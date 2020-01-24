Нурсултан Назарбаев обозначил важнейшие направления работы Совбеза

В ходе встречи Елбасы подчеркнул важную роль Совета безопасности по координации проведения единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны, сообщает сайт elbasy.kz.

Совет безопасности очень важный государственный орган, который прежде всего анализирует и представляет к рассмотрению вопросы обеспечения безопасности, как внутри страны, так и за ее пределами. Сюда относятся вопросы касательно работы правоохранительных органов, обеспечения продовольственной безопасности, взаимоотношений с зарубежными странами, обороноспособности. Кроме того, важно уделить внимание реформе правоохранительной системы и довести ее до конца", - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь, Исекешев доложил о текущей ситуации в стране и представил информацию о планах работ на 2020 год.

По итогам встречи председатель Совета безопасности дал ряд конкретных поручений.

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