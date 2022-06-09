Врачи Алматы рассказали о наиболее частых детских заболеваниях
08.06.2022, 14:44 2441
АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Профессор кафедры клинических специальностей Высшей школы медицины факультета медицины и здравоохранения Казахского национального университета имени аль-Фараби Клара Шалабаева и главный детский внештатный нефролог города, заведующая отделением нефрологии детской городской клинической больницы № 2 Сауле Алпысбаева рассказали о самых распространенных заболеваниях у детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В соответствии с критериями ВОЗ у нас в республике распространенность кариеса у детей в разных возрастных группах составляет в среднем 70-85%, а по интенсивности у наших детей чаще декомпенсированная форма кариеса", - отметила Клара Шалабаева.
По мнению Шалабаевой, причиной такого состояния стоматологического здоровья детей является патологическое течение беременности, здоровье женщины, несбалансированное питание в период беременности, болезни ребенка в первый год жизни, избыток углеводов в рационе питания в младшем и школьном возрасте, несоблюдение гигиены полости рта.
Спикер также отметила, что к ухудшению стоматологического здоровья приводят такие важные социальные факторы, как отсутствие программы первичной профилактики стоматологических заболеваний, плановой санации полости рта у детей школьного возраста, закрытие стационарных стоматологических кабинетов в средних школах. Переход более 80% стоматологических учреждений республики в частную собственность сделало недоступной стоматологическую помощь детям, подросткам. Высокие цены на стоматологические услуги (пломбирование) лишило возможности оздоровления полости рта детей из многодетных семей, детей, проживающих в сельской местности, где материальное состояние родителей низкое.
Состояние полости рта - показатель общего здоровья. И вырастить здорового ребенка без снижения стоматологических заболеваний невозможно", - заявила профессор.
В свою очередь Сауле Алпысбаева отметила, что на сегодняшний день среди детей также очень распространены нефрологические заболевания. По ее словам, 80-85% заболеваний у девочек и мальчиков - это инфекции мочевыводящих путей.
Спикер порекомендовала всем родителям при появлении у детей беспричинной температуры, дизурии - частых мочеиспусканий с болями, отеков или в случае, когда ребенок стал мало мочиться, обязательно сдать общий анализ мочи и обратиться к участковому врачу или нефрологу.
Хочу отметить, что многие эти заболевания можно устранить самостоятельно. Вот несколько способов профилактики: обильное питье детей, правильное подмывание девочек, правильное мочеиспускание и профилактика запоров", - рассказала Алпысбаева.
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Специалисты рассказали о работе перинатальных центров Алматы
08.06.2022, 13:33 3186
Фото: РСК Алматы
АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Главный внештатный педиатр управления общественного здоровья Алматы, профессор кафедры клинических специальностей Высшей школы медицины факультета медицины и здравоохранения Казахского национального университета имени аль-Фараби Карлыгаш Жубанышева рассказала о деятельности перинатальных центров города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Алматы внедряются различные технологии по улучшению здоровья и снижению смертности среди детей. В учреждениях родовспоможения города проводятся различные мероприятия, внедряются такие программы, как "Охрана материнства и детства", "Безопасное материнство", а также эффективные перинатальные технологии, которые направлены на улучшение здоровья матери и рождение ею здорового ребенка", - сообщила Карлыгаш Жубанышева.
Как отметила спикер, 2022 год объявлен президентом РК Годом детей. Вся работа педиатрической службы Алматы направлена на повышение и улучшение качества жизни и здоровья подрастающего поколения.
По словам Жубанышевой, показатели детской смертности и заболеваемости в Алматы относительно ниже других регионов страны и продолжают снижаться. Самые распространенные патологии, с которыми имеют дело врачи: недоношенные дети; дети, требующие особого внимания; дети, которые должны наблюдаться в кабинетах катамнеза; дети с патологией центральной нервной системы; дети с заболеваниями, связанными с инфекционными патологиями. На сегодняшний день вся служба родовспоможения Алматы направлена на повышение качества жизни детей.
Спикер подчеркнула, что важное направление профилактики детских заболеваний - исключительно грудное вскармливание. Грудное молоко, по ее словам, уникальнейшее средство, которое содержит все необходимое для защиты здоровья ребенка на многие годы вперед.
