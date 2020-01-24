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Нурсултан Назарбаев обозначил важнейшие направления работы Совбеза

23.01.2020, 18:21 4375
Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана, председатель Совбеза Нурсултан Назарбаев принял помощника президента - секретаря Совета безопасности Асета Исекешева, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе встречи Елбасы подчеркнул важную роль Совета безопасности по координации проведения единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны, сообщает сайт elbasy.kz.
 

Совет безопасности очень важный государственный орган, который прежде всего анализирует и представляет к рассмотрению вопросы обеспечения безопасности, как внутри страны, так и за ее пределами. Сюда относятся вопросы касательно работы правоохранительных органов, обеспечения продовольственной безопасности, взаимоотношений с зарубежными странами, обороноспособности. Кроме того, важно уделить внимание реформе правоохранительной системы и довести ее до конца", - сказал Первый Президент Казахстана.

 
В свою очередь, Исекешев доложил о текущей ситуации в стране и представил информацию о планах работ на 2020 год.
 
По итогам встречи председатель Совета безопасности дал ряд конкретных поручений.
 

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