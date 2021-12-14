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Врачебная амбулатория открылась в селе Акмолинской области

13.12.2021, 18:04 13501
КОКШЕТАУ. 13 ДЕКАБРЯ - Накануне празднования 30-летия Независимости РК в селе Софиевка Целиноградского района Акмолинской области в рамках проекта "Ауыл - ел бесігі" состоялось открытие врачебной амбулатории, передает KAZAKHSATN TODAY.
 
По информации акимата района, амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену. В медицинском учреждении предусмотрен дневной стационар на 4-8 койко-мест. В одноэтажном здании размещены регистратура, процедурная, прививочная, фильтр-кабинет, кабинет приема, детский кабинет, смотровая. Здесь будут работать врач, два средних медицинских работника, акушерка и регистратор, сообщили в областном управлении внутренней политики.
 
Со знаменательным событием медицинский персонал и местных жителей поздравила заместитель акима района Алма Айткужинова.
 

В преддверии юбилея Независимости страны в нашем районе открылся еще один объект социальной значимости. Открытие врачебной амбулатории позволит расширить спектр оказываемых услуг, уменьшить очередность и улучшить доступность качественного медицинского обслуживания. Поздравляю вас с наступающим праздником, желаю крепкого здоровья и благополучия. Пусть наша страна развивается и процветает с каждым годом", - сказала заместитель руководителя региона.

 
Стоит отметить, что в районе продолжается строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Караоткель и Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Кoянды.
 
К слову, в Акмолинской области функционируют 562 объекта здравоохранения: 23 организации, оказывающие стационарную помощь, и 531, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь. В их числе: 377 медицинских пунктов, 47 ФАПов, 100 врачебных амбулаторий, 6 поликлиник, Центр ПМСП и другие организации.
 

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С 2022 года начнутся исследования вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет

06.12.2021, 17:02 117127
С 2022 года начнутся исследования вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет
Фото: kvu.su
МОСКВА. 6 ДЕКАБРЯ - С 2022 года начнутся исследования вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщают РИА "Новости" министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что испытаниям вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет приступят в начале 2022 года.
 

Исследования начнутся в начале следующего года", - сообщил министр.

 
В конце ноября НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи подал документы на исследования препарата среди детей младше 12 лет. 
 

 

В Казахстане отмечена нехватка врачей

30.11.2021, 14:03 203392
В Казахстане отмечена нехватка врачей
Фото: РБК
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - По данным Министерства здравоохранения РК, в Казахстане на 1 ноября не хватает порядка 4 тыс. врачей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На 1 января 2021 года, согласно статистическим данным в системе здравоохранения с учетом всех ведомств, трудятся 262 200 медицинских работников, в том числе 76 443 врачей, 185 757 средних медицинских работников", - написал министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос. 

 
Как отметил министр, на 1 ноября 2021 года дефицит врачей составил 3947 штатных единиц.
 
Наибольший дефицит врачей отмечается в Костанайской (477 штатных единиц), Акмолинской (337 штатных единиц), Западно-Казахстанской (298 штатных единиц) и Северо-Казахстанской (294 штатных единицы) областях, городе Нур-Султане (283 штатных единиц), Мангистауской (276 штатных единиц), Алматинской (262 штатных единицы) и Восточно-Казахстанской (256 штатных единиц) областях.
 

В разрезе специальностей наибольший дефицит отмечается среди врачей общей практики (525 штатных единиц, из них на селе - 208 штатных единиц), анестезиологов-реаниматологов (334 штатных единицы, из них на селе - 39 штатных единиц), терапевтов (297 штатных единиц, из них на селе - 91 штатная единица), акушер-гинекологов (233 штатных единицы, из них на селе - 80 штатных единиц), педиатров (197 штатных единиц, из них на селе - 40 штатных единиц), инфекционистов (130 штатных единиц, из них на селе - 29 штатных единиц), кардиологов (110 штатных единиц, из них на селе - 30 штатных единиц), эпидемиологов (46 штатных единиц, из них на селе - 9 штатных единиц), пульмонологов (29 штатных единиц, из них на селе - 2 штатные единицы)".