Для обеспечения беременных с преждевременными родами и их недоношенных новорожденных высокоспециализированной помощью в стране проведена регионализация перинатальной помощи, цель которой - концентрация всех преждевременных родов в родовспомогательных организациях 2-го и 3-го уровней. Это необходимо для обеспечения квалифицированного ухода всем матерям и их новорожденным при каждых родах, в рамках соблюдения непрерывности ухода, которые базируются на безопасности и потребности пациента", - рассказала профессор Жубанышева.
Всего в Алматы функционируют семь родовспомогательных учреждений, которые работают по самым современным технологиям: выхаживание детей начиная с 500 г, снижение заболеваемости среди маловесных и больных детей.
Сегодня перед специалистами стоят новые задачи, от решения которых зависит не только, какой в дальнейшем будет динамика младенческой смертности, а это напрямую связано с выхаживанием детей с экстремально низкой массой тела, но и каким будет качество их жизни в последующие возрастные периоды", - подчеркнула спикер.
В Казахстане по внедренным в статистическую отчетность с 2008 года критериям жизнеспособным считается младенец: родившийся при сроке беременности 22 недели и более; с массой тела при рождении (МТР) 500 г и более, длиной 25 см и более.
Перинатальные центры представляют собой многопрофильные лечебные учреждения, предоставляющие весь комплекс высококвалифицированной медицинской помощи беременной, роженице, родильнице и новорожденному. Принципиально важным является наличие в их структуре этапов выхаживания, реабилитации и динамического наблюдения за детьми с перинатальной патологией. Медицинские инновационные технологии разработаны, внедрены основные стандарты и протоколы ведения новорожденных, что должно оптимизировать и повысить качество оказания медицинской помощи.
Более тысячи человек прошли нейрореабилитацию в Алматы
27.05.2022, 14:26 16921
Фото: РСК Алматы
АЛМАТЫ. 27 МАЯ - Свыше тысячи человек прошли второй этап реабилитации в отделении нейрореабилитации городской клинической больницы № 7 Алматы в рамках медицинского страхования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отделение нейрореабилитации в больнице открылось в 2020 году с запуском системы обязательного социального медицинского страхования. С тех пор более 1000 пациентов получили реабилитационное лечение в условиях отделения нейрореабилитации. Здесь проводится второй этап реабилитации для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и оперативное вмешательство на головной и спинной мозг. Поступают пациенты сразу после выписки из нейроинсультных и нейрохирургических отделений, из поликлиник разных районов города и областей", - сообщили в пресс-службе больницы.
Одна из пациенток - Нуржамал Умарова перенесла острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, получала лечение в инсультном отделении ГКБ № 7. После была направлена на реабилитационно-восстановительное лечение по линии ОСМС в отделение нейрореабилитации.
Очень благодарны за доступность получения медицинских услуг в плане реабилитации. Благодаря лечению в реабилитационном отделении 7-й горбольницы у меня заметны хорошие результаты и положительная динамика восстановления. Мне стало намного лучше, я стала самостоятельно передвигаться по дому, сама себя могу обслуживать. Спасибо всему медицинскому персоналу отделения за профессионализм", - рассказала Нуржамал Умарова.
По словам заведующей отделением Айнур Досыбаевой, при поступлении пациентка передвигалась с поддержкой по палате, в правой руке мышечная сила была 0 баллов, жаловалась на боли в руке. Ей были диагностированы реабилитация второго этапа после цереброваскулярного заболевания; последствия перенесенного ОНМК; правосторонний глубокий гемипарез. После курсов лечения в отделении начала ходить по коридору с помощью трости, походка стала намного увереннее, наросла сила в правой руке, болевой синдром значительно уменьшился, улучшился эмоциональный фон, появилась мотивация к восстановлению после инсульта.
По данным ГКБ № 7, все занятия с пациентами проводятся в специально оборудованном в зале кинезиотерапии, где представлен ряд изделий восстановительного назначения, таких как реабилитационные дорожки с периллами, имитатор ходьбы, оборудования для активно-пассивной механотерапии и для мелкой моторики.
