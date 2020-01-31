Врачи из Южной Кореи провели в Алматы мастер-класс по восстановлению после инсульта

Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - В Алматы на базе Городской клинической больницы №1 с 20 по 24 января прошла серия лекций и мастер-классов от известных профессоров из Южной Кореи по реабилитации после инсульта, артропластики суставов и лечению церебрального паралича. Перенять опыт зарубежных коллег приехали врачи из всех регионов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Услуги по ортопедической и детской реабилитации, восстановлению после инсульта сейчас очень популярны в Казахстане, запрос на реабилитацию велик. Поэтому мы решили повысить компетенцию и знания наших врачей не только из Алматы и Нур-Султана, но и из других городов. На бесплатной основе 193 казахстанских специалиста пять дней подряд учились у профессоров. Коротко о наших лекторах: в Южной Корее есть ассоциация физиотерапевтов, это очень известная организация с мощными экспертами, именно оттуда приехали наши гости, в мастер-классах принимал участие президент данной ассоциации. В режиме реального времени им приводили пациентов из отделения, и они на конкретном примере показывали методы постановки диагноза, лечения и реабилитации", - рассказала врач высшей категории, заведующая отделением нейрореабилитации ГКБ №1 Амина Сейданова.

В ходе мастер-классов профессор кафедры физической терапии Пак Канг Хи раскрыл стратегию реабилитации после инсульта, чтобы человек в короткие сроки перешел из положения сидя к положению стоя. Всех пациентов интересовала их двигательная активность и восстановление ходьбы после инсульта. На все вопросы профессоры из Южной Кореи Ли Ген-Хи, Пак Канг Хи и Пак Хен Сик дали исчерпывающие ответы.

Уже семь лет, с 2013 года, Международный медицинский фонд Severance-KZ проводит в Казахстане мастер-классы, семинары, лекции. Мы привозим зарубежных светил науки, известных врачей, чтобы они поделились своим богатым опытом с нашими специалистами. Можно ездить в Европу и Израиль, проходить физиолечение на дорогих аппаратах, но, мое убеждение, что человека, врача не заменит никакая машина. Секрет и скорость эффективности методов южнокорейцев в том, что они работают руками, то есть физически воздействуют на тело и мышцы пациента. Только человек может почувствовать боль другого человека и нажатием, терапией убрать ее. И третье, заключающее, - это изменение мышления пациента, врач научит вас изменить отношение к болезни и начать жить качественно. Все самое лучшее профессоры привезли сегодня к нам, в Казахстан", - отметила президент фонда Severance-KZ Лариса Ан.

По словам экспертов, в Казахстане большое количество больных, которые не проходят должной реабилитации. Таким образом растет уровень инвалидизации. Практика показывает, что системный комплексный подход помогает прожить человеку, пережившему инсульт, полноценную, качественную жизнь, не приравнивая диагноз "к приговору".

Отделение нейрореабилитации на базе ГКБ №1 - единственное в городе Алматы и Алматинской области с такой технической и научной базой. Оно было основано в 2006 году с лечебно-профилактической целью. В каждом отделении клиники имеются комфортабельные палаты с отдельным санузлом и душевой кабиной.

Удачным и привлекательным остается географическое месторасположение клиники. Она построена на территории с минеральным источником хлоридно-натриевых вод с содержанием хлора, азота, радона и с использованием лечебной грязи озера "Тузколь" Алматинской области.

Здесь оказывается квалифицированная специализированная медицинская помощь, в том числе реабилитационная в рамках ОСМС и сверх его объема в виде платных услуг.

Уникальность клиники заключается не только в использовании подземного источника минеральной воды и лечебной грязи, но и в отделениях, единственных в городе, а некоторых по Казахстану: аллергологии, пульмонологии, нейрореабилитации и отделение многопрофильной терапии для ветеранов Великой Отечественной войны. У нас проходят лечение и ликвидаторы Чернобыльской АЭС, и жертвы Семипалатинского полигона", - заключила заведующая отделением нейрореабилитации ГКБ №1 Амина Сейданова.

Организаторами мастер-класса являются Международный медицинский фонд Severance-KZ, Ассоциация Физиотерапевтов Южной Кореи и ТОО "Smart Health Univercity City".

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