
О причинах заражения казахстанцев сибирской язвой рассказали в Минздраве
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве случаев заражение людей сибирской язвой возникает в результате внедрения возбудителя через поврежденную кожу при убое и разделке туш больных животных, а также при контакте с мясом и сырьем, полученным от больных животных, рассказали в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.
В Минздраве отметили, что причинами заражения людей сибирской язвой в последние годы послужили вынужденный убой на дому внезапно заболевших животных без ветеринарного освидетельствования, а также участие в убое и разделке туши больных животных.
Сибирская язва - зооантропонозная особо опасная инфекция, общая для человека и животных, с преимущественно контактным механизмом передачи возбудителя, который в определенных условиях способен образовывать споры. Споры сибиреязвенной бациллы устойчивы к высокой температуре, засушиванию, дезинфицирующим веществам, поэтому остаются жизнеспособными в почве многие годы", - рассказали эксперты.
Основными источниками являются больные домашние животные - крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, верблюды. Животные заражаются на пастбищах, поедая корм, загрязненный сибиреязвенными спорами, или проглатывая частицы споросодержащей почвы.
Первые признаки заболевания у людей отмечаются через 2-8 дней от момента заражения. Болезнь протекает с различными клиническими формами - кожной, желудочно-кишечной и легочной.
Кожная форма сибирской язвы у человека встречается наиболее часто и протекает в виде карбункула. Чаще карбункулы локализуются на открытых участках тела: лице, шее, руках. При обычном течении заболевания больные жалуются на головную боль, недомогание, повышение температуры.
Очень тяжело протекает легочная форма сибирской язвы. Сильный озноб, одышка, посинение кожи, кашель с выделением мокроты с кровью. Заболевание желудочно-кишечной формой сибирской язвы развивается незаметно, и появление рвоты, поноса с примесью крови являются поздними признаками", - информируют медики.
В Минздраве подчеркнули, что каждый владелец животных, учитывая опасность заражения сибирской язвы, обязан соблюдать меры личной профилактики, а также напомнили о необходимости представлять сельскохозяйственных животных для вакцинации против сибирской язвы, поставить в известность ветеринарного специалиста о вновь приобретенных животных. Без ветеринарного осмотра нельзя проводить убой, разделку мяса, обработку шерсти, шкуры животного.
Чтобы обеспечить безопасность себя и своих близких от заражения сибирской язвой в случаях заболевания, вынужденного убоя или гибели животных, необходимо немедленно обратиться к ветеринарному специалисту. Помните, что сибирская язва - опасное заболевание не только для жизни животного, но и человека", - заключили специалисты.
10.05.2023, 17:07 57341
Первую цифровую клинику гемодиализа в Центральной Азии открыли в Астане
Центр такого уровня - первый в Казахстане
Фото: Посольство Швеции в РК
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась церемония инаугурации первой в Казахстане и Центральной Азии цифровой клиники гемодиализа, передает корреспондент агентства.
Сегодняшняя инаугурация является результатом нашего продолжающегося сотрудничества с Министерством здравоохранения Казахстана. Я думаю, правильно будет отметить, что это весьма успешное сотрудничество", - сказал президент "Диаверум Груп" Димитрис Мулавасилис в своем приветственном слове.
Президент компании пообещал вернуться в Казахстан для открытия новых клиник цифрового формата.
Посол Швеции в РК Ева Пулано в свою очередь подчеркнула, что открытие цифровой клиники - это результат существенной работы, сильного партнерства и взаимодействия между Казахстаном и Швецией в области здравоохранения за последний год.
Мы не забываем про такую важную часть, как хроническая почечная недостаточность. Еще 15 лет назад это было большой проблемой для наших пациентов. От качества проведенного диализа зависит жизнь и качество жизни таких пациентов. Если есть современная технология и соответствующее финансирование от правительства, то эти пациенты живут рядом с нами, если нет этой технологи - то, к сожалению, жизнь их коротка", - рассказал вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник.
Центр такого уровня - первый в Казахстане, но модернизацию своего оборудования (600 аппаратов) в этом направлении по всей стране планируется провести в короткое время.