Также используется весь ресурс физиотерапии: магнитотерапия, парафиновые аппликации, электрофорез, СМТ, биоптрон, УВЧ, различные виды массажа, а также такие оздоровительные процедуры, как гипербарическая оксигенотерапия, иглотрефлексотерапия.
В комплексе лечения больные получают также и психотерапию для улучшения социальной и трудовой адаптации к повседневной жизни после курса стационарного лечения, проводится коррекция речевых нарушений специалистом-логопедом. Все это составляет мультидисциплинарный подход в период ранней и поздней реабилитации.
Основными методами лечения пациентов в отделении являются физические методы реабилитации, такие как кинезиотерапия по методикам Бобат, PNF, эрготерапия, которые позволяют улучшать двигательные функции паретичных и парализованных конечностей, восстанавливают утраченную способность самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, тем самым обретать вновь смысл жизни.
Направление на прохождение реабилитации осуществляется по порталу бюро госпитализации. Восстановительное лечение и медицинская реабилитация оказываются в рамках системы обязательного социального медицинского страхования в течение первых 9 месяцев со дня перенесенного ОНМК или операции.
В Алматы провели сложнейшую операцию на глаза
24.05.2022, 16:11 23191
Фото: zanmedia.kz
АЛМАТЫ. 24 МАЯ - Офтальмологи центральной городской клинической больницы провели высокотехнологичную операцию женщине с диагнозом "регматогенная отслойка сетчатки с разрывом", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отслойка сетчатой оболочки глаза является тяжелейшим заболеванием органа зрения, при котором происходит отделение сетчатки глаза от сосудистой оболочки", - рассказала заведующая отделением офтальмологии Гульзат Абраимова.
По словам медиков, операция усложнялась тем, что разрыв сетчатки протекал в комплексе с острой задней отслойкой сетчатки. Отслойку сетчатки невозможно вылечить никакими каплями, таблетками или уколами. Единственный способ восстановить зрение и сохранить глаз - срочное проведение операции.
Как сообщает пресс-служба ЦГКБ Алматы, операция стоимостью 700 тысяч тенге проведена в рамках обязательного социального медицинского страхования.
Отслойка сетчатки нередко приводит к значительному снижению зрения и слепоте. Чаще всего она возникает при травмах и близорукости, а также при диабете, внутриглазных опухолях, дистрофиях сетчатой оболочки и так далее. В нашем случае пациентка страдала миопией высокой степени, т.е. дефектом зрения, при котором пациент не может хорошо сфокусироваться на отдаленных объектах. Пациентке была выполнена операция - витрэктомия, иными словами, микрохирургическое удаление стекловидного тела глаза. Суть ее заключается в том, что через точечные проколы длинными и тонкими инструментами хирург входит внутрь глаза и удаляет тяжи, освобождая сетчатку и расправляя ее", - рассказала специалист.
Такая операция считается высокотехнологичной, так как является тонким и очень сложным хирургическим вмешательством. Сетчатка глаза очень хрупкая нервная ткань, и почти каждая ее часть отвечает за какой-либо участок зрения.
В Алматы прошла акция, посвященная профилактике ВИЧ-инфекции
АЛМАТЫ. 24 МАЯ - 19 мая в Алматы состоялось мероприятие, призванное повысить осведомленность молодежи по профилактике инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИД. Всемирный день памяти людей, умерших от СПИД, проводится с целью вспомнить о тех, кто умер от СПИД, выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ, информировать о необходимости тестирования, задуматься о том, что эпидемия ВИЧ-инфекции может коснуться каждого из нас", - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.
Акция проходила в Алматинском медицинском колледже и Евразийском технологическом университете. В мероприятии приняли участие около 100 студентов.
Проблема была актуальной и таковой остается. Одна из главных целей подобных мероприятий - привлечение внимания общественности к этому вопросу. Каждому человеку стоит об этом задуматься, оценить риски для себя и своих близких. Это не только становится отправной точкой для прохождения тестирования и пересмотра своего полового поведения, но и улучшения ситуации с ВИЧ в нашем обществе. Инфекция не имеет очевидных проявлений, поэтому тестирование - единственный способ наверняка узнать, болен человек или нет. Каждый человек может узнать свой ВИЧ-статус либо в медицинской организации, либо путем самотестрования. Во втором случае, если результат положительный или есть какие-то сомнения, необходимо обратиться в центр СПИД для подтверждения результатов и получения консультирования", - отметила заместитель главврача по эпидемиологическим и организационным вопросам центра СПИД Алматы Альфия Денебаева.
