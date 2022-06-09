Врачи Алматы рассказали о наиболее частых детских заболеваниях

АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Профессор кафедры клинических специальностей Высшей школы медицины факультета медицины и здравоохранения Казахского национального университета имени аль-Фараби Клара Шалабаева и главный детский внештатный нефролог города, заведующая отделением нефрологии детской городской клинической больницы № 2 Сауле Алпысбаева рассказали о самых распространенных заболеваниях у детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с критериями ВОЗ у нас в республике распространенность кариеса у детей в разных возрастных группах составляет в среднем 70-85%, а по интенсивности у наших детей чаще декомпенсированная форма кариеса", - отметила Клара Шалабаева.

По мнению Шалабаевой, причиной такого состояния стоматологического здоровья детей является патологическое течение беременности, здоровье женщины, несбалансированное питание в период беременности, болезни ребенка в первый год жизни, избыток углеводов в рационе питания в младшем и школьном возрасте, несоблюдение гигиены полости рта.

Спикер также отметила, что к ухудшению стоматологического здоровья приводят такие важные социальные факторы, как отсутствие программы первичной профилактики стоматологических заболеваний, плановой санации полости рта у детей школьного возраста, закрытие стационарных стоматологических кабинетов в средних школах. Переход более 80% стоматологических учреждений республики в частную собственность сделало недоступной стоматологическую помощь детям, подросткам. Высокие цены на стоматологические услуги (пломбирование) лишило возможности оздоровления полости рта детей из многодетных семей, детей, проживающих в сельской местности, где материальное состояние родителей низкое.

Состояние полости рта - показатель общего здоровья. И вырастить здорового ребенка без снижения стоматологических заболеваний невозможно", - заявила профессор.

В свою очередь Сауле Алпысбаева отметила, что на сегодняшний день среди детей также очень распространены нефрологические заболевания. По ее словам, 80-85% заболеваний у девочек и мальчиков - это инфекции мочевыводящих путей.

Спикер порекомендовала всем родителям при появлении у детей беспричинной температуры, дизурии - частых мочеиспусканий с болями, отеков или в случае, когда ребенок стал мало мочиться, обязательно сдать общий анализ мочи и обратиться к участковому врачу или нефрологу.

Хочу отметить, что многие эти заболевания можно устранить самостоятельно. Вот несколько способов профилактики: обильное питье детей, правильное подмывание девочек, правильное мочеиспускание и профилактика запоров", - рассказала Алпысбаева.