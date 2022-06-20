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Врачи в третий раз заменили 92-летниему алматинцу тазобедренный сустав

19.06.2022, 18:52 1631
АЛМАТЫ. 19 ИЮНЯ - Врачи в третий раз заменили 92-летниему алматинцу тазобедренный сустав. Операцию провели бесплатно в рамках пакета медстрахования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы, в отделении эндопротезирования пенсионер уже третий раз, обе предыдущих операции - в 2000 и в 2012 годах выполняли также врачи четвертой горбольницы Алматы.
 

Операция на тазобедренный сустав очень серьезная. Я очень боялся третьей, потому что у меня имеется сердечная недостаточность и почечная недостаточность, печень болит, поджелудочная тоже. И врачи опасались за мое состояние, пожилой возраст - 92 года мне. Но операция прошла очень успешно, во время операции я был в сознании, слышал все, что происходило в операционной. Боли не чувствовал совсем, после операции только в течение часа немного болело, потом боли прекратились. Я считаю, что операция проведена на высочайшем уровне и квалифицированно", - говорит житель Алматы Наиль Альхамов.

 
Стоит отметить, что дорогостоящую операцию провели бесплатно в рамках пакета медстрахования. Как комментирует директор Алматинского филиала Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев, пакет ОСМС покрывает практически все популярные медицинские услуги, необходимые гражданам.
 

Например, одна только операция по замене сустава может обойтись пациенту примерно в 1,5-2 млн тенге. Но застрахованный пациент может не волноваться о расходах и получать нужную медпомощь в неограниченном объеме. Тем более практически все больницы города оснащены современными технологиями, что позволяет получать услуги на местном уровне", - поделился Тлеухан Абилдаев.

 
Третью операцию пациенту выполнил заведующий отделением эндопротезирования крупных суставов Манарбек Аубакиров.
 
Городская клиническая больница № 4 имеет статус Регионального центра по оказанию травматологической, ортопедической помощи в Юго-Западном регионе Казахстана.
 

Врачи нашей больницы имеют передовой опыт по замене тазобедренных, коленных и плечевых суставов. За 10 лет в ГКБ № 4 провели более 16 тысяч операций по эндопротезированию. Широко практикуется артроскопическая восстановительная хирургия капсуло-связочных структур плечевого, локтевого, коленного, голеностопного суставов. На базе клиники работает кафедра травматологии и ортопедии, ее заведующий Тезекбаев Канат Марденович. Ровно полвека кафедра является альма-матер для ряда поколений травматологов-ортопедов страны", - подчеркнул и.о. главного врача городской клинической больницы № 4 Биржан Досмаилов.

 

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Алматинский онколог рассказал о ранних симптомах рака легких

19.06.2022, 14:36 2631
Алматинский онколог рассказал о ранних симптомах рака легких
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 19 ИЮНЯ - Алматинский онколог Рустем Ирсалиев рассказал о признаках злокачественной опухоли, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам специалиста, рак легких является практически самым распространенным среди остальных онкологических заболеваний. Так, по смертности от рака в Алматы рак легких находится на первом месте, на втором - рак молочной железы, на третьем - рак желудка, на четвертом - колоректальный рак, на пятом - рак поджелудочной железы, сообщает пресс-служба управления общественного здоровья Алматы. 
 
По данным пресс-службы, эти 5 нозологий рака из более 30 существующих составляют 55% смертности.
 

Рак легких отличается наличием скрытых симптомов, а также ранним образованием метастазов. По сути, это злокачественная опухоль, которая развивается из тканей бронхов или легочной паренхимы. На фоне заболевания возможно развитие плеврита, легочного кровотечения и других серьезных симптомов. Для точной постановки диагноза требуется целый комплекс мер, а для лечения нередко используется химиотерапевтический подход и лучевая терапия", - поделился Рустем Ирсалиев.