В ходе акции молодые люди и девушки получили важную информацию о способах диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции.
В центре СПИД Алматы подчеркнули, что тестирование на ВИЧ можно пройти бесплатно и анонимно в любой медицинской организации. В самом центре СПИД есть все условия для получения достоверных результатов по тестированию и лечению ВИЧ - современное оборудование, аккредитованная лаборатория, подготовленные специалисты. Вместе с этим там проводится квалифицированное дотестовое и посттестовое консультирование, работает психолог.
Экспресс-тест - это набор для самотестирования Oraquick HIV Selftest на выявление антител к ВИЧ производства США. Он одобрен управлением по санитарному надзору FDA и Европейским союзом медицинских специалистов и прошел преквалификацию ВОЗ. Данный тест предназначен именно для самодиагностики и его можно купить в ближайшей аптеке. Преимущество теста в том, что материалом для анализа служит околодесневая жидкость, забор производится из ротовой полости. После забора материала аппликатор помещается во флакон с буферной жидкостью, который имеется в комплекте, и через 20 минут результат готов. Если результат положительный - тест покажет две полоски, если отрицательный - одну. В случае если выйдет положительный результат, это не повод отчаиваться, а повод пройти тестирование еще раз. Необходимости тестироваться на месте нет: этот тест можно сделать в домашних условиях. Процедура довольно специфичная, поэтому некоторые предпочитают провести ее в более спокойной обстановке", - рассказала менеджер по продукту компании Rogers Pharma Динара Наратауова.
Медицинские поезда запустили в Казахстане
24.05.2022, 09:12 24881
Фото: medpoezd.kz
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - В Казахстане дан старт реализации проекта по запуску медицинских поездов, которые на протяжении 5 месяцев будут оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям отдаленных районов, сообщили в Минздраве РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Медицинские поезда являются уникальным в своем роде проектом с правильным подходом и видением. Вот уже на протяжении нескольких лет жители удаленных станций и небольших поселков и районов имеют доступ к качественному медицинскому обслуживанию", - сказал руководитель управления амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи департамента организации медицинской помощи МЗ РК Батырхан Сарымсаков, выступая на мероприятии по запуску проекта.
При этом Сарымсаков подчеркнул, что эффективность работы медпоездов обеспечивают квалифицированность врачебных бригад и качество медоборудования.
Стоит отметить, что состав медицинского персонала расширен квалифицированными специалистами различного профиля: терапевт, педиатр, кардиолог, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, маммолог и стоматолог.
В каждой бригаде будет около 36 врачей. На время работы в проекте врачи не срываются с основной работы. Труд врачей оплачивается в рамках проекта в зависимости от категории по тарификатору. Контроль и мониторинг работы врачей ведется на постоянной основе", - подчеркнул глава управления.
В свою очередь все медицинское оборудование в поездах японского и немецкого производства. Оно позволяет провести развернутые общие и биохимические анализы, рентгенографию и флюорографию, УЗИ-исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию и другие виды диагностических исследований. Установлены кварцевые лампы для дезинфекции и кварцевания медкабинетов.
Медпоезда оснащены компьютерной спирометрической системой, эхоэнцефалографом, видеогастрофиброскопом, кардиологической мониторной системой для проведения диагностических нагрузочных тестов, имеющей в комплекте велоэргометр, кардиограф и компьютерную систему обработки данных, а также рентген-, стоматологическим, ЛОР- и офтальмологическим оборудованием.
Таким образом, поезда оказывают первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь, проводят обследование пациентов с использованием лабораторных методов, при необходимости - мини-операции, выдают направление на плановую госпитализацию.