 
По состоянию на 1 ноября по решению Комиссии по персональному распределению выпускников организаций образования и науки Министерства здравоохранения РК от 28 сентября 2021 года доезд молодых специалистов составил 95% (2996 из 3160, из них город - 2390 человек, село - 606 человек), сказано в тексте ответа на депутатский запрос.
 
Вместе с тем, согласно потребностям практического здравоохранения, размещен государственный образовательный заказ в 2021 году и составил 4725 мест, в том числе 2700 на бакалавриат, 1500 на резидентуру, 365 на магистратуру, 160 на докторантуру. За период январь - сентябрь 2021 года внешняя миграция составила 699 медицинских работников, а прибыло 227 медицинских работников (процент замещения 32). Показатель текучести медицинских кадров за рубеж (699 человек) превышает прошлогодний показатель за аналогичный период в 1,2 раза (показатель прошлого года - 561 человек).
 
Также на брифинге Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова сообщила, что новый Омикрон-штамм коронавируса может привести к новым вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями. 
 
Спикер обратила внимание на то, что во всем мире эпидемиологическая ситуация ухудшается, вновь вводятся режимы строгого карантина. Имеются официальные данные ВОЗ о появлении в Южной Африке новой, более опасной мутации штамма дельта COVID-19 в Южной Африке - Омикрон. Он превышает вариант дельта по патогенности и контагиозности и способен обходить антитела в организме.
 

Поэтому необходимо увеличить охват вакцинацией населения, особенно пожилых, людей с хроническими заболеваниями, подростков, беременных женщин. Всем жителям Алматы необходимо предпринимать максимум усилий, чтобы не допустить появления и распространения Омикрон-штамма в стране, избегать мест массового скопления людей, особенно в выходные и праздничные дни", - призвала Асель Калыкова.

 
Сегодняшнего показателя в 56,5% недостаточно, отметила она.
 

Сегодня мы достигли 56,5%-ного уровня коллективного иммунитета, который состоит из 48,4% вакцинированных и 8,1% переболевших. При этом удельный вес заболевших после вакцинации с начала прививочной кампании составил всего 0,3% - 3151 человек. И предотвратить новые серьезные подъемы заболеваемости можно с помощью вакцинации, в том числе повторной для тех, кто уже был привит 9 месяцев или полгода назад", - заявила Калыкова.

 

В Акмолинской области продолжается строительство объектов здравоохранения

26.11.2021, 17:19 263386
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - В Акмолинской области в сфере здравоохранения основными приоритетами остаются недопущение роста заболеваемости COVID-19, другими заболеваниями и смертности от них, а также снижение детской и материнской смертности. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам спикера, большое внимание уделяется модернизации системы здравоохранения. Благодаря поддержке правительства удалось значительно улучшить материально-техническую базу объектов здравоохранения - уровень оснащения на сегодня достиг 75%. 
 
В этом году для укрепления материально-технической базы приобретено 150 единиц оборудования для медицинских учреждений, сообщает управление внутренней политики. 
 

В целях улучшения качества оказываемых медуслуг и раннего выявления заболеваемости в Кокшетау введена онкополиклиника на 150 посещений. До конца этого года для косшынцев откроет двери поликлиника на 100 посещений. Продолжается строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Караоткель и Центра ПМСП в селе Кoянды Целиноградского района", - проинформировал аким области.

 
Масштабным проектом является строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в областном центре, открытие которого позволит оказывать медицинскую помощь населению в одном месте, расширить спектр высокотехнологических услуг и значительно сократить расходы на внедрение современных технологий.
 
Руководитель региона также добавил, что за счет частных средств проведен ремонт здания поликлиники в Степногорске и завершается строительство реабилитационного центра в Кокшетау на 250 посещений в смену.
 
Несмотря на пандемию, в системе здравоохранения области параллельно внедрялись новые алгоритмы госпитализации, усилена работа поликлиник, не прекращалась плановая госпитализация, скрининги и другие профилактические мероприятия.
 
 

В Казахстане в сентябре выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции

17.11.2021, 17:54 302617
В Казахстане в сентябре выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции
Фото: shliah.by
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - В Казахстане за сентябрь 2021 года выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 1,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам республики, в январе - сентябре 2021 года зарегистрировано 2689 носителей ВИЧ-инфекции, что на 10% больше показателя 2020 года. 
 
