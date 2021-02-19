Жители Алматы в рамках соцмедстрахования за год сделали больше 40 тыс. КТ и МРТ

По словам Абилдаева, на сегодняшний день количество застрахованных жителей Алматы составляет 81,5%.
Благодаря проведенной работе отмечается положительная динамика по охвату населения. Например, если в августе прошлого года по Алматы количество незастрахованных было 22,6%, то к концу года доля незастрахованных снизилась до 15%. Но с начала текущего года этот показатель увеличился до 18,5%", - сказал он.
C момента внедрения системы ОСМС (1 июля 2017 года) по 15 февраля 2021 года поступило 529,1 млрд тенге взносов и отчислений. Пятая часть от всех средств по-прежнему принадлежит Алматы. В целом общая сумма поступлений от Алматы составила более 99,5 млрд тенге. Основная часть поступлений, или свыше 79 млрд тенге, - это отчисления работодателей, остальные 20,5 млрд тенге - взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.
Также с каждым месяцем наблюдается рост плательщиков ЕСП. Единый совокупный платеж за себя с начала 2019 года оплатили свыше 197 тысяч самозанятых алматинцев на сумму 392,3 млн тенге.
На 2021 год финансирование здравоохранения города Алматы составило 186,8 млрд тенге, в том числе в рамках ГОБМП 109,5 млрд тенге, в системе ОСМС 77,3 млрд тенге. Всего в Базе данных фонда по городу Алматы состоят 317 поставщиков. По состоянию на 10 февраля текущего года по Алматы заключены договоры на оказание услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с 183 субъектами здравоохранения на общую сумму 179,2 млрд тенге, из которых 44% - государственной формы собственности, 56% - частники. В рамках ГОБМП заключены договоры на оказание услуг со 152 субъектами здравоохранения на сумму 104,3 млрд тенге, из которых 47% - государственной, 53% - частной формы собственности. В системе ОСМС заключены договоры со 163 субъектами здравоохранения на сумму 74,9 млрд тенге, из которых 45% - государственной, 55% - частной формы собственности", - сказал Абилдаев.
Он подчеркнул, что с момента запуска системы ОСМС гражданам стали доступны дорогостоящие медуслуги, которые до этого они оплачивали из своего кармана.
По итогам 2020 года в пакете медстрахования выросло количество оказанных дорогостоящих услуг, таких как КТ, МРТ и ПЦР в сравнении с 2019 годом более чем в 3 раза. За 12 месяцев прошлого года по городу Алматы оказано 41 540 услуг КТ/МРТ. На это выделено 543,1 млн тенге. Также проведено 7 тысяч услуг ПЭТ-диагностики для выявления онкологических новообразований на сумму 1,2 млрд тенге", - сказал Абилдаев.
Кроме того, с внедрением ОСМС увеличилось финансирование медицинской реабилитации. Отмечается рост по всем видам медпомощи по сравнению с прошлым годом, в том числе по первичной медико-санитарной помощи на рост населения 7%, профилактические осмотры на 162%, консультативно-диагностические услуги - 49%, онкогематология - 17%, гемодиализ - 6%, стационарозамещающая помощь - 13%, стационарная помощь - 8%, восстановительное лечение - 63%, паллиативная помощь - 12%.
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