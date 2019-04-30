Генеральный консул КНР в Алматы г-н Чжан Вэй рассказывает казахстанским СМИ об итогах Второго форума высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс и один путь"

За более чем пять лет со дня своего выдвижения, инициатива совместного строительства "Одного пояса и одного пути" (далее "Пояс и путь") привлекла широкое внимание различных кругов общества, получила множество положительных откликов и широкую поддержку со стороны международного сообщества. С 25 по 27 апреля сего года в Пекине с успехом проведен Второй форум высокого уровня по международному сотрудничеству "Пояс и путь", который стал центром внимания международного сообщества. Сегодня генеральный консул КНР в Алматы г-н Чжан Вэй рассказал подробнее о проведении форума и ответил на вопросы казахстанских СМИ.

Буквально на днях завершился Второй форум высокого уровня по международному сотрудничеству "Пояс и путь", который привлек большое внимание казахстанского общества. В последние дни во всех заголовках крупных казахстанских СМИ упоминается о данном форуме. Расскажите, пожалуйста, вкратце каковы основные особенности этого форума по сравнению с прошлым?

- Основная тема нынешнего Форума - "Совместно строить "Пояс и путь", открыть прекрасное будущее". Китай во второй раз проводит Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути". По сравнению с I Форумом, нынешний стал более масштабным, его содержание - богаче, стран участниц - больше, а результаты - плодотворнее. Во время Форума высокого уровня, мы провели церемонию открытия, встречу на высоком уровне, 12 подфорумов и конференцию предпринимателей, в которых приняли участие представители различных кругов из более 150 стран мира. Руководители 38 стран, а также ответственные лица ООН и МВФ провели заседание круглого стола руководителей.

С момента выдвижения инициативы " Пояс и путь" уже были достигнуты ранние результаты в реализации политической координации, взаимосвязанности инфраструктур, бесперебойной торговле, свободном передвижении капитала и взаимном сближении чаяний народов. Не могли бы Вы вкратце рассказать о самых ярких достижениях?

- Совместная реализация инициативы "Пояс и путь" соответствует историческому веянию экономической глобализации, идет в ногу с созвучными эпохе требованиями реформировать систему глобального управления, отвечает чаянию наших народов на лучшую жизнь. Эта инициатива призвана укреплять практическое сотрудничество, прежде всего в области взаимосвязанности, сообща противодействовать разного рода рискам и вызовам в целях достижения взаимной выгоды и совместного развития. При общих усилиях в основном сформулировано конструирование взаимосвязанности с подключением "шести коридоров и шести магистралей, соединяющих огромное количество стран и портов". Запущен ряд совместных проектов, успешно реализовываются итоги первого Форума. На данный момент более чем 150 стран и международных организаций подписали с Китаем соглашение о сотрудничестве в рамках совместной реализации "Пояса и пути". Идет сопряжение инициативы с программами развития и сотрудничества ООН, АСЕАН, АС, ЕС, ЕАЭС и других международных и региональных организаций, а также с национальной стратегией развития разных стран. Совместная реализация "Пояса и пути" открывает новые горизонты для экономического роста во всем мире, начиная с евразийского континента, заканчивая африканским, американским континентами и Океанией. Она, как общий путь к новым возможностям и процветанию, создает уникальную платформу для международной торговли и инвестиций, обновляет практику совершенствования глобального экономического управления и вносит новый вклад в повышение благосостояния народов разных стран. Факты показывают, что совместное строительство "Пояса и пути" не только приносит новые возможности для развития стран мира, но и открывает еще более широкое пространство для открытости и развития самого Китая.

Мы заметили, что в своем выступлении на открытии форума председатель КНР г-н Си Цзиньпин особо отметил продвижение высококачественного развития совместного строительства "Пояса и пути", что конкретно он имел в виду?

