Жительница Усть-Каменогорска скончалась после посещения салона красоты

Сотрудница салона провела процедуру, не имея лицензии и разрешения на проведение медицинской и иной деятельности

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Усть-Каменогорск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина 1962 года рождения обратилась в салон красоты для проведения блефаропластической операции глаз, сообщает - Женщина 1962 года рождения обратилась в салон красоты для проведения блефаропластической операции глаз, сообщает Аltaynews.kz





Сотрудница салона, не имея лицензии и разрешения на проведение медицинской и иной деятельности, провела процедуру. Через некоторое время пациентке стало плохо, и ее экстренно направили в реанимацию, где она скончалась.





По предварительным данным, женщина скончалась от анафилактического шока. 16 апреля полицейские начали досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 322, часть 3, УК РК (Занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности смерть человека).





Если вина будет доказана, то обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.