Кроме того, по данным статведомства, в сентябре 2021 года зарегистрировано 492 случая заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 1,2% меньше, чем в сентябре прошлого года. В январе - сентябре 2021 года было выявлено 4439 случаев заболевания (рост на 6,8%). 

 

В Акмолинской области появятся новые объекты здравоохранения

16.11.2021, 16:06 248023
В Акмолинской области появятся новые объекты здравоохранения
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 16 НОЯБРЯ - Новые объекты здравоохранения появятся в Акмолинской области. Об этом сообщили в управлении внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За годы Независимости система здравоохранения региона получила динамичное развитие. Большое внимание уделено модернизации сферы. За последние 5 лет в области построено 10 новых объектов. В этом году планируется ввод новой поликлиники в селе Косшы на 100 посещений, врачебной амбулатории в селе Караоткель и Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Коянды Целиноградского района", - сообщает УВП.

 
В рамках государственно-частного партнерства запланировано строительство Многопрофильной областной больницы на 630 коек. Для этого в областном центре выделен земельный участок площадью 17 гектаров с наличием всех необходимых инженерных и коммуникационных сетей и утвержден план детальной планировки.
 
По информации областного управления здравоохранения, частным партнером начато строительство реабилитационного центра в Кокшетау, семейно-врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Бестобе и реконструкция перехода между зданиями взрослого и детского отделения городской поликлиники №1 в Кокшетау.
 
Завершена реконструкция и модернизация Степногорской городской поликлиники. Также проведен капитальный и текущий ремонт 76 объектов здравоохранения, еще 6 объектах капитальный ремонт продолжается. В целом, оснащенность медицинских организаций увеличилась до 75%. 
 

Для улучшения материально-технической базы медицинских организаций области за счёт средств местного бюджета за последние пять лет приобретено 2885 единиц медицинского оборудования, в том числе 156 в этом году, среди них компьютерный томограф, рентген аппараты и другое оборудование", - добавили в областном ведомстве.

 
На сегодня в регионе функционируют 562 объекта здравоохранения: 23 организаций, оказывающих стационарную помощь и 531, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, из них: 377 медицинских пунктов, 47 ФАПов, 100 врачебных амбулатории, 6 поликлиник, 1 Центр ПМСП и другие организации.

 

Ученые из ВКО создали раствор для диагностики рака

08.11.2021, 15:14 253423
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 НОЯБРЯ - Ученые Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова создали раствор для комплексной диагностики рака шейки матки. Разработка ученых позволит снизить стоимость медицинской услуги, поскольку она станет куда более доступной как в финансовом, так и в географическом значении, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, на протяжении двух лет научные сотрудники вместе с представителями оздоровительного центра разрабатывали состав жидкости, востребованной в цитологии. В итоге им удалось создать отечественный продукт, который ранее привозили из-за рубежа. Ученые отмечают, что качество при этом не уступает зарубежным аналогам.
 

Разработка наших ученых решит вопрос импортозамещения. В итоге данного исследования разработан оптимальный состав фиксирующего раствора для хранения биоматериала. Он позволяет стабилизировать и транспортировать биоматериалы, то есть мазки шейки матки, для дальнейшей диагностики онкологического заболевания. Уникальность данной разработки заключается в комплексном подходе к решению проблем быстрой диагностики рака", –сообщила младший научный сотрудник национальной научной лаборатории Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова Айдана Имашева.

 
В ведомстве отметили, что группа ученых уже получила патент на разработанный ими фиксирующий раствор. В результате данный продукт был включен в реестр лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан. Сейчас проект находится на стадии коммерциализации. В то же время ученые работают над усовершенствованием состава раствора для хранения и других биологических материалов.
 
 

Санврачи Алматы отмечают резкий всплеск острых респираторных заболеваний

04.11.2021, 15:42 221212
АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - Санитарные врачи Алматы отмечают резкий всплеск острых респираторных заболеваний этой осенью. С 1 сентября зафиксировано более 74 тысяч случаев заражения ОРВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По данным санврачей, с 1 сентября зафиксировано 74 426 случаев ОРВИ среди горожан. В прошлом году за аналогичный период был всего 17 731 случай", - сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций.