Высокое качество и сложившаяся система работы медицинских поездов позволяет обеспечить своевременную выявляемость заболеваний, о которых человек может даже не предполагать. По данным статистики, впервые выявляются заболевания более чем у 30% обследованных, в том числе каждый четвертый диагноз является очень серьезным, и врачи медицинского поезда незамедлительно сообщают органам местного здравоохранения и передают пациента для дальнейшего обследования и лечения. В числе самых опасных заболеваний, выявленных в ходе реализации проекта, - туберкулез, диабет, онкология и венерические заболевания. Таким образом, благодаря деятельности поездов увеличивается возможность выявить патологию на ранней стадии, когда человеку можно эффективно помочь", - заключил Сарымсаков.
В 2022 году запланированы маршруты двух медицинских поездов - "Жардем" и "Саламатты Казакстан". Они охватят 147 станций отдаленных районов.
Медпоезд "Жардем" с 23 мая по 6 ноября посетит 79 станций, а "Саламатты Казакстан" с 20 июня по 2 ноября - 68 станций.
В целом ожидается, что медпоезда охватят 60 000 человек, число врачебных посещений к специалистам составит 100 000, диагностических процедур - 18 000, малых хирургических операций - 1200, а стоматологическая помощь будет оказана 8000 пациентам.
Медицинские поезда посетят весь Казахстан: "Жардем" - Кызылординскую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Атыраускую, Мангистаускую, Туркестанскую, Жамбылскую области; "Саламатты Казакстан" - Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Акмолинскую, Костанайскую, Карагандинскую области.
Согласно графику проекта на каждой станции медпоезд проработает 2 дня, при этом непрерывно следуя из одной области в другую.
Напомним, проект впервые был запущен в 2010 году. Ежегодно его реализовывали до 2019 года. За весь этот период три консультативно-диагностических поезда "Денсаулык", "Жардем" и "Саламатты Казакстан" посетили более 1700 отдаленных регионов Казахстана, обследовав около 488 881 жителя, в том числе 101 614 детей, проведено 1 647 138 диагностических процедур, 11 981 малая амбулаторная операция, специалисты маммологи приняли 67 148 женщин, а общее количество врачебных посещений составило 2 873 542.
Алматинские врачи рассказали о симптомах и причинах аутизма у детей
23.05.2022, 19:19 26626
Фото: РСК Алматы
АЛМАТЫ. 23 МАЯ - На брифинге региональной службы коммуникаций Алматы врачи поделились важной информацией о том, как распознать признаки аутизма у детей и как проводить обследования в таких случаях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранний детский аутизм встречается в 2-4 случаях на 10 000 населения, а сочетание аутизма с умственной отсталостью - до 20 на 10 000 население. У мальчиков преобладает в соотношении 3-4:1", - проинформировала заведующая отделением педиатрии городской клинической больницы № 5 врач высшей категории Хадиша Султанкулова.
По ее словам, признаки аутизма проявляются в возрасте до трех лет. Схожие состояния, при которых отмечаются более мягкие признаки и симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра (РАС).
Причинами аутизма могут стать:
влияние резидуально-органического фактора, то есть последствия патологии беременности, родов, черепно-мозговых травм и инфекций;
врожденная дисфункция мозга;
следствие недоразвития нейронных структур, необходимых для переработки информации.
Для определения аутизма требуется триада симптомов (Лоры Винг):
недостаток социальных взаимодействий;
нарушенная взаимная коммуникация;
ограниченность интересов и повторяющийся репертуар поведения;
значительные нарушения зрительного контакта, мимической экспрессии, поз, жестов, служащих для установления социального взаимодействия.
У детей с аутизмом есть ограничения и повторяющиеся действия и интересы, такие как бесцельные движения, потребность в однообразии, сопротивление переменам, ритуальное выполнение повседневных занятий в одном порядке и в то же время соблюдение неизменной диеты или ритуала облачения в одежду. Кроме того, важно отметить и такую особенность, как аутоагрессия, приводящая или способная привести к ранениям самого человека, например укусы себя. Около 30% детей с РАС в течение жизни причиняли себе повреждения", - подчеркнула Хадиша Султанкулова.
Специалисты отметили новый вид аутизма - виртуальный. Он появился не ранее чем 10 лет назад, и начало его совпадает с развитием мультимедийных плазм, планшетов и телефонов. Иными словами, это такие случаи, когда дети, имея нормальное развитие, получают неврологический откат.
