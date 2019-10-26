Токаев подвел итоги визита Лукашенко в Казахстан

Выступая перед журналистами, президент Казахстана отметил, что основу успешного и эффективного сотрудничества между Казахстаном и Беларусью заложили Елбасы Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко, и подчеркнул, что визит белорусского лидера стал продолжением стратегического партнерства между двумя странами. Он назвал Александра Лукашенко одним из самых опытных политиков на пространстве СНГ, напомнив, что за последние полгода в третий раз проводит официальную встречу с ним, и это свидетельствует о взаимном стремлении углублять и развивать сотрудничество, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства рассказал, что по итогам переговоров стороны пришли к общему мнению по ряду важных направлений сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической сфере.

"В прошлом году общий объем взаимной торговли между нашими странами составил 800 млн долларов США. Это хорошая тенденция, но этого недостаточно. Надеюсь, что в будущем эта работа продолжиться", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил о достигнутой договоренности разработать Специальный долгосрочный план между правительствами двух стран для увеличения товарооборота и количества поставляемых товаров и отметил важность использования возможностей Евразийского экономического союза.

Токаев также акцентировал внимание участников брифинга на договоренности об усилении промышленного взаимодействия между странами.

В настоящее время в Казахстане действует около 340 предприятий с участием белорусского капитала. 8 совместных предприятий занимаются производством крупной промышленной и сельскохозяйственной техники", - сказал глава государства.

Говоря о географических особенностях двух государств, Касым-Жомарт Токаев напомнил о транзитно-транспортном взаимодействии, которое играет значительную роль во взаимоотношениях двух стран.

Если Казахстан - это ворота в Азию, то Беларусь - это мост в Европу. Недаром наши страны являются частью глобальной инициативы " Пояса и пути ", реализация которой придаст новый импульс нашим торгово-экономическим связям", - подчеркнул он.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев позитивно оценил работу Объединенной транспортно-логистической компании, где обе страны являются акционерами. По словам президента, в результате ее деятельности за последние 3 года контейнерные железнодорожные перевозки через Казахстан и Беларусь по направлению Китай - Европа - Китай увеличились почти в 6,5 раза.

Глава государства отметил потенциал взаимного сотрудничества в сфере IT, приведя в пример успешную деятельность Назарбаев Университета, Международного технопарка IT-стартапов "Astana Hub", Парка высоких технологий в Минске, а также в сфере финансов, предложив сотрудничество по линии Международного Финансового Центра "Астана".

Президент Казахстана также сообщил о намерении двух государств развивать экономические связи между регионами.

Для этого предложено рассмотреть вопрос проведения Форума межрегионального сотрудничества. Уверен, наше сотрудничество на уровне регионов также будет успешным, плодотворным, поскольку Казахстан и Беларусь уже имеют хороший опыт подобного взаимодействия с другими государствами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает важным дальнейшее развитие культурно-гуманитарных связей, сотрудничества в области науки и образования между двумя странами.

Президент отметил, что тема празднования 75-летия общей Победы в Великой Отечественной войне также была затронута в ходе переговоров.

В те трагические годы казахский и белорусский народы, как и весь советский народ, совместно выступили против фашистской угрозы. Самые огромные потери понесла Беларусь, принявшая на себя первый удар нацистской армии. Мы не имеем права предавать забвению героические подвиги наших отцов, обязаны чтить светлую память павших воинов", - убежден Токаев.

Он также рассказал, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным темам региональной и глобальной повестки.

Сегодня Казахстан и Беларусь имеют общее видение и схожие оценки развития ситуации в мире, конструктивно сотрудничают в рамках различных международных структур, таких как ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ и, конечно, ЕАЭС. Одним из показателей эффективного взаимодействия является наша поддержка Беларуси по вступлению во Всемирную торговую организацию", - отметил Токаев.

Токаев подчеркнул, что визит Александра Лукашенко в Казахстан прошел в духе взаимопонимания и доверия, и выразил уверенность, что достигнутые договоренности и принятые решения будут служить во благо народов Казахстана и Беларуси.

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