 
Байгабулов призвал алматинцев продолжать соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, так как в приграничных странах ситуация с COVID-19 ухудшается. Тем более что коронавирус может маскироваться под ОРВИ. 
 

Несмотря на то что эпидобстановка в Алматы развивается по оптимистичному сценарию, не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты, нужно чаще мыть руки, обрабатывать антисептиками, соблюдать дистанцию, проветривать помещения. Обезопасить себя поможет вакцинация. Стоит помнить, что мы находимся в "желтой" зоне, что предполагает усиление контроля за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом", - сказал заместитель руководителя ДСЭК.

 
По его словам, грипп в Алматы не зарегистрирован. Тем временем в городе продолжается активная вакцинация как против коронавируса, так и против гриппа. Прививки от гриппа уже получили 105 114 жителей, большая часть вакцинирована за счет бюджетных средств.
 

Продолжается кампания по иммунизации против коронавируса. В Алматы уровень коллективного иммунитета составляет 55,2%, из которых 47,2% из числа вакцинированных граждан и 8% из числа переболевших с начала года. Нам необходимо сформировать надежную иммунную прослойку и вакцинировать 80% населения", - отметил Байгабулов.

 
Заместитель руководителя ДСЭК сообщил, что по-прежнему подвержены риску заражения коронавирусом непривитые граждане. К примеру, из 1033 заболевших КВИ за неделю вакцинированы 194 человека, остальные 81% - непривитые. 
 
Эпидемиологи считают, что чаще всего заражаются те граждане, которые уклоняются от вакцинации. Анализ показал, что более 30% зараженных - это самозанятые или безработные, чуть больше 20% - пенсионеры, 19,5% - работники предприятий. Число заразившихся школьников составляет 14% и детей дошкольного возраста - 6%. 
 
Следует отметить, что 94% школьников заразились не в классах, а дома при контактах со взрослыми членами семьи. 
 
Основными местами заражения по-прежнему остаются объекты торговли - 28%, общественный транспорт - 21,4%, контакты в семьях - 22,3% и рынки - 8%.
 
Спикер подчеркнул, что вакцинация не способна гарантированно защитить человека от инфицирования коронавирусом, но обратил внимание на то, что прививка может помочь перенести заболевание в более легкой форме. Алматинцы имеют возможность бесплатно привиться в одном из 137 прививочных пунктов города.
 
 

Вопрос о невыплате ковидных надбавок медикам подняли депутаты

03.11.2021, 14:51 225262
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Депутаты мажилиса подняли вопрос о задержке выплат ковидных надбавок медикам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В сентябре надбавки к зарплате для медработников сократили, а с 1 октября их отменили. Вместо них Минздрав РК обещал ввести доплату за вредность, о чем широко оповестил во всех соцсетях и новостных порталах. Но по факту до сих пор не выплачены ковидные надбавки за сентябрь месяц. Люди работают в тяжелых условиях, мы все это понимаем, нагрузка на ковидные стационары остается высокой. Также надо учитывать, что меняется течение заболевания: появляются новые штаммы инфекции, сокращается инкубационный период, растет заболеваемость людей молодого и среднего возраста. Это тоже усложняет труд медицинских работников. На фоне всего этого они не получают положенную им заработную плату. До сих пор отсутствует утвержденный НПА о дальнейшей оплате труда работникам ковидных стационаров. На дворе ноябрь месяц, как людям оплачивать их работу, на какие приказы ориентироваться? Кто виноват в задержках, почему тянули до последнего?" - обратились к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову депутаты фракции Nur Otan.

 
По мнению мажилисменов, все вышеперечисленное приводит к дестабилизации социальной обстановки как среди медицинских работников, так и среди населения, обеспокоенного судьбой своих родственников, попавших в больницу и рискующих не получить качественную медицинскую помощь из-за нехватки персонала. Это также способствует формированию дефицита кадров врачей, медсестер и санитаров. Медики массово уходят в отпуск без содержания, на больничные, а некоторые задумались об увольнении. 
 
Депутаты предлагают: 
 
- ускорить принятие проекта постановления правительства о доплатах медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом;
 
- ускорить решение вопроса о финансовой поддержке данного НПА.
 

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