 
Эксперт добавил, что в большинстве случаев причина развития рака легкого – курение, в том числе пассивное. Болезнь обнаруживают и у некурящих людей. К факторам риска относят наследственную предрасположенность, регулярный контакт с летучими канцерогенами, избыточное облучение грудной клетки, генетические нарушения, некоторые вирусы, злоупотребление алкоголем и неполноценное питание.
 

Как говорил выше, это заболевание отличается наличием скрытых симптомов. Например, периферический рак легкого долго протекает бессимптомно и безболезненно, так как опухоль не затрагивает нервные окончания. Но при первых симптомах, таких как: длительное повышение температуры, сильная потливость, нарастающая слабость, кашель, боли в грудной клетке при кашле или на вдохе, кровянистая мокрота, тяжелая отдышка, снижении веса, ухудшение общего состояния, необходимо срочно обратиться к врачу", - отметил врач.

 
Для профилактики заболевания Ирсалиев рекомендует исключить курение, злоупотребление алкоголем и систематический контакт с канцерогенами, вести здоровый образ жизни, сбалансировать рацион, своевременно лечить острые респираторные заболевания и, конечно, регулярно проходить скрининги.
 

Есть два способа проверить свое здоровье: пройти скрининг на рак либо, заметив недомогание, позаботиться об обследовании самостоятельно. Нужно скорее обращаться к специалистам-онкологам. Помните, что, чем раньше выявлен рак, тем больше шансов излечиться", - резюмировал Рустем Ирсалиев.

 

Алматинский онкоцентр закупал препараты для онкобольных по завышенной цене

14.06.2022, 17:02 9966
Алматинский онкоцентр закупал препараты для онкобольных по завышенной цене
АЛМАТЫ. 14 ИЮНЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан усмотрело нарушения в закупе лекарств для онкологических больных Алматинским онкоцентром, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жалоба в антимонопольный департамент поступила от отечественной фармкомпании "ЭЛЕАС", которая в августе 2017 года начала производство препарата с международным непатентованным названием (МНН) "Абиратерон" дозировкой 250 мг. Компания наладила производство нового препарата, а в 2019 году получила регистрационное удостоверение на изготовление лекарственного средства "Зигитерон" дозировкой 250 мг, сообщили в АЗРК
 
В течение трех лет, с 2017 по 2019 годы, ТОО "СК-Фармация" как единый дистрибьютор закупало препарат. Однако после 2019 года заявки от медорганизаций перестали поступать, и дистрибьютор начал закуп аналогичных препаратов дозировкой 500 мг.
 

Антимонопольный департамент Алматы установил, что Алматинский онкологический центр в 2020 году закупил 5040 таблеток с МНН "Абиратерон" 500 мг по 14,4 тысячи тенге за таблетку на общую сумму 72,6 млн тенге, в 2021 - 6360 таблеток по 15,5 тысячи тенге за таблетку на общую сумму 98,4 млн тенге", - проинформировали в департаменте.

 
В 2022 году Алматинский онкологический центр подал заявку на покупку уже 7200 таблеток с МНН "Абиратерон" 500 мг по предельной цене 14,2 тысячи тенге за таблетку вопреки утвержденному перечню лекарственных и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора. В этот список был включен препарат с МНН "Абиратерон" дозировкой 250 мг по предельной цене 5,9 тысячи тенге (11,9 тысячи тенге в двойной дозировке, меньше на 2,3 тысячи тенге, чем 1 таблетка в 500 мг). Однако на препарат в меньшей дозировке заявок от онкоцентра не поступало.
 

Согласно клиническому протоколу диагностики и лечения рака предстательной железы, пациенту назначается препарат МНН "Абиратерон" в сутки 1000 мг, т.е. 2 таблетки по 500 мг либо 4 таблетки по 250 мг. При этом изменение лекарственной формы не влияет на лечебный эффект", - сообщили в департаменте.

 
Там пояснили, что заявления онкологического центра о преимуществах использования оригинального препарата перед дженериком не являются обоснованными, так как закупленный онкоцентром в 2021 году препарат "Бидерон" 500 мг также является дженериком. 
 

