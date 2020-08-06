В Казахстане запустят экстренную службу 111 по вопросам семейного насилия

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане в сентябре запустят контакт-центр 111 по вопросам нарушения прав детей и семейно-бытового насилия, передает Kazakhstan Today.

Служба будет работать круглосуточно, а все обращения будут строго конфиденциальны. Call-центр создан по инициативе Республиканского общественного совета по вопросам семьи женщин и защите прав детей при партии Nur Otan", - сообщили в пресс-службе партии.

Как отметила председатель Совета Динара Закиева, по статистике в год совершается свыше 2000 преступлений в отношении детей, из них почти 700 - против половой неприкосновенности, и самое печальное, что 60% случаев насилия в отношении детей происходит в семье.

Для того чтобы дети и взрослые знали, куда можно обращаться, если им самим нужна помощь или стало известно о случаях семейно-бытового насилия, о нарушении прав детей, о том, что ребёнок остался один на улице, в доме, машине, или о том, что его жизни, здоровью угрожает опасность, совершается насилие и жестокое обращение, или если они видят объект, представляющий опасность для детей, например, открытый люк, линию высоковольтных передач, водоисточник, для оказания помощи по таким случаям при партии Nur Otan открывается контакт-центр "Экстренная служба 111" по вопросам семьи, женщин и защите прав детей", - сообщила Закиева.

Работа над внедрением системных решений по предотвращению насилия ведется несколько месяцев. В частности, организованы особые оперативные группы для помощи семьям в трудной жизненной ситуации. На данный момент открыты 2182 группы (в рамках существующих функциональных обязанностей местных исполнительных органов). Кроме того, Совет работает в группе мажилиса по внесению изменений в законодательство по защите детства и семейно-бытовому насилию.

Мы внесли предложения, начиная от ужесточения наказания по побоям, истязаниям, насилию, до вопросов получения жилья детей-сирот. Сейчас важно, чтобы государственные органы поддержали и согласовали предложения. Также Министерство образования совместно с другими государственными органами должно разработать единый подход в школах для выявления насилия", - заключила Динара Закиева.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства