Генсек ШОС обозначил приоритетные направления сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем

Наньнин. 18 октября. Kazakhstan Today - Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов выступил на церемонии открытия седьмого Форума сотрудничества "Китай и Центральная Азия" и обозначил приоритетные направления сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем, передает корреспондент агентства.

Норов отметил, что за последние годы сотрудничество между странами Центральной Азии сделало большой рывок вперед.

Достигнуты важные результаты во всех областях межгосударственного взаимодействия. Регион стал более сплочённым, стабильным, экономически устойчивым и привлекательным для зарубежных инвестиций", - сказал он.

По словам генсека ШОС, Центральная Азия географически находится в центре Шанхайской организации сотрудничества и является ядром организации и важным приоритетом ее деятельности.

"Особенно значимым в укреплении взаимовыгодного сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем становится выдвинутая в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином инициатива "Один пояс, один путь" , которая впервые была озвучена в столице Казахстана. Сопряжение инициативы "Пояса и пути" с национальными стратегиями экономического развития государств-членов ШОС соответствует целям, задачам и принципам нашей организации, а также "шанхайскому духу". Эта глобальная инициатива способна изменить мир к лучшему, создать новые возможности для сотрудничества не только народов стран ШОС, в том числе Центральной Азии и Китая, но и государств трех континентов. Все наши страны осознают, что следует продолжить совместные усилия по обеспечению устойчивого развития и общего процветания региона и в целом пространства ШОС", - сказал Норов.

Он отметил, что существует ряд приоритетных направлений, сотрудничество по которым между странами Центральной Азии и Китаем сегодня является очень востребованным.

Первое из них - это расширение и углубление сотрудничества в сферах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

По подсчетам экспертов, в прошлом году торговля между государствами-членами ШОС составила $305 млрд , или всего 5% от общей суммы внешнеторгового оборота с зарубежными странами.

Это демонстрирует необходимость реализации совместных проектов в перерабатывающей и высокотехнологичных отраслях экономики, модернизации промышленности, упрощения таможенных процедур и продвижения электронной торговли. По некоторым оценкам, сегодня на долю электронной коммерции приходиться около 20% мировой торговли и, как ожидается, она увеличится к 2025 году до 25%", - отметил Норов.

Второе направление, сотрудничество по которому стоит актуализировать, - цифровизация.

В современном мире развитие кооперации в сферах цифровизации и информационно-коммуникационных технологий создает большое количество рабочих мест, особенно для молодежи и женщин, стало действенным механизмом для выхода населения из нищеты. В этом году на Бишкекском саммите ШОС была утверждена Концепция сотрудничества государств-членов Организации в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, которая была разработана по инициативе президентов Узбекистана и Казахстана. Китай в вопросах развития ИКТ занимает одну из лидирующих позиций в мире. Поэтому, используя китайский опыт и технологии можно было бы преодолеть имеющееся отставание и добиться значительных выгод от цифровизации во всех странах Центральной Азии", - отметил генсек ШОС.

По его словам, не менее важно вести последовательную совместную работу по укреплению транзитного потенциала, созданию современных мульти-модальных транспортно-логистических центров и формированию современной системы транспортных маршрутов в регионе для обеспечения выхода стран Центральной Азии к морским портам.

Это третье направление. Сегодня наблюдается тенденция роста перевозок грузов железнодорожным путем из Китая в Казахстан, Россию и далее в Европу, страны Центральной Азии и Персидского залива. В то же время только 1% перевозится по железным дорогам, остальные 99% - по морским путям. В этой связи железная дорога Узбекистан - Кыргызстан - Китай призвана стать в перспективе важным звеном региональной транспортной сети в рамках проекта "Восток - Запад". В процесс сотрудничества стран Центральной Азии с Китаем в сфере транспорта важно вовлекать Афганистан, что послужит еще одним фактором для стабилизации ситуации и экономическому развитию этой страны", - считает спикер.

Четвертое направление для сотрудничества связано с экологией и новыми технологиями сбережения водных ресурсов.

В связи с высыханием Аральского моря, ускорением таяния ледников, опустынивания и эрозии почвы в условиях роста населения региона первоочередной задачей является реализация совместных проектов по развитию производства сельхозпродукции на основе использования современных водосберегающих технологий, внедрения инновационных достижений в агропромышленном комплексе и озеленения пустынь", - отметил Норов.

Пятым направлением сотрудничества он назвал развитие взаимодействия в сфере туризма.

Улучшение инфраструктуры и разработка новых трансграничных туристских маршрутов позволит расширить возможности малого бизнеса в обеспечении благополучия населения стран Центральной Азии. Сегодня 143 объекта на культурном пространстве ШОС включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и являются мощным источником для развития туризма. Тем не менее туристический потенциал ШОС, охватывающий 44% всего населения нашей планеты, не реализован полностью. В этой связи Секретариат ШОС при поддержке государств-членов организации начал серию презентационных мероприятий по проекту "Восемь чудес ШОС", в который включены по одному туристическому объекту от каждой страны ШОС. Презентации уже успешно проведены в Пекине, Сиане, Душанбе и Хельсинки. Сегодня в мире доля электронной коммерции в туризме уже превышает 30% глобальных туристических сделок. В этом контексте первостепенной задачей становится разработка Программы развития умного туризма на пространстве ШОС, в том числе в странах Центральной Азии", - резюмировал Норов.

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