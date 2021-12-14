Врачебная амбулатория открылась в селе Акмолинской области

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НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - По данным Министерства здравоохранения РК, в Казахстане на 1 ноября не хватает порядка 4 тыс. врачей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На 1 января 2021 года, согласно статистическим данным в системе здравоохранения с учетом всех ведомств, трудятся 262 200 медицинских работников, в том числе 76 443 врачей, 185 757 средних медицинских работников", - написал министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос.

Как отметил министр, на 1 ноября 2021 года дефицит врачей составил 3947 штатных единиц.

Наибольший дефицит врачей отмечается в Костанайской (477 штатных единиц), Акмолинской (337 штатных единиц), Западно-Казахстанской (298 штатных единиц) и Северо-Казахстанской (294 штатных единицы) областях, городе Нур-Султане (283 штатных единиц), Мангистауской (276 штатных единиц), Алматинской (262 штатных единицы) и Восточно-Казахстанской (256 штатных единиц) областях.

В разрезе специальностей наибольший дефицит отмечается среди врачей общей практики (525 штатных единиц, из них на селе - 208 штатных единиц), анестезиологов-реаниматологов (334 штатных единицы, из них на селе - 39 штатных единиц), терапевтов (297 штатных единиц, из них на селе - 91 штатная единица), акушер-гинекологов (233 штатных единицы, из них на селе - 80 штатных единиц), педиатров (197 штатных единиц, из них на селе - 40 штатных единиц), инфекционистов (130 штатных единиц, из них на селе - 29 штатных единиц), кардиологов (110 штатных единиц, из них на селе - 30 штатных единиц), эпидемиологов (46 штатных единиц, из них на селе - 9 штатных единиц), пульмонологов (29 штатных единиц, из них на селе - 2 штатные единицы)".

По состоянию на 1 ноября по решению Комиссии по персональному распределению выпускников организаций образования и науки Министерства здравоохранения РК от 28 сентября 2021 года доезд молодых специалистов составил 95% (2996 из 3160, из них город - 2390 человек, село - 606 человек), сказано в тексте ответа на депутатский запрос.

Вместе с тем, согласно потребностям практического здравоохранения, размещен государственный образовательный заказ в 2021 году и составил 4725 мест, в том числе 2700 на бакалавриат, 1500 на резидентуру, 365 на магистратуру, 160 на докторантуру. За период январь - сентябрь 2021 года внешняя миграция составила 699 медицинских работников, а прибыло 227 медицинских работников (процент замещения 32). Показатель текучести медицинских кадров за рубеж (699 человек) превышает прошлогодний показатель за аналогичный период в 1,2 раза (показатель прошлого года - 561 человек).

Также на брифинге Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова сообщила, что новый Омикрон-штамм коронавируса может привести к новым вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

Спикер обратила внимание на то, что во всем мире эпидемиологическая ситуация ухудшается, вновь вводятся режимы строгого карантина. Имеются официальные данные ВОЗ о появлении в Южной Африке новой, более опасной мутации штамма дельта COVID-19 в Южной Африке - Омикрон. Он превышает вариант дельта по патогенности и контагиозности и способен обходить антитела в организме.

Поэтому необходимо увеличить охват вакцинацией населения, особенно пожилых, людей с хроническими заболеваниями, подростков, беременных женщин. Всем жителям Алматы необходимо предпринимать максимум усилий, чтобы не допустить появления и распространения Омикрон-штамма в стране, избегать мест массового скопления людей, особенно в выходные и праздничные дни", - призвала Асель Калыкова.

Сегодняшнего показателя в 56,5% недостаточно, отметила она.

Сегодня мы достигли 56,5%-ного уровня коллективного иммунитета, который состоит из 48,4% вакцинированных и 8,1% переболевших. При этом удельный вес заболевших после вакцинации с начала прививочной кампании составил всего 0,3% - 3151 человек. И предотвратить новые серьезные подъемы заболеваемости можно с помощью вакцинации, в том числе повторной для тех, кто уже был привит 9 месяцев или полгода назад", - заявила Калыкова.