Вузам Алматы помогут в регистрации незастрахованных в системе ОСМС студентов

По итогам онлайн-встречи было принято решение ФСМС совместно с управлением общественного развития Алматы оказать всестороннюю поддержку и содействие городским вузам для оперативной регистрации незастрахованных студентов в системе ОСМС", - сообщили в акимате города.
Также в результате обсуждений достигнута договоренность о назначении ответственных лиц на уровне проректора в каждом учебном заведении, отвечающих за ход регистрации и мониторинг своих студентов в системе медстрахования.
Систему обязательного медицинского страхования в Казахстане официально ввели 1 января 2020 года. До 1 апреля все казахстанцы считались условно застрахованными, поэтому получали услуги вне зависимости от отчислений в Фонд медстрахования. С введением первого карантина в марте продлили льготный период, который закончился 1 июля.
Студенты относятся к одной из 15 льготных категорий, за которых государство платит взносы ОСМС.
Для начала необходимо проверить свой статус застрахованности. Это можно сделать с помощью Telegram-бота Saqtandyrybot, где необходимо указать ИИН.
Для получения статуса "потребитель медицинских услуг" - студент или его законный представитель - предоставляет в фонд сканированные копии оригинала подтверждающих документов посредством мобильного приложения Qoldau 24/7.
Для регистрации в приложении необходимо скачать приложение Qoldau 24/7 с AppStore или Play Market. Зарегистрироваться в системе, указав электронный адрес, фамилию, имя и контактный телефон. После регистрации и входа в систему воспользуйтесь кнопкой "Напишите нам" в правом нижнем углу.
Лицам, обучающимся очно в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования необходимо прикрепить справку из учебного заведения. В тексте сообщения укажите свой ИИН, а также свою принадлежность к льготной категории лиц.
После подачи заявки в приложении Qoldau 24/7 Фонд производит сверку документов, содержащихся в ИС Saqtandyry, а также в иных информационных системах государственных органов для установления принадлежности лиц к льготной категории и присвоения им статуса "потребитель медицинских услуг".
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