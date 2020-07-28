Возобновить оказание плановой медпомощи планируется с 1 августа - глава ФСМС

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Возобновить оказание плановой медпомощи планируется с 1 августа, сообщил в пресс-центре СЦК председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Болат Токежанов, передает Kazakhstan Today.

По его словам, по поручению главы государства разработаны планы на возобновление плановой медпомощи населению с 1 августа. В первую очередь, будет восстановлена плановая госпитализация в специализированных клиниках республиканского уровня, монопрофильных клиниках, с поэтапным подключением остальных стационаров, не задействованных в мероприятиях по противодействию с COVID-19.

С учётом того что в период пандемии многие плановые услуги были отложены на более поздний срок, Фонд медстрахования прогнозирует значительный рост потребления медуслуг. В связи с этим проводится корректировка плана финансирования медпомощи. По прогнозам фонда, в третьем квартале объёмы плановой помощи могут вырасти до уровня начала года, как это было предусмотрено на момент внедрения системы ОСМС.

За I квартал 2020 года специализированная медпомощь в круглосуточных стационарах была оказана 827 тыс. пациентов (на 15% больше, чем в 2019 году), плановая госпитализация увеличилась на 79%. Объёмы медицинской реабилитации увеличились на 35%, при этом охват пациентов после инсульта возрос в 2,3 раза. В общей сложности, каждый третий пациент в I квартале был пролечен за счёт средств ОСМС.

Мы надеемся, что система здравоохранения справится с вирусом и фонд сможет вернуться к своим нереализованным обязательствам перед пациентами", – сказал Токежанов.

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