Для профилактики виртуального аутизма рекомендуется во время приема пищи не давать гаджеты ребенку, много разговаривать с ним, все ему объяснять, постоянно называть по имени. Малышам обязательно нужен зрительный контакт, то есть живой человек вместо непонятных мультяшных персонажей.
Врачи также уделили внимание необходимости разработки программы психолого-педагогического обследования детей с аутизмом.
Согласно государственной программе развития образования на 2020-2025 годы "психолого-медико-педагогические консультации перейдут от "медицинской" к "педагогической" модели". Социально-педагогическая модель в деятельности ПМПК реализуется через следующие механизмы: введение новых направлений, таких как оценка особых образовательных потребностей и определение специальных условий обучения для ребенка; увеличение психолого-педагогического вклада в оценке проблем развития ребенка, трудностей обучения, воспитания и социальной адаптации; внедрение социально-педагогической классификации детей, исключающей применение медицинских диагнозов в заключении ПМПК и определяющей объем и характер образовательной и психолого-педагогической помощи; расширение объема консультативной помощи родителям по развитию и воспитанию детей", - рассказала исполняющая обязанности директора КГУ "Психолого-медико-педагогическая консультация" Эльмира Акчулакова.
Применение программ обследования детей с аутизмом в ПМПК позволит:
установить объем и требования к проведению психолого-педагогического обследования детей с аутизмом и РАС;
стандартизировать порядок проведения обследования и консультирования;
оптимизировать применение различных методов, методик, тестов в ходе обследования;
обеспечить условия для объективного и точного анализа результатов обследования и точности оценки развития ребенка;
повысить качество обследования детей и консультирования родителей.
Акчулакова рассказала и о порядке проведения комплексного обследования в ПМПК.
Во-первых, уточнение жалоб и запроса родителей осуществляет регистратор ПМПК, который спрашивает: какова причина обращения в консультацию; по своей инициативе или направлению врачей, педагогов, психологов, воспитателей; что беспокоит в развитии ребенка (жалобы родителей); что ожидают получить от консультации.
Во-вторых, сбор медицинского и социально-психологического анамнеза и выяснение социальной ситуации развития ребенка осуществляется любым специалистом консультации согласно установленной форме типовых правил деятельности ПМПК; врачом-психиатром, если характер запроса родителей (проверить, подтвердить или исключить аутизм у ребенка) и/или жалоб на развитие и поведение ребенка позволяет подозревать риск аутистического расстройства.
К этим жалобам относятся:
трудности общения и взаимодействия с ребенком, то есть не откликается на имя, словесные обращения, не стремится и слабо общается с близкими, не привлекается к совместным действиям и игре;
предпочитает быть сам по себе;
задержка речевого развития: ребенок не обращает внимания на речь (как будто не слышит или не понимает);
отсутствие речи;
необычность игры - не играет с детскими игрушками и в типичные детские игры;
характерны необычные игры, занятия, действия, от которых ребенка трудно отвлечь;
отсутствие интереса к игре с детьми, не вовлекается в совместные игры, предпочитает играть в одиночку;
стойкая приверженность к постоянству в привычках - может есть только одну и ту же еду, носить одну и ту же одежду, смотреть один и тот же мультфильм и т.д.;
непереносимость каких-либо изменений в окружении.
Далее при подозрении на аутистическое расстройство проводится анкетирование родителей и психолого-медико-педагогическое обследование.
Только после этого осуществляется коллегиальное обсуждение результатов обследования и определение особых образовательных потребностей и соответствующих рекомендаций по созданию специальных условий обучения и воспитания в семье, в организациях образования.
После составляется общее заключение ПМПК или решение о необходимости проведения дополнительного обследования (первичное обследование может проводиться в течение одного - четырех приемов), а также проводится консультирование родителей по проблемам развития ребенка, предоставление рекомендаций о путях и условиях их преодоления.
Врач Султанкулова рассказала о перспективах людей, имеющих ранний детский аутизм. Она считает, что постепенно ребенок может развить иногда достаточно глубокие и прочные связи с родителями, родными; улучшить свою социальную адаптацию. Может лучше воспринимать обращенную речь, но отсутствие взаимности в отношениях сохраняется.