За несколько лет шведская компания "Диаверум" открыла диализные центры в 56 населенных пунктах Казахстана. Эта услуга доступна и жителям сельской местности, что немаловажно. Медицинская помощь пациентам с почечной недостаточностью оказывается по европейским стандартам.
В клиниках "Диаверум" помощь оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской социальной помощи.
По статистическим данным шведской компании, по уровню моральной удовлетворенности пациентов оказанием медицинских услуг и по результатам лечения Казахстан находится на пятом месте среди 60 стран, в которых открыты клиники "Диаверум".
Кроме того, компания финансирует обучение будущих сотрудников клиник и уже предоставила места тысяче человек.
На сегодня я с гордостью могу отметить, что в сфере здравоохранения Казахстан является лидером по цифровизации. В данной клинике мы сделали полную интеграцию передачи данных по протоколу HL7. Наши пациенты, получая здесь процедуру гемодиализа, подключаются к аппарату искусственной почки. При этом все назначения автоматически попадают в этот аппарат, настраивая его под конкретного пациента. Данные пациента посредством специализированных информационных систем передаются в государственные порталы. Результаты анализов пациент получает на свой смартфон", - объяснил медицинское новшество управляющий директор "Диаверум" в Казахстане Амантур Рыскулов.
Заболеваниями почек в Казахстане страдают около 2 млн человек, что составляет 10% казахстанцев. С хронической почечной недостаточностью на учете состоит порядка 8 тысяч пациентов. Благодаря компании "Диаверум" из общего числа пациентов получают помощь 2800 человек. На лечение одного пациента от правительства или через Фонд социального медицинского страхования выделяется порядка 5 млн тенге. Общая сумма финансирования лечения пациентов с почечной недостаточностью от фонда составляет около 42 млрд тенге.
07.05.2023, 19:12 69941
Тестостерон предложили добавить в список веществ с вредным воздействием на жизнь человека в Казахстане
Он может входить в состав сильных гормональных препаратов
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Минздрав РК предложил добавить тестостерон в список веществ с вредным воздействием на жизнь человека в Казахстане.
В проекте приказа, опубликованном на сайте "Открытых НПА" предлагается определить перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, согласно приложению к настоящему приказу.
Третьим в перечне стоит 1-тестостерон (17бета-гидрокси-5альфа-андрост-1-ен-3-он). Он может входить в состав сильных гормональных препаратов. В список также попали средства, которые оказывают выраженное антипсихотическое, седативное, снотворное действие.
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться по ссылке. Публичное обсуждение продлится до 23 мая.
21.04.2023, 17:52 95836
Жительница Усть-Каменогорска скончалась после посещения салона красоты
Сотрудница салона провела процедуру, не имея лицензии и разрешения на проведение медицинской и иной деятельности
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Усть-Каменогорск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина 1962 года рождения обратилась в салон красоты для проведения блефаропластической операции глаз, сообщает Аltaynews.kz.
Сотрудница салона, не имея лицензии и разрешения на проведение медицинской и иной деятельности, провела процедуру. Через некоторое время пациентке стало плохо, и ее экстренно направили в реанимацию, где она скончалась.
По предварительным данным, женщина скончалась от анафилактического шока. 16 апреля полицейские начали досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 322, часть 3, УК РК (Занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности смерть человека).
Если вина будет доказана, то обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
18.04.2023, 18:20 104781
В Казахстане ежегодно выделяют 7 тысяч квот на ЭКО
В стране всего 30 клиник ЭКО, 19 из них участвуют в ОСМС
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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии рассказали о квотах ЭКО, государственных программах и репродукции человека на площадке региональной службы коммуникаций Алматы.
Ежегодно выделяется 7 тысяч квот на весь Казахстан, они разделены по регионам. Учитывая, что наш город является мегаполисом, самые большие квоты выделены по Алматы, также по городу Астане", - рассказывает руководитель отделения ЭКО Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Радха Арипова.
По ее слова, в Казахстане всего 30 клиник ЭКО, 19 из них участвуют в ОСМС. В 2022 году в рамках ОСМС было проведено 210 программ, в 2021 году - 133 программ. На первое полугодие этого года только в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии получили 125 программ ЭКО.