В действиях Алматинского онкологического центра усмотрены признаки недобросовестной конкуренции, на основании которых антимонопольный департамент направил в адрес учреждения уведомление об их устранении. В конце марта 2022 года Алматинский онкологический центр уведомление исполнил, сообщив о корректировке окончательной заявки на 2022 год по препарату "Абиратерон" дозировкой 500 мг с 7200 на 6600 таблеток и обязательном включении альтернативной дозировки в 250 мг в заявку 2023 года", - резюмировали в ведомстве.

 

В Минздраве ответили на критику Счетного комитета по вопросам кадрового обеспечения

14.06.2022, 12:56 11001
В Минздраве ответили на критику Счетного комитета по вопросам кадрового обеспечения
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Свыше 20 тысяч врачей разных специальностей, более 4,5 тысячи бакалавров, магистрантов, докторантов удалось подготовить для системы здравоохранения в рамках действующих бюджетных программ, отметила министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Счетного комитета по итогам аудиторских мероприятий в сфере здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Так, по словам главы Минздрава, за последний период смогли повысить квалификацию более 29 тысяч врачей и медицинских сестер. Кроме того, за период 2019-2021 годов по решению министерства была увеличена стипендия студентам медицинских вузов. Кроме того, впервые за 10 лет была пересмотрена в сторону увеличения стоимость государственных грантов.
 
По данным ведомства, в области медицинской науки за три года в рамках реализации данных бюджетных программ отмечается рост патентной активности организаций медицинской науки и медицинских вузов на 15%. За последние три года были одобрены к применению 63 инновационные технологии диагностики, лечения и медицинской реабилитации.
 
Отмечается рост количества статей, публикуемых ежегодно в индексируемых зарубежных изданиях, на 46%. При этом доля публикаций в высокорейтинговых журналах возросла с 25 до 50%.
 
Министр отметила рост всех ключевых показателей конкурентоспособности научной и инновационной деятельности, который позволил обеспечить вхождение казахстанских медицинских вузов в авторитетные глобальные рейтинги университетов.
 
Так, например, Казахский Национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова вошел в топ-200 рейтинга развивающихся стран Европы и Центральной Азии QS и занял 146-е место.
 

При этом часть замечаний, отмеченных в аудиторском отчете, была устранена в период работы аудиторов. Вместе с тем имеются определенные замечания и недостатки, которые были министерством приняты в работу. Мы всегда готовы проводить качественный анализ системы здравоохранения для дальнейшего прогресса в работе данной сферы", - заключила глава Министерства здравоохранения.

 
Ранее заместитель директора департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета РК Нурлан Катренов сообщил, что в Казахстане с 2017 по 2021 года в два раза увелицился дефицит врачей.
 

Покрытие дефицита на сегодняшний день осуществляется путем совмещения должностей. Общий коэффициент совместительства на сегодня варьируется от 1,5 до 2 ставок. Все это приводит к высокой нагрузке на медицинских специалистов", - сказал он.

 

Экс вице-министр здравоохранения Марат Шоранов стал ректором КазНМУ Асфендиярова

13.06.2022, 13:37 13071
Экс вице-министр здравоохранения Марат Шоранов стал ректором КазНМУ Асфендиярова
Фото: kaznmu.edu.kz
АЛМАТЫ. 13 ИЮНЯ - Бывший вице-министр здравоохранения Марат Шоранов приказом министра здравоохранения назначен ректором Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Марат Шоранов родился в 1975 году в Алматы.
 
Окончил Казахский государственный медицинский университет, Научный центр урологии имени Б.У. Джарбусынова, университет Эмори.
 
В 2013-2017 годах работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения, Министерстве здравоохранения и социального развития РК.
 
В 2017-2019 годах - исполняющий обязанности руководителя, руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.
 
В 2019 году занимал должность руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана.
 
С июня 2020 года и по настоящее время занимал должность первого вице-министра здравоохранения РК.
 

