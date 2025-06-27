Взносы в ОСМС повысят с 2026 года: кого это коснется

Фото: Фонд социального медстрахования

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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента одобрили во втором чтении поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг, передает корреспондент агентства.





С января 2026 года устанавливается новый верхний предел базы для исчисления взносов: для работодателей - 40 минимальных заработных плат, для работников - 20 МЗП. Изменения затронут около 9% (более 500 тысяч) работников с высоким уровнем дохода. Предлагаемое решение носит компромиссный характер и направлено на сохранение баланса между устойчивостью системы и допустимым уровнем налоговой нагрузки. По оценкам, прирост доходной части ОСМС составит порядка 200 миллиардов тенге в год", - сообщила на заседании сената депутат Айнур Аргынбекова.





Кроме того, дополнительно предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства на ОСМС: с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году, это должно "обеспечить долгосрочную стабильность финансирования".





Сегодня более 3 миллионов человек остаются вне системы ОСМС, в том числе около 1 миллиона - официально зарегистрированные безработные и представители социально уязвимых категорий, относящиеся к кризисным и экстренным уровням. Законом предлагается закрепить обязанность местных исполнительных органов по уплате взносов по факту обращения таких граждан за медпомощью. Размер взноса будет рассчитываться исходя из средней заработной платы по региону", - проинформировала сенатор.





Также вводится новая норма: граждане, уплачивавшие взносы не менее пяти лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей (ранее страховка сохранялась только три месяца).





Вместе с тем вводятся нормы по обязательному размещению на официальных интернет-ресурсах информации о движении финансовых средств ОСМС и ГОБМП и расширению доступа потребителей к информации о соответствии медорганизаций установленным требованиям. Также введены поправки, предусматривающие возврат средств от медорганизаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг.