- Высококачественное развитие строительства "Пояса и пути" отображается в трех главных направлениях. Первое - это придерживание принципов совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования. Важно выступать за многосторонний подход, общее дело делать на основе консультаций, в полной мере раскрывать и задействовать преимущества и возможности каждой стороны посредством двустороннего, трехстороннего, даже многостороннего сотрудничества. Как говорится, если складывать по песчинке, получится целая башня. Во-вторых, придерживание концепции открытости, экологичности и неподкупности. Необходимо отказаться от замкнутой и эксклюзивной кружковщины, утвердить зеленую идеологию, развивать зеленое инфраструктурное строительство, инвестиции и финансы, на благо охраны нашего общего дома. Сотрудничество должно осуществляться исключительно прозрачно, совместными усилиями бороться с коррупцией с нулевой терпимостью. В-третьих, стремление к целям высоких стандартов, повышению благосостояния народа и устойчивому развитию. Необходимо ввести универсальные стандарты и нормы, осуществить строительство проектов, эксплуатацию, закупки, организацию тендеров на основе приемлемых международных правил, при этом уважать национальное законодательство стран. Важно придерживаться мысли развития, ориентированной прежде всего на народ, ставить в приоритет искоренение бедности, повышение занятости и благосостояние народа, чтобы совместная реализация инициативы "Пояс и путь" еще больше осчастливила народы наших стран и внесла реальный вклад в их социально-экономическое развитие. Одновременно важно обеспечить устойчивость торговой и финансовой политики, как говорят, необходимо довести дело до конца.

Скажите, пожалуйста, каковы основные направления и сферы дальнейшего продвижения строительства "Пояса и пути"?

- Во-первых, инфраструктура является краеугольным камнем осуществления взаимосвязанности. А она для развития во многих странах - узкое место. Строительство высококачественной, устойчивой, общедоступной инфраструктуры с рациональной ценой и способностью противодействовать рискам, позволит странам полностью использовать свои богатые ресурсы и лучше интегрироваться в глобальные цепочки поставок, производств, ценности. Китайская сторона готова прилагать совместные усилия со всеми сторонами и построить систему инфраструктурной взаимосвязанности. В ней авангардом выступают новый евразийский континентальный мост и другие экономические коридоры. Каркас составляют железнодорожные магистрали в лице экспресса Китай - Европа, другие новые сухопутно-морские магистрали и информационная супермагистраль. Опорой являются железные дороги, порты и трубопроводы. Мы будем продолжать использовать специальное кредитование совместного строительства "Пояса и пути", фонд Шелкового пути и инвестиционные фонды, развивать облигации Шелкового пути, поддерживать эффективное функционирование многостороннего центра сотрудничества по развитию и финансированию.

Во-вторых, передвижение товара, капитала, технологий и людей дает мощный толчок и открывает широкие возможности для роста экономики. Важно содействовать либерализации и упрощению торгово-инвестиционных процедур, недвусмысленно выступать против протекционизма, продвигать экономическую глобализацию в сторону более открытого, общедоступного, толерантного, сбалансированного н взаимовыгодного развития. Китай намерен согласовать с большим числом партнеров высококлассное соглашение о свободной торговле, активизировать сотрудничество по линии таможенных, налоговых, аудиторских и надзорных служб, создавать в рамках совместного строительства "Пояса и пути" механизм сотрудничества по урегулированию налогообложения, ускоренными темпами продвигать международную кооперацию по взаимному признанию "уполномоченных экономических операторов".

В-третьих, в условиях четвертой индустриальной революции следует с помощью цифровизации, сетевизации и интеллектуализации вместе добиться технологичной инновации в поисках новых бизнес-моделей и форм, сообща изыскивать новые драйверы путь развития, строить цифровой Шелковый путь и инновационный Шелковый путь. Китай будет продолжать выполнять план действий по научно-техническим инновациям в рамках строительства "Пояса и пути", совместно со всеми участниками инициативы продвигать обмены в научно-технической и культурно-гуманитарной областях, создании совместных лабораторий, сотрудничество технопарков и трансфер технологий. Мы планируем активно реализовывать проекты по обмену специалистами в сфере инноваций, в ближайшие 5 лет планируется организация обменов, обучения и совместного исследования с участием китайских и иностранных специалистов порядка 5000 человек. Будем поддерживать сотрудничество бизнес-сообществ в области телекоммуникационной инфраструктуры для повышения уровня взаимосвязанности в сети Интернет.

