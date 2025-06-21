Женские консультации вновь появятся в Казахстане

В единый блок будут объединены амбулаторные службы, оказывающие медицинскую помощь беременным и женщинам с гинекологическими заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи

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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения - Министерство здравоохранения возобновит работу женских консультаций.





В единый блок будут объединены амбулаторные службы, оказывающие медицинскую помощь беременным и женщинам с гинекологическими заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).





В обновленной структуре женских консультаций откроются:





центры охраны плода с "клиникой одного дня";

центры планирования семьи;

кабинеты невынашивания;

кабинеты для ведения беременных с высоким риском и экстрагенитальными заболеваниями (ЭГЗ) с участием мультидисциплинарной команды;

кабинеты репродуктолога и детского гинеколога.





В Минздраве напомнили, что для повышения доступности раннего выявления врожденных пороков развития в 16 перинатальных центрах организованы "клиники одного дня", где около 100 тыс. беременных прошли обследования, оказано более 500 тыс. медицинских услуг.





Также в 2024 году впервые стартовал проект "Фетальная медицина":





проведено 55 внутриутробных операций на плоде;

сохранена жизнь 86 будущим новорожденным;

25 женщин благополучно родили, включая случаи с двойней.





На 20% увеличено количество органосохраняющих операций - около 2000 женщинам сохранен детородный орган.





Кроме того Минздрав РК утвердил мастер-планы по реновации 18 областных перинатальных центров. В них созданы мультидисциплинарные мобильные группы для выездов в районы для оказания медпомощи беременным. Также развивается телемедицина, онлайн-обходы и дистанционные консультации.