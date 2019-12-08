Токаев: Я приехал в Германию, чтобы проложить золотой мост между двумя странами

Берлин. 7 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что приехал в Германию, чтобы проложить золотой мост между двумя странами , передает Kazakhstan Today.

В рамках программы второго дня официального визита в Германию глава государства продолжил начатую накануне серию встреч с руководителями немецких компаний, сообщила пресс-служба Акорды.

Главной темой беседы Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором компании "Baumann Gmbh" Робертом Бауманном стала реализация инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса в Алматинской области. Предприниматель рассказал о том, как налаживал производство баранины в Казахстане, и поделился своими планами развития своего бизнеса.

Глава государства положительно оценил проект и отметил, что государственные структуры окажут ему необходимую поддержку.

Ваша цель амбициозна - выращивать 750 тыс. голов в год. Как глава государства, я очень позитивно отношусь к вашему проекту в Казахстане. Мы призываем вас идти вперед. Для разрешения возможных проблем у нас создана рабочая группа по сотрудничеству с немецким бизнесом, которую возглавил заместитель премьер-министра", - сказал президент Казахстана.

Директор по развитию международного бизнеса компании "Deutsche Bahn AG" Нико Варбанофф и член правления по инфраструктуре Рональд Пофалла обсудили с Касым-Жомартом Токаевым вопросы сотрудничества в транспортной отрасли. Речь шла о повышении качества услуг железнодорожных пассажирских перевозок в Казахстане, оказании инжиниринговых и консалтинговых услуг.

Глава государства также провел встречу с генеральным директором по внешним связям концерна "Volkswagen AG" Йенсом Ханефельдом. Собеседники обсудили вопросы взаимодействия в сфере инвестиций.

Я приехал в Германию, чтобы проложить золотой мост между двумя странами. Нам нужны ваши инвестиции, ваше участие. Вчера мой месседж руководству Германии был ясным: мы хотим расширить присутствие немецких инвесторов в нашей экономике ", - подчеркнул президент Казахстана.

По данным Акорды, глава государства также провел беседу с директором отдела внешних связей Института Fraunhofer Йенсом Нойгебауэром. Cобеседники обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования.

Касым-Жомарт Токаев отметил вклад института в модернизацию системы подготовки профессиональных кадров и внедрение системы дуального образования в Казахстане. По словам главы государства, наша страна заинтересована в применении опыта Германии в данной сфере.

В свою очередь Йенс Нойгебауэр подтвердил готовность Института Fraunhofer продолжить взаимодействие с Казахстаном.

Немецкий институт с 2008 года наладил тесные связи с промышленными предприятиями и учебными заведениями, расположенными в Нур-Султане, Алматы, Актау, Караганде и Усть-Каменогорске.

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