В-четвертых, необходимо интегрировать концепцию устойчивого развития во все аспекты выбора проектов, их реализации и управления. Необходимо прилагать усилия к наращиванию международного сотрудничества, создавать больше возможностей для развивающихся стран, помогать им в борьбе с бедностью и осуществлении устойчивого развития. В этой связи нами на совместной основе создан союз устойчивых городов "Пояса и пути", международный союз зеленого развития, разработаны Принципы экологически чистого инвестирования в рамках "Пояса и пути", выдвинута инициатива "достижение целей устойчивого развития во имя детей за счет общедоступного развития". Запущена работа по созданию платформы-сервиса обработки больших данных об экологии в рамках "Пояса и пути", будет продолжена реализация Программы посланников зеленого Шелкового пути, выполнение со заинтересованными странами Программы сотрудничества "Юг-Юг" по борьбе с изменениями климата. Вместе с этим, намерены углублять сотрудничество в области сельского хозяйства, здравоохранения, ликвидации последствий стихийных бедствий, водных ресурсов, расширять взаимодействие с ООН в области развития, стремиться к сокращению разрыва в уровне развития.

В-пятых, необходимо активизировать работу по наведению мостов взаимодополнения различных культур, углублять гуманитарное сотрудничество в сфере образования, науки и техники, культуры, спорта, туризма, здравоохранения, археологии, укреплять контакты по линии парламентов, политических партий и общественных организаций, наращивать обмены по линии отдельных категорий граждан, прежде всего женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями, формировать многовекторную и многоярусную схему культурно-гуманитарных контактов. В ближайшие 5 лет планируется организация поездки в Китай для 10 тысяч представителей политических партий, мозговых центров и общественных организаций из стран-участниц. Будем поощрять и поддерживать широкое сотрудничество между общественными организациями стран вдоль "Пояса и пути" по вопросам благосостояния народа, совместно осуществлять целый ряд проектов по подготовке кадров в природоохранной и антикоррупционной областях, углублять многоплановое сотрудничество по развитию людских ресурсов. Продолжим практику образовательного гранта правительства Китая "Шелковый путь", Молодежного форума творчества и наследства "Пояса и пути", лингвистический лагерь "Мост китайского языка". В рамках "Пояса и пути" будет создан международный совет интеллектуальных центров, союз СМИ и другие механизмы с целью объединения умов и сил всех участников инициативы.

Расскажите, пожалуйста, какие основные меры предпримет Китай для того, чтобы способствовать дальнейшей открытости внешнему миру и продвижению совместного строительства "Пояса и Пути"?

- Политика реформы и открытости является основной госполитикой Китая. В ближайшее время Китай будет принимать целый ряд значимых шагов по продвижению реформы и открытости, укреплять институциональные основы, повышать уровень внешней открытости, которые включают в себя: расширение доступа иностранных инвестиций на китайский рынок, усиление международного сотрудничества по защите интеллектуальной собственности, увеличение масштаба импорта товаров и услуг, повышение эффективности международной координации по макроэкономической политике, уделение приоритетного внимания реализации политики по внешней открытости. Хочу отметить, что предпринятые меры по расширению открытости -- это самостоятельный наш выбор, который обусловлен нуждами процесса реформ и развития, будет способствовать высококачественному развитию экономики, отвечать устремлением народа к прекрасной жизни, содействовать миру, стабильности и развитию во всем мире. Мы, со своей стороны, рассчитываем на обоюдные условия в разных странах мира для наших предприятий, студентов и ученых в пользу поддержания международных обменов и сотрудничества.

Казахстан, будучи близким соседом Китая и страной, где была выдвинута инициатива строительства Экономического пояса Шелкового пути, всегда поддерживал строительство "Пояса и Пути". Скажите, пожалуйста, какие практические достижения были достигнуты на Втором форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь"? И какие из них связаны с Казахстаном?

