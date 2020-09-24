"Надо бить по рукам тех, кто распускает руки" - мажилис одобрил закон о противодействии семейно-бытовому насилию

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса в первом чтении одобрен законопроект "О противодействии семейно-бытовому насилию ", передает Kazakhstan Today.

Разработанными депутатами законопроектами предусматривается упорядочение правовых механизмов реализации государственной политики в области противодействия семейно-бытовому насилию. В частности, содержатся нормы по организации информационно-просветительской работы, по оказанию юридической помощи, по ведению ведомственного статистического учета, по повышению квалификации отраслевых специалистов в выявлении и реагировании на факты бытового насилия, по обеспечению доступности услуг медико-социальной реабилитации", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Кроме того, документом предлагается ужесточить наказание для семейных агрессоров, если свидетелями домашнего насилия становятся несовершеннолетние дети.

Для усиления защиты пострадавших депутаты предложили норму, согласно которой полицейские вправе самостоятельно принимать решение о вынесении защитного предписания. То есть независимо от мнения потерпевших о виновных в бытовом насилии могут быть применены требования к поведению. В настоящее время защитное предписание с перечнем требований к поведению правонарушителя выносится только по просьбе потерпевшего лица", - отметили в пресс-службе.

Согласившись с необходимостью введения нового защитного механизма, председатель мажилиса Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что предложенная депутатами норма лишит правонарушителя возможности уходить от справедливого наказания посредством запугивания жертвы последующей расправой.

Нигматулин подчеркнул важность создания абсолютно прозрачного механизма реализации этой нормы.

Один полицейский окажется принципиальным и вынесет предписание, а другой - нет. Необходимо минимизировать влияние человеческого фактора со стороны представителей органов правопорядка", - сказал он.

По мнению спикера, необходимо обеспечить чёткое подзаконное регулирование, а также координацию работы всех государственных органов.

Насколько я знаю, критерии оценки наличия жестокого обращения определяет Министерство внутренних дел совместно с уполномоченными органами в области социальной защиты населения, здравоохранения и образования. Есть соответствующий совместный приказ, датированный 2014 годом. Надо его пересмотреть с учётом реалий сегодняшнего дня и норм законопроекта и издать новый совместный приказ, чтобы правоприменительная практика законодательных актов была понятной", - сказал председатель мажилиса.

Также предлагается ввести 30-дневный запрет на контакты и общение с пострадавшими и детьми , на встречи с ними и их преследование, который может выноситься как по фактам бытового насилия, так и по результатам идентификации такой угрозы.

По мнению депутатов, это особенно важно, когда жертвы бытового насилия находятся в страхе или зависимости перед агрессором и боятся обратиться за защитным предписанием.

Говоря в целом о проблеме семейно-бытового насилия в Казахстане, председатель мажилиса акцентировал внимание на необходимости комплексного решения этого вопроса.

Нигматулин напомнил, что депутатский корпус оперативно выполнил поручение президента об ужесточении наказания за сексуальное насилие, вообще бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности. В частности, введены новые составы в нормах о "причинении лёгкого вреда здоровью" и "побоев" в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, с арестом вплоть до 15 и 20 суток. Однако проведённый анализ состояния правонарушений в семейно-бытовой сфере показал, что есть вопросы к правоприменительной практике.

По словам спикера мажилиса, сейчас очень многое зависит от сотрудников органов внутренних дел, прежде всего от участковых инспекторов полиции. "Понятно, что потерпевшие зачастую идут на примирение, есть давление со стороны родственников, есть пресловутый менталитет. И поэтому полицейским надо повышать эффективность работы по предупреждению и недопущению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений", - отметил Нурлан Нигматулин.

Он считает, что путь от правонарушения до наказания за него должен быть сокращён. Также большую роль играют суды, от оперативного принятия адекватных судебных решений которых в отношении дебошира зависит судьба семьи.

Говоря же о важности одобренного законопроекта, Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что его реализация обеспечит большую вовлечённость и ответственность центральных и местных органов власти на каждом этапе противодействия бытовому насилию: от выявления до наказания, а также создаст законодательные условия для расширенного участия общества в тех же процессах.

В результате виновники семейно-бытового насилия не останутся безнаказанными. Образно говоря, "надо бить по рукам тех, кто распускает руки". Но здесь всем нам надо понимать, что карательные меры - это конечное звено в противодействии бытовому насилию. Решение этой проблемы требует комплексного подхода. Здесь, конечно же, необходимы не только правовые, но и экономические, социальные, организационные меры. И это задача не только правоохранительных органов. Это серьёзная социальная проблема, которая требует внимания всего общества. И решать её надо сообща", - резюмировал Нигматулин.

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