На сегодняшний день результат известен у 210 женщин. Беременность наступила у 63 женщин. Результативность составила 30%", - поделилась Арипова.
Возрастная категория пациенток, участвующих в программе ЭКО, выглядит следующим образом:
- до 29 лет - 22%;
- 30-39 лет - 68%;
- 40+ лет - 10%.
Отметим, что право на ЭКО имеют супружеские пары, которым выставлен диагноз "бесплодие" и они лечатся в течение года, а также у них есть показания, как, например, абсолютная непроходимость маточных труб, хронические инфекции или проведены операции по удалению маточных труб. Кроме того, если есть проблемы, связанные с мужским фактором, по показанию андрологов. Право на ЭКО имеют женщины, у которых имеются эндокринные факторы, у которых из-за избыточной массы тела нет овуляции. В список показаний на ЭКО входит бесплодие неясного генеза.
Отказать в ЭКО могут в случае сниженного резерва антимюллеровского гормона. Если он меньше 1, то заведомо программа ЭКО окажется безрезультатной, такие пациенты должны идти на донорские программы.
Как отмечают эксперты, обращаемость контингента пациенток в возрасте старше 40 лет остается стабильной. Кроме того, благодаря государственной программе "Аңсаған сәби" ЭКО-программы стали доступными в более молодом возрасте.
17.04.2023, 20:09 108346
В СКО участились случаи ветряной оспы
90% инфицированных - дети в возрасте до 14 лет
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Петропавловск. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области наблюдается вспышка ветряной оспы. За три месяца 2023 года зарегистрировано 1078 случаев заболевания ветряной оспой. Это в 3 раза больше, чем в 2022 году, сообщает 7152.kz.
90% инфицированных - дети в возрасте до 14 лет. Показатель заболеваемости в 3 раза больше, чем в прошлом году. По области введен карантин в отдельных группах 21 детского сада. Карантинные мероприятия продолжаются в течение 20 суток со дня изоляции последнего больного. 61% заболевших зарегистрирован в Петропавловске.
В коллективах, где введен карантин, ежедневно проводится дезинфекционная работа. Проветривание помещения. Следует часто мыть руки, следить за личной гигиеной детей, соблюдать все меры безопасности должным образом", - проинформировала главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО рассказала Айнаш Сагындыкова.
Напомним, в Казахстане с начала марта зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных случаев кори. Число заболевших корью по стране стремительно растет. Пока это не вспышка, но ситуация уже сложная.
В декабре 2022 года сообщалось, что в СКО растет заболеваемость скарлатиной и коронавирусом.
06.04.2023, 16:31 129216
Профответственность медработников будут страховать в Казахстане
Фото: pexels.com
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК разработало правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников.
Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 апреля 2023 года.
Объектом страхования профессиональной ответственности медработников являются профессиональная ответственность и его имущественные интересы, связанные с обязанностью по возмещению вреда, причиненного третьим лицам в результате осуществления им медицинской деятельности", - говорится в документе.
По новым правилам, субъекты здравоохранения обязаны заключить договор страхования профессиональной ответственности медицинских работников до осуществления ими медицинской деятельности. При этом договор должен заключаться ежегодно.
Документ вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня поступления страхового платежа, а при уплате его в рассрочку - первого страхового взноса на банковский счет страховщика (при уплате наличными - со дня поступления платежа в кассу). Он действует в течение срока страхования и не прекращает своего действия по первому наступившему страховому случаю.
Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока его действия;
- принятия решения судом о признании договора страхования недействительным;
- по требованию страхователя или страховщика в случае нарушения ими условий договора страхования.
В случае досрочного прекращения действия договора страхования, стороны руководствуются требованиями страхового законодательства.
Страховым случаем считается причинение медработником вреда жизни и здоровью пациенту в результате осуществления медицинской деятельности.
Для осуществления страховой выплаты необходимо заключение независимой экспертной комиссии. Выплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов путем перечисления денег на банковский счет пациента (или его законного представителя).
Ранее сообщалось, что медработникам в Казахстане смягчат наказание за смерть пациента.
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