Жители Алматы в рамках соцмедстрахования за год сделали больше 40 тыс. КТ и МРТ

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - Директор филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" по городу Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал на брифинге региональной службы коммуникаций об актуальных вопросах ОСМС, передает Kazakhstan Today.

По словам Абилдаева, на сегодняшний день количество застрахованных жителей Алматы составляет 81,5%.

Благодаря проведенной работе отмечается положительная динамика по охвату населения. Например, если в августе прошлого года по Алматы количество незастрахованных было 22,6%, то к концу года доля незастрахованных снизилась до 15%. Но с начала текущего года этот показатель увеличился до 18,5%", - сказал он.

C момента внедрения системы ОСМС (1 июля 2017 года) по 15 февраля 2021 года поступило 529,1 млрд тенге взносов и отчислений. Пятая часть от всех средств по-прежнему принадлежит Алматы. В целом общая сумма поступлений от Алматы составила более 99,5 млрд тенге. Основная часть поступлений, или свыше 79 млрд тенге, - это отчисления работодателей, остальные 20,5 млрд тенге - взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

Также с каждым месяцем наблюдается рост плательщиков ЕСП. Единый совокупный платеж за себя с начала 2019 года оплатили свыше 197 тысяч самозанятых алматинцев на сумму 392,3 млн тенге.

На 2021 год финансирование здравоохранения города Алматы составило 186,8 млрд тенге, в том числе в рамках ГОБМП 109,5 млрд тенге, в системе ОСМС 77,3 млрд тенге. Всего в Базе данных фонда по городу Алматы состоят 317 поставщиков. По состоянию на 10 февраля текущего года по Алматы заключены договоры на оказание услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с 183 субъектами здравоохранения на общую сумму 179,2 млрд тенге, из которых 44% - государственной формы собственности, 56% - частники. В рамках ГОБМП заключены договоры на оказание услуг со 152 субъектами здравоохранения на сумму 104,3 млрд тенге, из которых 47% - государственной, 53% - частной формы собственности. В системе ОСМС заключены договоры со 163 субъектами здравоохранения на сумму 74,9 млрд тенге, из которых 45% - государственной, 55% - частной формы собственности", - сказал Абилдаев.

Он подчеркнул, что с момента запуска системы ОСМС гражданам стали доступны дорогостоящие медуслуги, которые до этого они оплачивали из своего кармана.

По итогам 2020 года в пакете медстрахования выросло количество оказанных дорогостоящих услуг, таких как КТ, МРТ и ПЦР в сравнении с 2019 годом более чем в 3 раза. За 12 месяцев прошлого года по городу Алматы оказано 41 540 услуг КТ/МРТ. На это выделено 543,1 млн тенге. Также проведено 7 тысяч услуг ПЭТ-диагностики для выявления онкологических новообразований на сумму 1,2 млрд тенге", - сказал Абилдаев.

Кроме того, с внедрением ОСМС увеличилось финансирование медицинской реабилитации. Отмечается рост по всем видам медпомощи по сравнению с прошлым годом, в том числе по первичной медико-санитарной помощи на рост населения 7%, профилактические осмотры на 162%, консультативно-диагностические услуги - 49%, онкогематология - 17%, гемодиализ - 6%, стационарозамещающая помощь - 13%, стационарная помощь - 8%, восстановительное лечение - 63%, паллиативная помощь - 12%.

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