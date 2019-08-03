В переговорах по Сирии в Нур-Султане достигнута договоренность о перемирии под Идлибом

Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом, сообщил директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш, передает Kazakhstan Today.

Достигнута договоренность о перемирии. Понятно, что под Идлибом остаются террористы, которые не будут его соблюдать, но сирийская оппозиция, которая присутствует здесь, на перемирие согласилась", - сказал Е. Мукаш.

В четверг вечером сирийское телевидение объявило о согласии правительства на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности - боевики отойдут на 20 километров от демилитаризованной зоны и оттуда будет выведена тяжелая артиллерия, пишет ТАСС

Е. Мукаш также сообщил, что окончательное согласование всех кандидатур в сирийский конституционный комитет, вероятно, потребует проведения дополнительных встреч в Нур-Султане.

Раньше были разногласия по составу конституционного комитета, сейчас представители правительства и оппозиции, насколько я знаю, достигли компромисса. Оставались, по-моему, шесть человек для согласования, но, насколько я знаю, компромисс достигнут", - сказал он.

Дипломат отметил, что до конца года, как ожидается, в Нур-Султане пройдут две-три встречи высокого уровня по Сирии . Он также не исключил, что объявление о составе комитета может быть приурочено к саммиту стран-гарантов астанинского процесса (Россия, Иран и Турция).

Как было объявлено вчера, в сентябре состоится саммит стран-гарантов, наверное, там будет прорабатываться решение о подготовке следующего раунда", - отметил Е. Мукаш.

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