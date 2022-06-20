АЛМАТЫ. 19 ИЮНЯ - Врачи в третий раз заменили 92-летниему алматинцу тазобедренный сустав. Операцию провели бесплатно в рамках пакета медстрахования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы, в отделении эндопротезирования пенсионер уже третий раз, обе предыдущих операции - в 2000 и в 2012 годах выполняли также врачи четвертой горбольницы Алматы.
Операция на тазобедренный сустав очень серьезная. Я очень боялся третьей, потому что у меня имеется сердечная недостаточность и почечная недостаточность, печень болит, поджелудочная тоже. И врачи опасались за мое состояние, пожилой возраст - 92 года мне. Но операция прошла очень успешно, во время операции я был в сознании, слышал все, что происходило в операционной. Боли не чувствовал совсем, после операции только в течение часа немного болело, потом боли прекратились. Я считаю, что операция проведена на высочайшем уровне и квалифицированно", - говорит житель Алматы Наиль Альхамов.
Стоит отметить, что дорогостоящую операцию провели бесплатно в рамках пакета медстрахования. Как комментирует директор Алматинского филиала Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев, пакет ОСМС покрывает практически все популярные медицинские услуги, необходимые гражданам.
Например, одна только операция по замене сустава может обойтись пациенту примерно в 1,5-2 млн тенге. Но застрахованный пациент может не волноваться о расходах и получать нужную медпомощь в неограниченном объеме. Тем более практически все больницы города оснащены современными технологиями, что позволяет получать услуги на местном уровне", - поделился Тлеухан Абилдаев.
Третью операцию пациенту выполнил заведующий отделением эндопротезирования крупных суставов Манарбек Аубакиров.
Городская клиническая больница № 4 имеет статус Регионального центра по оказанию травматологической, ортопедической помощи в Юго-Западном регионе Казахстана.
Врачи нашей больницы имеют передовой опыт по замене тазобедренных, коленных и плечевых суставов. За 10 лет в ГКБ № 4 провели более 16 тысяч операций по эндопротезированию. Широко практикуется артроскопическая восстановительная хирургия капсуло-связочных структур плечевого, локтевого, коленного, голеностопного суставов. На базе клиники работает кафедра травматологии и ортопедии, ее заведующий Тезекбаев Канат Марденович. Ровно полвека кафедра является альма-матер для ряда поколений травматологов-ортопедов страны", - подчеркнул и.о. главного врача городской клинической больницы № 4 Биржан Досмаилов.