Мне выпала большая честь стать ректором крупнейшего медицинского вуза страны, моего родного университета, я благодарен за оказанное мне доверие и приложу все усилия на благо его развития", - заявил Шоранов.

 

Врачи Алматы рассказали о наиболее частых детских заболеваниях

08.06.2022, 14:44 20721
Врачи Алматы рассказали о наиболее частых детских заболеваниях
АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Профессор кафедры клинических специальностей Высшей школы медицины факультета медицины и здравоохранения Казахского национального университета имени аль-Фараби Клара Шалабаева и главный детский внештатный нефролог города, заведующая отделением нефрологии детской городской клинической больницы № 2 Сауле Алпысбаева рассказали о самых распространенных заболеваниях у детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии с критериями ВОЗ у нас в республике распространенность кариеса у детей в разных возрастных группах составляет в среднем 70-85%, а по интенсивности у наших детей чаще декомпенсированная форма кариеса", - отметила Клара Шалабаева.

 
По мнению Шалабаевой, причиной такого состояния стоматологического здоровья детей является патологическое течение беременности, здоровье женщины, несбалансированное питание в период беременности, болезни ребенка в первый год жизни, избыток углеводов в рационе питания в младшем и школьном возрасте, несоблюдение гигиены полости рта.
 
Спикер также отметила, что к ухудшению стоматологического здоровья приводят такие важные социальные факторы, как отсутствие программы первичной профилактики стоматологических заболеваний, плановой санации полости рта у детей школьного возраста, закрытие стационарных стоматологических кабинетов в средних школах. Переход более 80% стоматологических учреждений республики в частную собственность сделало недоступной стоматологическую помощь детям, подросткам. Высокие цены на стоматологические услуги (пломбирование) лишило возможности оздоровления полости рта детей из многодетных семей, детей, проживающих в сельской местности, где материальное состояние родителей низкое.
 

Состояние полости рта - показатель общего здоровья. И вырастить здорового ребенка без снижения стоматологических заболеваний невозможно", - заявила профессор.

 
В свою очередь Сауле Алпысбаева отметила, что на сегодняшний день среди детей также очень распространены нефрологические заболевания. По ее словам, 80-85% заболеваний у девочек и мальчиков - это инфекции мочевыводящих путей.
 
Спикер порекомендовала всем родителям при появлении у детей беспричинной температуры, дизурии - частых мочеиспусканий с болями, отеков или в случае, когда ребенок стал мало мочиться, обязательно сдать общий анализ мочи и обратиться к участковому врачу или нефрологу.
 

Хочу отметить, что многие эти заболевания можно устранить самостоятельно. Вот несколько способов профилактики: обильное питье детей, правильное подмывание девочек, правильное мочеиспускание и профилактика запоров", - рассказала Алпысбаева.

 

Специалисты рассказали о работе перинатальных центров Алматы

08.06.2022, 13:33 21321
Специалисты рассказали о работе перинатальных центров Алматы
Фото: РСК Алматы
АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Главный внештатный педиатр управления общественного здоровья Алматы, профессор кафедры клинических специальностей Высшей школы медицины факультета медицины и здравоохранения Казахского национального университета имени аль-Фараби Карлыгаш Жубанышева рассказала о деятельности перинатальных центров города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Алматы внедряются различные технологии по улучшению здоровья и снижению смертности среди детей. В учреждениях родовспоможения города проводятся различные мероприятия, внедряются такие программы, как "Охрана материнства и детства", "Безопасное материнство", а также эффективные перинатальные технологии, которые направлены на улучшение здоровья матери и рождение ею здорового ребенка", - сообщила Карлыгаш Жубанышева.

 
Как отметила спикер, 2022 год объявлен президентом РК Годом детей. Вся работа педиатрической службы Алматы направлена на повышение и улучшение качества жизни и здоровья подрастающего поколения. 
 