- Во время подготовки и проведения данного форума были достигнуты результаты по 283 пунктам, среди них межправительственные соглашения о сотрудничестве, развитие проектов делового сотрудничества, инициирование создания платформы взаимодействия для многостороннего диалога в профессиональных сферах, опубликование отчета о проделанной работе совместного строительства "Пояса и пути" и доклада политического предложения консультативного комитета Форума высокого уровня. В рамках Форума было проведено совещание бизнесменов с участием многочисленных представителей торгово-промышленных кругов, в ходе которого были подписаны соглашения о сотрудничестве на сумму 64 миллиарда долларов США. Помимо этого, на заседании круглого стола глав государств, правительств и международных организаций, стороны единогласно приняли совместное коммюнике, содержание которого касается дальнейшей политической состыковки, углубления инфраструктурной взаимосвязанности, продвижения устойчивого развития, расширения делового сотрудничества и гуманитарного обмена и т. д.

Во время Форума и до его начала Китай и Казахстан подписали "План сотрудничества Китая и Казахстана в индустриально-инвестиционной сфере", "Правила процедур объединенной рабочей группы по транспортировкам маршрута Китай - Европа", "Меморандум о сотрудничестве финансового контроля и управления" и другие документы о сотрудничестве. Китайское государственное сейсмологическое управление, академия наук, художественная галерея, аналитический центр и другие органы создали платформу сотрудничества с казахстанскими соответствующими ведомствами. Китайский государственный комитет по развитию и реформам, фонд Шелкового пути, Международная финансовая компания, Китайский государственный банк развития, Экспортно-импортный банк Китая подписали с соответствующими ведомствами Казахстана перечень проектов по инвестированию и финансированию.

Во время двусторонней встречи, проведенной 28 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил вечные заслуги Первого Президента - Лидера нации РК Нурсултана Назарбаева в независимость и развитие Казахстана, а также исторический вклад в установление и развитие отношений всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Председатель Си Цзиньпин отметил, что китайско-казахстанским отношениям уже исполнилось 27 лет, они выдержали исторические испытания и показали сильную жизнеспособность. Китайская сторона твердо поддерживает независимость, суверенитет, территориальную целостность, общественную стабильность и экономическое развитие Казахстана. Он также выразил надежду на установление тесных рабочих отношений и дружбы с новым президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, чтобы совместно продвигать дальнейшее развитие отношений между нашими странами.

Лидер нации и Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял участие во Втором форуме на высоком уровне по международному сотрудничеству "Пояс и путь", где он выступил с речью. Как Вы можете прокомментировать его выступление на Форуме?

- Мы искренне благодарны Лидеру нации и Первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву за то, что он лично принял участие во Втором форуме высокого уровня по международному сотрудничеству "Пояс и путь" в Пекине. Это в очередной раз свидетельствует о высоком уровне всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, продолжении внешнеполитического курса двух стран, твердой взаимоподдержке друг друга, а также тесных отношениях и глубокой дружбе между лидерами двух стран. Я очень ценю то, что он в своем интервью с китайскими СМИ, которое было проведено после его прибытия в Пекин, и в своей речи на церемонии открытия Форума дал высокую оценку китайско-казахстанскому нынешнему сотрудничеству и его перспективам в рамках реализации инициативы "Пояс и путь". В частности, на меня произвело большое впечатление его предложение о создании новой геополитической реальности "Три Д", основанной на дальнейшем расширении роли инициативы "Пояс и путь" в региональной интеграции и глобальном управлении, благодаря которым все страны-участницы получают взаимовыгоду. Во время встречи с Си Цзиньпином он отметил, что Китай не только сосед и экономический партнер, но и близкий друг, которому доверяет и на которого опирается Казахстан. Хочу особо отметить, что он стал вторым зарубежным лидером после президента России Владимира Путина, которого наградил председатель КНР Си Цзиньпин орденом Дружбы -- высшей государственной наградой Китая для иностранных граждан, которая вручается за выдающиеся заслуги, способствующие социалистической модернизации Китая, контактам и сотрудничеству Китая с миром и поддержанию мира во всем мире. Мы глубоко уверены, что углубленная состыковка инициативы совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути с Новой экономической политикой "Нурлы жол" отвечает тенденциям развития эпохи, реальным и долгосрочным интересам народов наших двух стран, несомненно будет содействовать более широкому всестороннему взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами, ускорению реализации цели великого возрождения наций, процветания и могущества государств.

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