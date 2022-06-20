Врачи в третий раз заменили 92-летниему алматинцу тазобедренный сустав

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Свыше 20 тысяч врачей разных специальностей, более 4,5 тысячи бакалавров, магистрантов, докторантов удалось подготовить для системы здравоохранения в рамках действующих бюджетных программ, отметила министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Счетного комитета по итогам аудиторских мероприятий в сфере здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так, по словам главы Минздрава, за последний период смогли повысить квалификацию более 29 тысяч врачей и медицинских сестер. Кроме того, за период 2019-2021 годов по решению министерства была увеличена стипендия студентам медицинских вузов. Кроме того, впервые за 10 лет была пересмотрена в сторону увеличения стоимость государственных грантов.

По данным ведомства, в области медицинской науки за три года в рамках реализации данных бюджетных программ отмечается рост патентной активности организаций медицинской науки и медицинских вузов на 15%. За последние три года были одобрены к применению 63 инновационные технологии диагностики, лечения и медицинской реабилитации.

Отмечается рост количества статей, публикуемых ежегодно в индексируемых зарубежных изданиях, на 46%. При этом доля публикаций в высокорейтинговых журналах возросла с 25 до 50%.

Министр отметила рост всех ключевых показателей конкурентоспособности научной и инновационной деятельности, который позволил обеспечить вхождение казахстанских медицинских вузов в авторитетные глобальные рейтинги университетов.

Так, например, Казахский Национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова вошел в топ-200 рейтинга развивающихся стран Европы и Центральной Азии QS и занял 146-е место.

При этом часть замечаний, отмеченных в аудиторском отчете, была устранена в период работы аудиторов. Вместе с тем имеются определенные замечания и недостатки, которые были министерством приняты в работу. Мы всегда готовы проводить качественный анализ системы здравоохранения для дальнейшего прогресса в работе данной сферы", - заключила глава Министерства здравоохранения.

Ранее заместитель директора департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета РК Нурлан Катренов сообщил, что в Казахстане с 2017 по 2021 года в два раза увелицился дефицит врачей.

Покрытие дефицита на сегодняшний день осуществляется путем совмещения должностей. Общий коэффициент совместительства на сегодня варьируется от 1,5 до 2 ставок. Все это приводит к высокой нагрузке на медицинских специалистов", - сказал он.