Кроме того, небольшое количество детей делают значительный шаг вперед в течение подросткового периода. Но у 40% людей именно в подростковый период наблюдается ухудшение состояния.
Известно, что при отсутствии лечебно-коррекционной помощи до 70% детей с аутизмом становятся глубокими инвалидами и нуждаются в постоянной помощи посторонних лиц", - сообщила заведующая отделением педиатрии городской клинической больницы № 5.
Что касается профилактики врожденного аутизма, то спикер отметила, что женщина перед планированием беременности и во время беременности должна консультироваться у гинеколога. Если женщина до и во время беременности принимала фолиевую кислоту, то вероятность развития аутизма у ребенка снижалась почти в четыре раза.
Алматинские врачи провели сложнейшую операцию на сердце двум сестрам
20.05.2022, 09:16 31391
Фото: Almaty.tv
АЛМАТЫ. 20 МАЯ - Алматинские врачи провели сложнейшую операцию на сердце двум сестрам из Кызылорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Алматинские врачи провели сложнейшую операцию на сердце сразу двум девочкам из одной семьи. У сестер одинаковый диагноз - открытый артериальный проток. Медики городского Центра перинатологии и детской хирургии выполнили инновационную мини-инвазивную операцию и вылечили малышек от врожденного порока, сообщает телеканал "Алматы".
Девочкам 3 и 2 года. Их мама даже не подозревала, что у девочек врожденный порок сердца. Ранее болезнь не давала о себе знать, но после малышки начали вдруг часто болеть пневмонией.
Мы в шоке были, конечно. И не захотели делать операцию, искали другой метод. Но все говорили один и тот же диагноз. В итоге мы приехали в Алматы, чтобы подтвердить все. Доктора тоже подтвердили диагноз", - рассказала жительница Кызылорды Айнур Нурымова.
Как проинформировали врачи, артериальный проток - это сосуд в сердце, который должен зарасти вскоре после рождения ребенка. В случае если это не происходит, у новорожденного диагностируется порок сердца. Подобную операцию проводят только в Центре перинатологии и детской хирургии в Алматы и в столице. Здесь врачи выполняют мини-инвазивную процедуру без единого разреза на теле.
Открытый артериальный проток - это Боталлов проток. Внутриутробно он должен существовать, когда плод развивается, он должен закрываться. В данном случае проток не закрылся и остался. Это у нас, получается, как порок", - сообщил врач-кардиохирург Центра перинатологии и детской кардиохирургии Ерлан Бейсенбаев.
В центре ежегодно проводится более 150 сложнейших операций на сердце. Сюда приезжают маленькие пациенты со всех уголков страны. Нередки случаи, когда оперируют новорожденных, которым всего несколько дней от роду.
Сейчас сестры чувствуют себя хорошо, и скоро их выпишут из больницы. По словам врачей, причиной врожденного порока сердца может послужить как наследственность, так и неправильное течение беременности. Будущей маме следует избегать проведения флюорографии и приема тяжелых лекарств.
Долю отечественных медпрепаратов на рынке планируется довести до 50% к 2026 году
18.05.2022, 13:48 34136
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Долю отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий на казахстанском рынке планируется довести до 50% к 2026 году, сообщила на брифинге в службе центральных коммуникаций глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для обеспечения увеличения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий к 2026 году планируется открытие не менее 30 новых производств, к которым будет привлечена Big Pharma. В 2021 году доля отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий составила 37%. Глава государства поставил задачу довести этот показатель до 50%", - сказала министр.
Также, по ее словам, планируется строительство 5 университетских больниц, 3 многопрофильных больниц - в Туркестане, Петропавловске и Кокшетау. Объекты планируется возводить с учетом международных стандартов.
В настоящее время определяется предельная стоимость 1 квадратного метра строительства больницы, норматив предельной площади на 1 койко-место, перечень медицинского оборудования и оптимальная финансовая модель", - сказала глава ведомства.
Для обеспечения лекарственной безопасности страны определен перечень базовых препаратов, выпускаемых в Казахстане: заключены долгосрочные договоры с отечественными фармацевтическими производителями на поставку лекарств по 182 позициям из базового перечня; прорабатывается возможность производства в стране еще по 500+ позициям, рассказала Гиният.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?