По словам Жубанышевой, показатели детской смертности и заболеваемости в Алматы относительно ниже других регионов страны и продолжают снижаться. Самые распространенные патологии, с которыми имеют дело врачи: недоношенные дети; дети, требующие особого внимания; дети, которые должны наблюдаться в кабинетах катамнеза; дети с патологией центральной нервной системы; дети с заболеваниями, связанными с инфекционными патологиями. На сегодняшний день вся служба родовспоможения Алматы направлена на повышение качества жизни детей.
 
Спикер подчеркнула, что важное направление профилактики детских заболеваний - исключительно грудное вскармливание. Грудное молоко, по ее словам, уникальнейшее средство, которое содержит все необходимое для защиты здоровья ребенка на многие годы вперед.
 

Для обеспечения беременных с преждевременными родами и их недоношенных новорожденных высокоспециализированной помощью в стране проведена регионализация перинатальной помощи, цель которой - концентрация всех преждевременных родов в родовспомогательных организациях 2-го и 3-го уровней. Это необходимо для обеспечения квалифицированного ухода всем матерям и их новорожденным при каждых родах, в рамках соблюдения непрерывности ухода, которые базируются на безопасности и потребности пациента", - рассказала профессор Жубанышева.

 
Всего в Алматы функционируют семь родовспомогательных учреждений, которые работают по самым современным технологиям: выхаживание детей начиная с 500 г, снижение заболеваемости среди маловесных и больных детей.
 

Сегодня перед специалистами стоят новые задачи, от решения которых зависит не только, какой в дальнейшем будет динамика младенческой смертности, а это напрямую связано с выхаживанием детей с экстремально низкой массой тела, но и каким будет качество их жизни в последующие возрастные периоды", - подчеркнула спикер.

 
В Казахстане по внедренным в статистическую отчетность с 2008 года критериям жизнеспособным считается младенец: родившийся при сроке беременности 22 недели и более; с массой тела при рождении (МТР) 500 г и более, длиной 25 см и более.
 
Перинатальные центры представляют собой многопрофильные лечебные учреждения, предоставляющие весь комплекс высококвалифицированной медицинской помощи беременной, роженице, родильнице и новорожденному. Принципиально важным является наличие в их структуре этапов выхаживания, реабилитации и динамического наблюдения за детьми с перинатальной патологией. Медицинские инновационные технологии разработаны, внедрены основные стандарты и протоколы ведения новорожденных, что должно оптимизировать и повысить качество оказания медицинской помощи.
 

Более тысячи человек прошли нейрореабилитацию в Алматы

27.05.2022, 14:26 35201
Более тысячи человек прошли нейрореабилитацию в Алматы
Фото: РСК Алматы
АЛМАТЫ. 27 МАЯ - Свыше тысячи человек прошли второй этап реабилитации в отделении нейрореабилитации городской клинической больницы № 7 Алматы в рамках медицинского страхования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Отделение нейрореабилитации в больнице открылось в 2020 году с запуском системы обязательного социального медицинского страхования. С тех пор более 1000 пациентов получили реабилитационное лечение в условиях отделения нейрореабилитации. Здесь проводится второй этап реабилитации для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и оперативное вмешательство на головной и спинной мозг. Поступают пациенты сразу после выписки из нейроинсультных и нейрохирургических отделений, из поликлиник разных районов города и областей", - сообщили в пресс-службе больницы.

 
Одна из пациенток - Нуржамал Умарова перенесла острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, получала лечение в инсультном отделении ГКБ № 7. После была направлена на реабилитационно-восстановительное лечение по линии ОСМС в отделение нейрореабилитации. 
 

Очень благодарны за доступность получения медицинских услуг в плане реабилитации. Благодаря лечению в реабилитационном отделении 7-й горбольницы у меня заметны хорошие результаты и положительная динамика восстановления. Мне стало намного лучше, я стала самостоятельно передвигаться по дому, сама себя могу обслуживать. Спасибо всему медицинскому персоналу отделения за профессионализм", - рассказала Нуржамал Умарова.

