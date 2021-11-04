Вопрос о невыплате ковидных надбавок медикам подняли депутаты

НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Депутаты мажилиса подняли вопрос о задержке выплат ковидных надбавок медикам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В сентябре надбавки к зарплате для медработников сократили, а с 1 октября их отменили. Вместо них Минздрав РК обещал ввести доплату за вредность, о чем широко оповестил во всех соцсетях и новостных порталах. Но по факту до сих пор не выплачены ковидные надбавки за сентябрь месяц. Люди работают в тяжелых условиях, мы все это понимаем, нагрузка на ковидные стационары остается высокой. Также надо учитывать, что меняется течение заболевания: появляются новые штаммы инфекции, сокращается инкубационный период, растет заболеваемость людей молодого и среднего возраста. Это тоже усложняет труд медицинских работников. На фоне всего этого они не получают положенную им заработную плату. До сих пор отсутствует утвержденный НПА о дальнейшей оплате труда работникам ковидных стационаров. На дворе ноябрь месяц, как людям оплачивать их работу, на какие приказы ориентироваться? Кто виноват в задержках, почему тянули до последнего?" - обратились к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову депутаты фракции Nur Otan.
По мнению мажилисменов, все вышеперечисленное приводит к дестабилизации социальной обстановки как среди медицинских работников, так и среди населения, обеспокоенного судьбой своих родственников, попавших в больницу и рискующих не получить качественную медицинскую помощь из-за нехватки персонала. Это также способствует формированию дефицита кадров врачей, медсестер и санитаров. Медики массово уходят в отпуск без содержания, на больничные, а некоторые задумались об увольнении.
Депутаты предлагают:
- ускорить принятие проекта постановления правительства о доплатах медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом;
- ускорить решение вопроса о финансовой поддержке данного НПА.