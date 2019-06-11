Наблюдатели от Миссии СНГ в Кокшетау не выявили нарушений на выборах

Кокшетау. 10 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Кокшетау состоялась пресс-конференция с участием представителей международных наблюдателей от Миссии СНГ, работавших 9 июня в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Внеочередные выборы президента Республики Казахстан в регионе прошли на высоком организационном уровне и в свободной атмосфере. В этом мы убедились, в том числе в ходе общения с местными сотрудниками избирательных комиссий и наблюдателями, а также с наблюдателями от Миссии ОБСЕ", - сообщил заместитель начальника Главного управления внутренней политики Омской области (Россия) Юрий Назаренко.

Кокшетау для меня третий город Казахстана, где я участвую в качестве наблюдателя на выборах президента Республики. Избирательная кампания, предшествовавшая выборам, будучи очень скоротечной по времени, прошла очень спокойно. Все соответствовало избирательному законодательству Республики Казахстан, всем международным нормам. Согласно имеющимся у нас результатам голосования, явка в Акмолинской области была достаточно высокой, одна из лучших в республике", - сообщил в свою очередь заместитель председателя Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.

Важно, чтобы день выборов главы государства был всегда для людей праздником. И вчера это ощущалось на участках в Кокшетау и в районах. Люди шли делать свой выбор будущего страны с удовольствием, с улыбками на лицах. Уже вчера, общаясь на участках с членами избирательных комиссий, я говорил, что мы приехали к вам не в качестве контролеров, а помощников. И действительно, в Казахстане есть чему поучиться, перенять опыт в организации мероприятий такого уровня", - сказал председатель Омской городской избирательной комиссии Иван Ходаков.

По информации управления внутренней политики региона, за выборами в Казахстане следили 432 наблюдателя из восьми стран СНГ, которые побывали во всех областях республики и 3812 избирательных участках.

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