 
По словам заведующей отделением Айнур Досыбаевой, при поступлении пациентка передвигалась с поддержкой по палате, в правой руке мышечная сила была 0 баллов, жаловалась на боли в руке. Ей были диагностированы реабилитация второго этапа после цереброваскулярного заболевания; последствия перенесенного ОНМК; правосторонний глубокий гемипарез. После курсов лечения в отделении начала ходить по коридору с помощью трости, походка стала намного увереннее, наросла сила в правой руке, болевой синдром значительно уменьшился, улучшился эмоциональный фон, появилась мотивация к восстановлению после инсульта.
 
По данным ГКБ № 7, все занятия с пациентами проводятся в специально оборудованном в зале кинезиотерапии, где представлен ряд изделий восстановительного назначения, таких как реабилитационные дорожки с периллами, имитатор ходьбы, оборудования для активно-пассивной механотерапии и для мелкой моторики.
 
Также используется весь ресурс физиотерапии: магнитотерапия, парафиновые аппликации, электрофорез, СМТ, биоптрон, УВЧ, различные виды массажа, а также такие оздоровительные процедуры, как гипербарическая оксигенотерапия, иглотрефлексотерапия.
 
В комплексе лечения больные получают также и психотерапию для улучшения социальной и трудовой адаптации к повседневной жизни после курса стационарного лечения, проводится коррекция речевых нарушений специалистом-логопедом. Все это составляет мультидисциплинарный подход в период ранней и поздней реабилитации.
 
Основными методами лечения пациентов в отделении являются физические методы реабилитации, такие как кинезиотерапия по методикам Бобат, PNF, эрготерапия, которые позволяют улучшать двигательные функции паретичных и парализованных конечностей, восстанавливают утраченную способность самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, тем самым обретать вновь смысл жизни.
 
Направление на прохождение реабилитации осуществляется по порталу бюро госпитализации. Восстановительное лечение и медицинская реабилитация оказываются в рамках системы обязательного социального медицинского страхования в течение первых 9 месяцев со дня перенесенного ОНМК или операции.
 

В Алматы провели сложнейшую операцию на глаза

24.05.2022, 16:11 41361
В Алматы провели сложнейшую операцию на глаза
Фото: zanmedia.kz
АЛМАТЫ. 24 МАЯ - Офтальмологи центральной городской клинической больницы провели высокотехнологичную операцию женщине с диагнозом "регматогенная отслойка сетчатки с разрывом", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отслойка сетчатой оболочки глаза является тяжелейшим заболеванием органа зрения, при котором происходит отделение сетчатки глаза от сосудистой оболочки", - рассказала заведующая отделением офтальмологии Гульзат Абраимова. 

 
По словам медиков, операция усложнялась тем, что разрыв сетчатки протекал в комплексе с острой задней отслойкой сетчатки. Отслойку сетчатки невозможно вылечить никакими каплями, таблетками или уколами. Единственный способ восстановить зрение и сохранить глаз - срочное проведение операции.
 
Как сообщает пресс-служба ЦГКБ Алматы, операция стоимостью 700 тысяч тенге проведена в рамках обязательного социального медицинского страхования. 
 

Отслойка сетчатки нередко приводит к значительному снижению зрения и слепоте. Чаще всего она возникает при травмах и близорукости, а также при диабете, внутриглазных опухолях, дистрофиях сетчатой оболочки и так далее. В нашем случае пациентка страдала миопией высокой степени, т.е. дефектом зрения, при котором пациент не может хорошо сфокусироваться на отдаленных объектах. Пациентке была выполнена операция - витрэктомия, иными словами, микрохирургическое удаление стекловидного тела глаза. Суть ее заключается в том, что через точечные проколы длинными и тонкими инструментами хирург входит внутрь глаза и удаляет тяжи, освобождая сетчатку и расправляя ее", - рассказала специалист.

 
Такая операция считается высокотехнологичной, так как является тонким и очень сложным хирургическим вмешательством. Сетчатка глаза очень хрупкая нервная ткань, и почти каждая ее часть отвечает за какой-либо участок зрения.
 

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